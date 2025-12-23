Deviza
Csak a Mol és a Richter kapaszkodott, a forintot egész nap ütötték

Kifejezetten rossz napja volt a forintnak. Míg a pesti parketten már az ünnep előtti lanyhaság volt jellemző.
Faragó József
2025.12.23, 17:18

A BUX 111 046 pontnál zárt, minimális pluszban. A pesti parkett vezető indexe ezzel kissé alulmúlta a német DAX indexet. A forintot egész nap ütötték. 

pesti parkett
Volt már jobb, de rosszabb nap is a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika régóta várt a mai GDP adatra

Két éve nem látott robusztus GDP növekedést mértek a harmadik negyedévben az Egyesült Államokban. A kormányzati leállás miatt halasztott 4,3 százalékos mutató jócskán felülmúlta az elemzői várakozásokat.

A széles piacot leképező S&P 500, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite és a klasszikus Dow Jones ipari átlag is enyhe pluszba kapaszkodott.   

 

Pesti parkett: a Mol és a Richter kapaszkodott

Az OTP 35 440 forinton zárt, árnyalatnyi mínuszban.

OTP részvény
OTP részvény17:20:00
Árfolyam: 35 440 HUF 0 / -0,03 %
Forgalom: 6 091 737 350 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Mol 2 900 forintig jutott, ami közel fél százalékos emelkedés.

MOL részvény
MOL részvény17:20:00
Árfolyam: 2 900 HUF 0 / +0,42 %
Forgalom: 683 337 836 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Richter 9 720 forinton zárt, bő fél százalékos pluszban.

RICHTER részvény
RICHTER részvény17:20:00
Árfolyam: 9 720 HUF 0 / +0,52 %
Forgalom: 667 418 645 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A Magyar Telekom 1 800 forintról indult, s ott is zárt.

MTELEKOM részvény
MTELEKOM részvény17:20:00
Árfolyam: 1 800 HUF 0 / 0 %
Forgalom: 288 106 854 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A 4iG 4 200 forinton zárt, ami negyed százalékos csúszás.

4IG részvény
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 4 200 HUF 0 / -0,24 %
Forgalom: 239 836 805 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

Nyilatkozatok rángatják a forintot

Kedden is folytatódott a forint gyengülése a főbb devizákhoz képest. Az euró jegyzése már a tőzsdenyitás előtt is 391,4 forint fölé szúrt, s még tőzsdenyitáskor is bőven a 390-es szint felett járt. Délelőtt ugyan volt egy kisebb korrekciós hullám, amikor 390 alá süllyedt a kurzus, de ezt követően ismét gyengült a magyar deviza. 

A déli harangszót már 391,5 közelében hallgatta az euró-forint.

Majd újabb korrekció jött, de ezúttal már csak 390,5-ig hatott, amit megint gyengülési hullám követett. És délután már ismét 391,5 közelébe emelkedett az árfolyam. Majd tőzsdezárásra visszasüllyedt 390 közelébe.

A technikai kép alapján az látszik, hogy a 388,50-es szint áttörését követően, 

immár az 391,80-as ellenállás következik.

  Ennek áttörése esetén 393 a következő technikai megálló. 

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
390,4725 +0,47%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

Ma Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szavai állhatnak a forintesés mögött, a tárcavezető ugyanis ismét

 a kamatcsökkentés mellett tört lándzsát.

 

