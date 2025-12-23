Súlyos árat fizet a Mercedes: újabb botrány zárult le – tetemes mennyiségű összeget kell fizetnie a német autóvállalatnak

Az amerikai hatóságokkal kötött megállapodás értelmében a Mercedes-Benz összesen 149,6 millió dollárt (nagyjából 52 milliárd forintot) fizet ki, miután 48 amerikai állammal, Puerto Ricóval és Washingtonnal egyezségre jutott a dízeljárművek emissziós ügyében. A megállapodás részeként a vállalat járművenként 2000 dollár (mintegy 700 ezer forint) kártérítést is ad az érintett tulajdonosoknak és lízingelőknek, amennyiben autójuk megkapja a szükséges javításokat.

Súlyos árat fizet a Mercedes: újabb botrány zárult le az Egyesült Államokban – tetemes mennyiségű összeget kell fizetnie a német autóvállalatnak / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az állami hatóságok szerint a Mercedes-Benz illegális, nem bejelentett szoftvert alkalmazott egyes dízelmodellekben, amely a hivatalos mérések során alacsonyabb kibocsátási értékeket mutatott, miközben

normál közúti használatban a járművek akár 30–40-szeresen is túlléphették a megengedett határértékeket.

A cég a pénzügyi rendezés mellett vállalta belső megfelelési és ellenőrzési rendszereinek megerősítését is.

A megállapodás értelmében a gyártó azonnal 120 millió dollárt fizet az érintett államoknak, míg a fennmaradó 29,6 millió dollár feltételes összeg, amely járművenként 750 dollárral csökken, ha a cég az érintett autókat megjavítja, kivonja a forgalomból vagy visszavásárolja. Az ügy egy 2020-ban indult vizsgálat lezárása, amely a dízelbotrányok után szigorodó iparági ellenőrzések részeként indult.

A mostani eset újra felidézi a Volkswagen 2015-ös dízelbotrányát, amely több mint 20 milliárd dollárba került a vállalatnak. A Mercedes-Benz sem először fizet az Egyesült Államokban: 2020-ban már 2,2 milliárd dollárral zárt le egy hasonló szövetségi eljárást.

Sorban távoznak a kulcsvezetők a Mercedestől, a kecskeméti gyár első emberét is érinti

Távozik a Mercedes-Benz elektromos hajtásláncokért felelős vezetője, Torsten Eder a vállalattól, a pozíciót így már csak május 1-jéig tölti be – közölte a német autógyártó. Eder 2023 közepe óta irányította a Mercedes elektromos hajtásrendszereinek fejlesztését, így távozása az elektromobilitási irányvonal szempontjából is kiemelt jelentőségű.

A Mercedes azt is elárulta, hogy a szakember helyét Jörg Bartels veszi át, aki jelenleg a Beijing Benz Automotive (BBAC) elnök-vezérigazgatója. A Mercedes-Benz és a BeijingAutomotive kínai vegyesvállalatától érkező Bartels tehát jelentős nemzetközi tapasztalattal érkezik az új pozícióba. Az ő helyét Jens Bühler tölti be, aki eddig a kecskeméti gyár, valamint a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary vezetőjeként dolgozott, így a magyarországi jelenlét is közvetetten érintett a változásban.