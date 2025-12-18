Deviza
tengeri blokád
venezuelai olaj
Donald Trump

Donald Trump már nem is titkolja, hogy mit akar valójában elérni a Venezuela elleni fellépéssel – mindenki sejtette, de hallgattak róla

Az amerikai elnöknek hármas célja van. A legfontosabbnak az tűnik, hogy megszerezze Venezuela olaját, a legnagyobb készletet a világon.
M. Cs.
2025.12.18., 16:43

Donald Trump amerikai elnök elismerte, hogy tulajdonképpen mégsem a kábítószer-csempészet elleni harc a Venezuela elleni fellépés fő oka, hanem az, amit mások már korábban is gyanítottak: az olaj. A cél a rezsimváltás kikényszerítése és olyan kormányzat hatalomra segítése, amelyik barátibb viszonyt ápol az Egyesült Államokkal, és hozzáférést enged az amerikai cégeknek az olajához.

Venezuela Budapesti békecsúcs USS Gerald Ford
Venezuela partjaihoz vezényelték a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozót is / Fotó: AFP

Trump hatalmas hadihajó-flottával, saját szavai szerint „Dél-Amerika történetének legnagyobb armadájával” vetette körül Venezuelát, az ország vizein állomásozik az eredetileg a budapesti ukrán békecsúcs miatt kivezényelt USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó is.

Az akció kezdete óta több állítólag kábítószert csempésző csónakot megsemmisítettek, hogy amerikai életeket mentsenek, és Trump a CIA-t is felhatalmazta Venezuelán belüli akcióra.

Az elnök azonban egy e heti bejegyzésében tiszta vizet öntött a pohárba: közölte, hogy 

az Egyesült Államok vissza akarja kapni azokat a venezuelai olajipari jogokat, amelyeket Caracas elrabolt tőlük.

Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb olajtartalékával

Venezueláé a világ legnagyobb olajtartaléka, amely becslések szerint eléri a 303 milliárd hordót. Ráadásul éppen azzal a fajta extra nehéz kőolajjal rendelkezik, amelyik az amerikai finomítók kedvence, ezt részesítik előnyben üzemanyagok, például dízel gyártásához, és jelenleg kevés van belőle a világpiacon az Oroszország elleni szankciók miatt.

Ezt a fajtát nagyobb mennyiségben három ország biztosítja: 

  • Venezuela, 
  • Kanada 
  • és Oroszország.

Az amerikai finomítók egy része a korábbi szoros kétoldalú együttműködés miatt konkrétan nehéz kőolaj feldolgozására épült, és az összes létesítmény majdnem 70 százaléka ezzel az alapanyaggal működik a leghatékonyabban.

Csak nőni fog az amerikai katonai jelenlét

Ezt a korábbi szoros együttműködést akarja Trump ismét kikényszeríteni. A posztjában közölte: az amerikai katonai jelenlét „csak nagyobb lesz, és olyan csapást mér rájuk, amilyent még nem láttak”.

Venezuelan President Nicolas Maduro venezuela
Washington ki akarja kényszeríteni Nicolás Maduro távozását / Fotó: Anadolu via AFP

A katonák pedig egészen „addig maradnak, amíg vissza nem adnak az Amerikai Egyesült Államoknak minden olajat, földet és egyéb eszközt, amelyet korábban elloptak tőlünk” – ismertette az elnök bejegyzését a brit Sky News hírtelevízió internetes oldala.

„Az illegitim Maduro-rezsim az ezekről a mezőkről származó olajat használja, hogy finanszírozza a működését, a kábítószer-terrorizmust, az emberkereskedelmet, a gyilkosságot és az emberrablást” – folytatta az elnök, aki utasítást adott egy szankcionált tanker lefoglalására és teljes körű blokádot a többire.

Hatalmas üzlet volt a venezuelai olaj

Trump arra utalt, hogy korábban az Egyesült Államok rengeteg venezuelai olajat importált. Az országban működő amerikai cégek termelték ki, majd dolgozták fel a hazai finomítókban, amelyek az idők során ezért is álltak át erre a fajtára.

Ez hatalmas üzlet volt a számukra. 

Venezuela azonban 1976-ban államosította az olajtartalékokat,

azokat az olajmezőket, amelyeket korábban az Exxon, a Conoco Phillips és a Chevron működtetett, és ebből a bevételből finanszírozta a jelentősen megemelt jóléti kiadásokat – emlékeztetett az ecoRi News brit portál.

Akkortól kezdve az olajbevételek 79 százaléka ment az államkasszába, 21 százaléka pedig a Petróleos de Venezuela S.A. állami olajvállalatnak, bár ez az arány az évek során a rossz gazdálkodás és a korrupció miatt jelentősen csökkent.

Donald Trump vissza akar szerezni mindent / Fotó: AFP

Hugo Chávez 1999-es megválasztása után Venezuela kiépítette kapcsolatait Kínával, és ma már olajtermelésének nagy részét oda exportálja.

A CIA-nak ráadásul a venezuelai rezsimváltásban is van gyakorlata,

1948-ban segített megdönteni a megválasztott kormányt, és hatalomra juttatta Pérez Jiménezt. A diktátor uralmát 1958-ban váltotta fel a többé-kevésbé demokratikusan megválasztott Romulo Bettencourt, akinek a kormányzása alatt az Egyesült Államok által kiképzett és finanszírozott különleges erőkkel verték le az ellenzéket.

Donald Trump vissza akar szerezni mindent

Trump mindent vissza akar szerezni: az olajat, a bevételt, a befolyást. Úgy tűnik, most már egyértelmű, hogy az egész az olajról és a befolyási övezetekről szól, Trump elszántan törekszik az amerikai ellenőrzés érvényesítésére a nyugati féltekén.

A végső célja három részből áll: 

  • Maduro rezsimjének eltávolítása és egy Washingtonnal baráti viszonyt ápoló, engedelmes kormány támogatása; 
  • az olaj feletti ellenőrzés megszerzése; 
  • valamint a kábítószer- és embercsempészet megakadályozása az Egyesült Államokba. 

És ezt ebben a posztban az amerikai elnök világosan tudatta is.

Később pedig megerősítette újságíróknak is a TASZSZ orosz hírügynökség tudósítása szerint. „Emlékezzenek, elvették az összes energiajogunkat. Nem is olyan régen elvették az összes olajunkat, és mi vissza akarjuk kapni, de elvették. Illegálisan elvették” – mondta újságíróknak az Andrews támaszponton.


 

