Deviza
EUR/HUF390,47 +0,47% USD/HUF331,67 +0,4% GBP/HUF447,03 +0,45% CHF/HUF419,99 +0,63% PLN/HUF92,59 +0,45% RON/HUF76,7 +0,41% CZK/HUF16,08 +0,69% EUR/HUF390,47 +0,47% USD/HUF331,67 +0,4% GBP/HUF447,03 +0,45% CHF/HUF419,99 +0,63% PLN/HUF92,59 +0,45% RON/HUF76,7 +0,41% CZK/HUF16,08 +0,69%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0% BUX111 046,97 +0,14% MTELEKOM1 800 0% MOL2 900 +0,42% OTP35 440 -0,03% RICHTER9 720 +0,52% OPUS544 -0,37% ANY7 100 +0,85% AUTOWALLIS148 0% WABERERS5 200 -1,89% BUMIX10 062,02 +0,3% CETOP3 922,57 0% CETOP NTR2 457,41 0%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
aquapark
épületegyüttes
sportuszoda
Pécs
tervező

Hatalmas vízipark és sportközpont épül az egyik legnagyobb vidéki városunkban

Indulhat a Pécsen felépülő új vizes kikapcsolódási és sportközpont, az Aquapark épületegyüttesének tervezése, miután kihirdették a tervpályázat nyertesét. A beruházás keretében egy turisztikai vonzerővel is rendelkező, komplex épületegyüttest hoznak létre.
Világgazdaság
2025.12.23, 17:03
Frissítve: 2025.12.23, 18:03

A M Á S Design Kft. tervezheti meg Pécs új vizes kikapcsolódási és sportközpontját, az Aquapark épületegyüttesét, amelyhez alvállalkozóként több további céget is bevon. A teljes tervezési közbeszerzés értéke mintegy nettó 1,878 milliárd forint, ebből ennek a projektelemnek az értéke mintegy 1,164 milliárd forintra rúg. Az elvégzendő feladat többrétegű: a Pécs déli részén található Tüskésréten található beruházási területről kifejezetten részletes felmérési tervet (geodéziát, vagy akár 3D szkennelt modellt) szükséges készíteni – számolt be róla az Origo.

Aquapark-sportuszoda, Pécs
Az aquapark-sportuszoda látványterve / Fotó: M Á S Design - Modulárt Kft.

Több lépcsőben valósul meg az Aquapark épületegyüttese

Az építtető pécsi önkormányzat a projektet több ütemben kezeli. Az első ütemben a beruházási célterület közlekedési létesítményeinek és zöldfelületeinek rendezése mellett az aquapark és a sportuszoda építése valósul meg. A Magyar Építők hozzáteszi: a két létesítményt úgy kell kialakítani, hogy építésük és későbbi üzemeltetésük összehangolható legyen.

A második ütem a szálloda épületét foglalhatja magába, de a tervpályázatban eredetileg szereplő multifunkcionális sportcsarnok megvalósítása fenntarthatósági szempontból nem indokolt. Amennyiben a beruházási célterületen további funkciók kialakítására nyílik lehetőség, az egy későbbi, harmadik ütemben történhet meg. Ebben a fázisban valósulhat meg például egy kalandpark is. 

Az aquaparkról egyelőre csak hozzávetőleges számokat közöltek a közbeszerzési dokumentációban:

  • a nyitott medencetér vízfelülete 3000-4500 négyzetméter lesz, melyből 150-250 négyzetméter télen is üzemeltethető lehet;
  • a zárt medencetér vízfelülete 950-1200 négyzetméter lesz;
  • a vízicsúszdák számát 15 és 22 közé tervezték, amiből legalább 4 télen is használható lesz;
  • valamint maximum 300 négyzetméternyi szaunáknak elkülönített területnek is szerepelnie kell majd a kiviteli tervekben.

A beruházás további részleteiről itt olvashat bővebben.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu