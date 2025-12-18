Radikális váltás jön az Oscar-díj történetében: több mint fél évszázados hagyománynak vetnek véget
Az Oscar-díj történetének egyik legnagyobb fordulópontja jön el 2029-ben: a filmvilág legrangosabb díjátadója először kizárólag online platformon, a YouTube-on lesz nézhető. Az amerikai filmakadémia bejelentése szerint az új megállapodás a 101. Oscar-gálával indul, és öt évre szól, ezzel lezárva egy több mint fél évszázados korszakot az amerikai televíziózásban.
A döntés szerint az Oscar-gála kikerül az ABC műsoráról, mely 1976 óta volt az esemény kizárólagos közvetítője. Ez az egyik leghosszabb ideje fennálló együttműködés a díjátadók történetében, ugyanakkor az elmúlt években egyre nagyobb feszültségek kísérték. Az Oscar-nézettség tartósan csökkent: míg 1998-ban még 57 millióan követték a gálát, addig 2021-ben, a pandémia idején rekordalacsony, 10,4 milliós nézettséget ért el. A The New York Times beszámolója szerint a legutóbbi ceremónia csak 19,7 millió nézőt vonzott, ami ugyan enyhe növekedés volt az előző évhez képest, de messze elmaradt a korábbi évtizedek számaitól.
Az ABC évente nagyjából 100 millió dollárt (mintegy 35 milliárd forintot) fizetett a közvetítési jogokért, miközben a reklámbevételek elérték a 140 millió dollárt (közel 49 milliárd forintot).
A csökkenő nézettség miatt azonban a csatorna nem volt hajlandó emelni a jogdíjat, sőt, inkább a csökkentését tartotta indokoltnak. Ez különösen érzékenyen érintette volna az akadémiát, melynek bevételei mintegy 60 százalékban az Oscar-gálához kötődnek, és ebből finanszírozza többek között az egész éves működését és a filmrestaurálási programjait.
A YouTube-bal kötött megállapodás ugyan alacsonyabb közvetlen jogdíjat biztosít, de az akadémia vezetése szerint a globális elérés ezt bőven ellensúlyozza. A platform ma már nemcsak mobilon és számítógépen erős, hanem a nappalikban is: az Egyesült Államokban a Nielsen adatai szerint
a YouTube a teljes tévénézési idő 13 százalékát adja, megelőzve a Netflixet is.
Ez olyan közönséget nyithat meg az Oscar számára, melyet a hagyományos tévés közvetítés már nem tudott elérni, különösen a fiatalabb korosztályokban.
A megállapodás részét képezi az is, hogy az Oscar nem csupán egyetlen est eseménye lesz a YouTube-on. Az akadémia egész éves tartalmakat tervez vörös szőnyeges közvetítésekkel, kulisszák mögötti anyagokkal és más díjátadókkal kapcsolatos műsorokkal. Emellett
a Google vállalta, hogy közreműködik a filmakadémia több mint 52 millió filmes relikviát tartalmazó archívumának digitalizálásában,
ami hosszabb távon a filmtörténet hozzáférhetőségét is bővíti.
A váltás különlegessége abban áll, hogy az Oscar volt az utolsó nagy díjátadó, mely eddig kitartott a klasszikus televíziós modell mellett. A Screen Actors Guild díjai már 2024 óta a Netflixen futnak, és az idei Oscar-gála is csak kísérleti jelleggel jelent meg streamen, több technikai hibával.
A 2029-es átállás nemcsak technológiai, hanem szemléletbeli váltást is jelez: Hollywood egyik leghagyományosabb intézménye elismeri, hogy a közönség figyelméért már nem a tévécsatornákon, hanem az online platformokon zajlik a verseny.
Az Oscar-díj története
A filmvilág legrangosabb kitüntetését 1927-ben alapították. Az első díjakat (hivatalos nevükön Academy Award of Merit) 1929. május 16-án a hollywoodi Roosevelt Szálloda zárt körű bankettjén 12 kategóriában adták át, Charlie Chaplin életműdíjat kapott. A ceremónia alig negyedórát tartott. A díjjal járó szobrocskára 1931-ben ragadt rá az 1939-től hivatalosan használt Oscar elnevezés, mert az Margaret Herricket, az akadémia első könyvtárosát állítólag Oscar nevű nagybátyjára emlékeztette. A 33,2 centiméter magas, 3,8 kilós trófea egy filmtekercsen álló, teste előtt kardot tartó lovagot ábrázol, a talapzat tekercsének öt küllője a filmakadémia öt ágát – színészek, rendezők, forgatókönyvírók, producerek és technikusok – jelképezi.
A díj történetében a legtöbb, 14 jelölést
- a Mindent Éváról (1950),
- a Titanic (1997)
- és a Kaliforniai álom (2016) kapta.
A Gyűrűk Ura: A Király visszatér 2003-ban mind a 11 jelölését díjra váltotta, a Ben Hur (1959) 12 jelölésből és a Titanic (1997) 14 jelölésből kapott 11 Oscar-díjat. Eddig három film – Ez történt egy éjszaka (1934), Száll a kakukk fészkére (1975), A bárányok hallgatnak (1991) – győzött mind az öt fő kategóriában (legjobb film, férfi és női főszereplő, rendezés, forgatókönyv).