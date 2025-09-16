Meghalt Robert Redford, otthonában a Utah államban található Sundance-ben érte a halál. A 89 éves színész, rendező és producer halálhíréről szóló közlemény szerint szerettei körében hunyt el.

Rober Redford színészként, rendezőként és producerként is kiváló volt / Fotó: AFP

Robert Redford a független filmekért is sokat tett

Hollywood egyik legnagyobb csillagaként a független filmek támogatójaként is nagy szerepet játszott a Sundance Institute-on keresztül, és évtizedeket töltött a filmvilág csúcsán. Kulcsszerepet játszott a Sundance filmfesztivál létrehozásában is, mely az egyik legfontosabb filmfesztivállá nőtte ki magát az Egyesült Államokban 1978-as indítása óta.

Színészként szerzett bevételei segítették a független filmek támogatására tett erőfeszítéseit és indították el a rendezői és produceri pályán is, miután

olyan kasszasikerekben szerepelt, mint a Butch Cassidy és a Sundance kölyök – ahonnan az otthona és a filmfesztivál neve is jött – vagy az A Keselyű három napja.

Rendezőként az első filmje az 1980-as Átlagemberek volt, de ő rendezte például a Suttogót is. Bár színészként sosem kapta meg az Oscar-díjat, első rendezése rögtön három Oscar-díjat is kapott, egyebek mellett a legjobb rendező díját is – írja a Reuters.

2001-ben pedig Oscar-életműdíjat is kapott. Bár első, 1962-ben megjelent filmje a War Hunt volt, az ismertséget a Jane Fondával közös 1967-es Mezítláb a parkban hozta meg számára. Az élete végéig dolgozó Redford a 2017-es Milyen hosszú az éjszaka című filmben ismét szerepelt közösen Fondával és akkor arról is beszélt, hogy ez lesz az utolsó filmje színészként, mert szeretne inkább a rendezésre koncentrálni.