Csak a Mol és a Richter kapaszkodott, a forintot egész nap ütötték

A BUX 111 046 pontnál zárt, minimális pluszban. A pesti parkett vezető indexe ezzel kissé alulmúlta a német DAX indexet. A forintot egész nap ütötték.

Volt már jobb, de rosszabb nap is a pesti parketten / Fotó: Vémi Zoltán

Amerika régóta várt a mai GDP adatra

Két éve nem látott robusztus GDP növekedést mértek a harmadik negyedévben az Egyesült Államokban. A kormányzati leállás miatt halasztott 4,3 százalékos mutató jócskán felülmúlta az elemzői várakozásokat.

A széles piacot leképező S&P 500, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite és a klasszikus Dow Jones ipari átlag is enyhe pluszba kapaszkodott.

Pesti parkett: a Mol és a Richter kapaszkodott

Az OTP 35 440 forinton zárt, árnyalatnyi mínuszban.