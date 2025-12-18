Radikális váltás jön az Oscar-díj történetében: több mint fél évszázados hagyománynak vetnek véget

Az Oscar-díj történetének egyik legnagyobb fordulópontja jön el 2029-ben: a filmvilág legrangosabb díjátadója először kizárólag online platformon, a YouTube-on lesz nézhető. Az amerikai filmakadémia bejelentése szerint az új megállapodás a 101. Oscar-gálával indul, és öt évre szól, ezzel lezárva egy több mint fél évszázados korszakot az amerikai televíziózásban.

Radikális váltás jön az Oscar-díj-átadás közvetítésében: több mint fél évszázados hagyománynak vetnek véget / Fotó: AFP

A döntés szerint az Oscar-gála kikerül az ABC műsoráról, mely 1976 óta volt az esemény kizárólagos közvetítője. Ez az egyik leghosszabb ideje fennálló együttműködés a díjátadók történetében, ugyanakkor az elmúlt években egyre nagyobb feszültségek kísérték. Az Oscar-nézettség tartósan csökkent: míg 1998-ban még 57 millióan követték a gálát, addig 2021-ben, a pandémia idején rekordalacsony, 10,4 milliós nézettséget ért el. A The New York Times beszámolója szerint a legutóbbi ceremónia csak 19,7 millió nézőt vonzott, ami ugyan enyhe növekedés volt az előző évhez képest, de messze elmaradt a korábbi évtizedek számaitól.

Az ABC évente nagyjából 100 millió dollárt (mintegy 35 milliárd forintot) fizetett a közvetítési jogokért, miközben a reklámbevételek elérték a 140 millió dollárt (közel 49 milliárd forintot).

A csökkenő nézettség miatt azonban a csatorna nem volt hajlandó emelni a jogdíjat, sőt, inkább a csökkentését tartotta indokoltnak. Ez különösen érzékenyen érintette volna az akadémiát, melynek bevételei mintegy 60 százalékban az Oscar-gálához kötődnek, és ebből finanszírozza többek között az egész éves működését és a filmrestaurálási programjait.

A YouTube-bal kötött megállapodás ugyan alacsonyabb közvetlen jogdíjat biztosít, de az akadémia vezetése szerint a globális elérés ezt bőven ellensúlyozza. A platform ma már nemcsak mobilon és számítógépen erős, hanem a nappalikban is: az Egyesült Államokban a Nielsen adatai szerint

a YouTube a teljes tévénézési idő 13 százalékát adja, megelőzve a Netflixet is.

Ez olyan közönséget nyithat meg az Oscar számára, melyet a hagyományos tévés közvetítés már nem tudott elérni, különösen a fiatalabb korosztályokban.