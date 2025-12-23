Itt a Mol válasza a NIS megvételére: kiderült, mi áll a háttérben - ezt közölte a társaság
Nem cáfolta a Mol a Világgazdaság megkeresésére, hogy Szerb Kőolajipari Vállalat (NIS) eladásáról tárgyaltak az orosz Gazprommal. Az olajipari társaság megkeresésünkre azt közölte, megvizsgálnak minden lehetőséget, ami lehetővé teszi, hogy közösen erősítsék tovább a térség ellátásbiztonságát. A Molnál hangsúlyozták azt is, Szerbia fontos ország, „szerb partnereinkkel pedig kiváló az együttműködésünk."
A Reuters kedden idézte Aleksandar Vucsicsot, a szerb elnök bejelentette, megállapodás született arról, hogy déli szomszédunkat 2026. március 31-ig egy rövid távú szerződésnek köszönhetően gázzal látják el Oroszországból. „Az emberek nyugodtan alhatnak. Szerbiában lesz áram és elegendő gáz a közelgő téli szezonra" – fogalmazott a sajtótájékoztatón, majd hozzátette: „információink szerint a Gazprom képviselői többek között a magyar Mollal is tárgyalnak, és semmi kifogásunk ez ellen. A magyarok a barátaink." A szerb elnök mindezek mellett határidőt is szabott egy esetleges ügyletre: „lehető leghamarabb be kell fejeznünk, január 15-ig."
...hogy ne legyen semmi gond, hiszen nem tudunk behozni napi 6000 tonnát, amennyire szükségünk van. Büszke vagyok Szerbiára és a polgárokra, ez már a 75. nap, hogy egy csepp olajat sem kaptunk, és senki sem jár kannákkal. Ennyire felelősségteljesen viselkedtünk.
Megismételte ugyanakkor, ha esetleg nem is születik megállapodás az orosz részesedés eladásáról a NIS-ben, Szerbia akkor sem fog – ahogyan ő fogalmazott – „rablásba” kezdeni. „Szerbia ebben az esetben is kész lesz kifizetni a NIS-t” – szögezte le.
Az Egyesült Államok januárban jelentette be az orosz olajszektort célzó átfogó szankciókat Moszkva ukrajnai háborúja miatt, de az NIS esetében a szankciók alkalmazását többször is elhalasztották, mielőtt október 8-án végre hatályba léptek volna.
Vucsics most azt is közölte, hogy Szerbia és Oroszország közötti gázszállítási megállapodást további három hónappal meghosszabbítják. „Így ez a határidő most március 31-ig tart” – így az elnök.
Gazprom vs. Mol – január 15-e előtt?
„A következő napokban nagy híreket várok. Nem hiszem, hogy január 15-ig kell várnunk, szerintem hétfőn vagy kedden megérkezik a várva várt válasz. Remélem, hogy jó hírekről számolhatok majd be” – nyilatkozta szerb újságíróknak Vucsics még december 18-án.
A Nova Ekonomija szerb gazdasági portál szerint az elnök akkor kiemelte, hogy már 68. napja annak, hogy az Amerikai Egyesült Államok szankciókat vezetett be a NIS ellen, Ennek az oka az, hogy a többségi tulajdonosa orosz, és az orosz–ukrán háború miatt az oroszokat szankcionálják. Vucsics szerint azóta egyetlen csepp olaj sem ért Szerbiába, de ennek a lakosság nem érezte meg a negatív következményeit. „Büszke vagyok az országra, amely bebizonyította, hogy képes megkönnyíteni az állampolgárok helyzetét, és nem hárítja másokra a felelősséget” – jelentette ki Alekszandar Vucsics.
A Gazprom 11,3 százalékos részesedéssel rendelkezik a NIS-ben, míg szankcionált olajipari leányvállalata, a Gazprom Neft (SIBN.MM) 44,9 százalékkal. A szerb kormány 29,9 százalékot birtokol, a fennmaradó rész pedig kisrészvényesek és alkalmazottak tulajdonában van.
Magyarország jelentősen növeli szerepét Szerbia energiaellátásában: a Mol decembertől 2,5-szeresére emeli a kőolaj és kőolajtermékek szállítását a nehéz helyzetbe került országba. Szijjártó Péter szerint ez stratégiai döntés – és kemény figyelmeztetés Brüsszelnek az energiaútvonalak lezárására tett kísérletek miatt. Bővebben>>>