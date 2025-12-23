Csak a Mol és a Richter kapaszkodott, a forintot egész nap ütötték
A BUX 111 046 pontnál zárt, minimális pluszban. A pesti parkett vezető indexe ezzel kissé alulmúlta a német DAX indexet. A forintot egész nap ütötték.
Amerika régóta várt a mai GDP adatra
Két éve nem látott robusztus GDP növekedést mértek a harmadik negyedévben az Egyesült Államokban. A kormányzati leállás miatt halasztott 4,3 százalékos mutató jócskán felülmúlta az elemzői várakozásokat.
A széles piacot leképező S&P 500, a technológiai fókuszú Nasdaq Composite és a klasszikus Dow Jones ipari átlag is enyhe pluszba kapaszkodott.
Pesti parkett: a Mol és a Richter kapaszkodott
Az OTP 35 440 forinton zárt, árnyalatnyi mínuszban.
A Mol 2 900 forintig jutott, ami közel fél százalékos emelkedés.
A Richter 9 720 forinton zárt, bő fél százalékos pluszban.
A Magyar Telekom 1 800 forintról indult, s ott is zárt.
A 4iG 4 200 forinton zárt, ami negyed százalékos csúszás.
Nyilatkozatok rángatják a forintot
Kedden is folytatódott a forint gyengülése a főbb devizákhoz képest. Az euró jegyzése már a tőzsdenyitás előtt is 391,4 forint fölé szúrt, s még tőzsdenyitáskor is bőven a 390-es szint felett járt. Délelőtt ugyan volt egy kisebb korrekciós hullám, amikor 390 alá süllyedt a kurzus, de ezt követően ismét gyengült a magyar deviza.
A déli harangszót már 391,5 közelében hallgatta az euró-forint.
Majd újabb korrekció jött, de ezúttal már csak 390,5-ig hatott, amit megint gyengülési hullám követett. És délután már ismét 391,5 közelébe emelkedett az árfolyam. Majd tőzsdezárásra visszasüllyedt 390 közelébe.
A technikai kép alapján az látszik, hogy a 388,50-es szint áttörését követően,
immár az 391,80-as ellenállás következik.
Ennek áttörése esetén 393 a következő technikai megálló.
Ma Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szavai állhatnak a forintesés mögött, a tárcavezető ugyanis ismét
a kamatcsökkentés mellett tört lándzsát.