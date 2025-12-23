Deviza
Itt a Mol válasza a NIS megvételére: kiderült, mi áll a háttérben - ezt közölte a társaság

Mindent megtesznek az ellátásbiztonság érdekében, nem cáfolta portálunk megkeresésére a Mol azt a keddi sajtóértesülést, hogy tárgyalóasztalhoz ültek az orosz Gazprommal a NIS, a szerbek kőolajvállalatának megvétele miatt. A vállalatnál hangsúlyozták, Szerbia kiemelt partner, kormányuk nagyjából 30 százalékot birtokol a NIS-ben. Magyarország jelentősen növelte szerepét Szerbia energiaellátásában, decembertől 2,5-szeresére emelték a kőolaj és kőolajtermékek szállítását a nehéz helyzetbe került országba.
Németh Tamás
2025.12.23, 17:44
Frissítve: 2025.12.23, 18:05

Nem cáfolta a Mol a Világgazdaság megkeresésére, hogy Szerb Kőolajipari Vállalat (NIS) eladásáról tárgyaltak az orosz Gazprommal. Az olajipari társaság megkeresésünkre azt közölte, megvizsgálnak minden lehetőséget, ami lehetővé teszi, hogy közösen erősítsék tovább a térség ellátásbiztonságát. A Molnál hangsúlyozták azt is, Szerbia fontos ország, „szerb partnereinkkel pedig kiváló az együttműködésünk."

Mol: mindent megteszünk az ellátásbiztonság érdekében
Mol: mindent megteszünk az ellátásbiztonság érdekében Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

A Reuters kedden idézte Aleksandar Vucsicsot, a szerb elnök bejelentette, megállapodás született arról, hogy déli szomszédunkat 2026. március 31-ig egy rövid távú szerződésnek köszönhetően gázzal látják el Oroszországból. „Az emberek nyugodtan alhatnak. Szerbiában lesz áram és elegendő gáz a közelgő téli szezonra" – fogalmazott a sajtótájékoztatón, majd hozzátette: „információink szerint a Gazprom képviselői többek között a magyar Mollal is tárgyalnak, és semmi kifogásunk ez ellen. A magyarok a barátaink." A szerb elnök mindezek mellett határidőt is szabott egy esetleges ügyletre: „lehető leghamarabb be kell fejeznünk, január 15-ig."

...hogy ne legyen semmi gond, hiszen nem tudunk behozni napi 6000 tonnát, amennyire szükségünk van. Büszke vagyok Szerbiára és a polgárokra, ez már a 75. nap, hogy egy csepp olajat sem kaptunk, és senki sem jár kannákkal. Ennyire felelősségteljesen viselkedtünk.

Megismételte ugyanakkor, ha esetleg nem is születik megállapodás az orosz részesedés eladásáról a NIS-ben, Szerbia akkor sem fog – ahogyan ő fogalmazott – „rablásba” kezdeni. „Szerbia ebben az esetben is kész lesz kifizetni a NIS-t” – szögezte le.

Az Egyesült Államok januárban jelentette be az orosz olajszektort célzó átfogó szankciókat Moszkva ukrajnai háborúja miatt, de az NIS esetében a szankciók alkalmazását többször is elhalasztották, mielőtt október 8-án végre hatályba léptek volna.

Vucsics most azt is közölte, hogy Szerbia és Oroszország közötti gázszállítási megállapodást további három hónappal meghosszabbítják. „Így ez a határidő most március 31-ig tart” – így az elnök.

Gazprom vs. Mol – január 15-e előtt?

„A következő napokban nagy híreket várok. Nem hiszem, hogy január 15-ig kell várnunk, szerintem hétfőn vagy kedden megérkezik a várva várt válasz. Remélem, hogy jó hírekről számolhatok majd be” – nyilatkozta szerb újságíróknak Vucsics még december 18-án. 

A Nova Ekonomija szerb gazdasági portál szerint az elnök akkor kiemelte, hogy már 68. napja annak, hogy az Amerikai Egyesült Államok szankciókat vezetett be a NIS ellen, Ennek az oka az, hogy a többségi tulajdonosa orosz, és az orosz–ukrán háború miatt az oroszokat szankcionálják. Vucsics szerint azóta egyetlen csepp olaj sem ért Szerbiába, de ennek a lakosság nem érezte meg a negatív következményeit. „Büszke vagyok az országra, amely bebizonyította, hogy képes megkönnyíteni az állampolgárok helyzetét, és nem hárítja másokra a felelősséget” – jelentette ki Alekszandar Vucsics.

Vérszagot érző cápaként köröznek a Mol célpontja körül az olajipari gigászok, mégis jók a magyar cég esélyei

A Mol is megvásárolná a szankciók garmadája által sújtott, orosz tulajdonú Lukoil külföldi eszközeit, ebbéli szándékáról a magyar olajtársaság már tájékoztatta is az amerikai illetékeseket – tudta meg a Reuters csütörtök délután. A hír annyiból nem tekinthető hatalmas meglepetésnek, hogy Bacsa György, a Mol csoport stratégiai ügyvezető igazgatója egy interjúban arról beszélt, hogy akár a magyar olajvállalat számára is érdekesek lehetnek egyes eszközök, ám arra is figyelmeztetett, hogy az értékesítés, illetve a Mol részéről a vásárlás nem hagyományos ügylet, hanem ad hoc döntés eredménye lehet.

A Gazprom 11,3 százalékos részesedéssel rendelkezik a NIS-ben, míg szankcionált olajipari leányvállalata, a Gazprom Neft (SIBN.MM) 44,9 százalékkal. A szerb kormány 29,9 százalékot birtokol, a fennmaradó rész pedig kisrészvényesek és alkalmazottak tulajdonában van. 

Kihúzzuk a bajból Szerbiát: megjött a bejelentés, turbófokozatba kapcsol a Mol – több mint duplájára növeli a szállítást az olajtársaság

Magyarország jelentősen növeli szerepét Szerbia energiaellátásában: a Mol decembertől 2,5-szeresére emeli a kőolaj és kőolajtermékek szállítását a nehéz helyzetbe került országba. Szijjártó Péter szerint ez stratégiai döntés – és kemény figyelmeztetés Brüsszelnek az energiaútvonalak lezárására tett kísérletek miatt. Bővebben>>>

 

