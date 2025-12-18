Donald Trump már nem is titkolja, hogy mit akar valójában elérni a Venezuela elleni fellépéssel – mindenki sejtette, de hallgattak róla
Donald Trump amerikai elnök elismerte, hogy tulajdonképpen mégsem a kábítószer-csempészet elleni harc a Venezuela elleni fellépés fő oka, hanem az, amit mások már korábban is gyanítottak: az olaj. A cél a rezsimváltás kikényszerítése és olyan kormányzat hatalomra segítése, amelyik barátibb viszonyt ápol az Egyesült Államokkal, és hozzáférést enged az amerikai cégeknek az olajához.
Trump hatalmas hadihajó-flottával, saját szavai szerint „Dél-Amerika történetének legnagyobb armadájával” vetette körül Venezuelát, az ország vizein állomásozik az eredetileg a budapesti ukrán békecsúcs miatt kivezényelt USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó is.
Az akció kezdete óta több állítólag kábítószert csempésző csónakot megsemmisítettek, hogy amerikai életeket mentsenek, és Trump a CIA-t is felhatalmazta Venezuelán belüli akcióra.
Az elnök azonban egy e heti bejegyzésében tiszta vizet öntött a pohárba: közölte, hogy
az Egyesült Államok vissza akarja kapni azokat a venezuelai olajipari jogokat, amelyeket Caracas elrabolt tőlük.
Venezuela rendelkezik a világ legnagyobb olajtartalékával
Venezueláé a világ legnagyobb olajtartaléka, amely becslések szerint eléri a 303 milliárd hordót. Ráadásul éppen azzal a fajta extra nehéz kőolajjal rendelkezik, amelyik az amerikai finomítók kedvence, ezt részesítik előnyben üzemanyagok, például dízel gyártásához, és jelenleg kevés van belőle a világpiacon az Oroszország elleni szankciók miatt.
Ezt a fajtát nagyobb mennyiségben három ország biztosítja:
- Venezuela,
- Kanada
- és Oroszország.
Az amerikai finomítók egy része a korábbi szoros kétoldalú együttműködés miatt konkrétan nehéz kőolaj feldolgozására épült, és az összes létesítmény majdnem 70 százaléka ezzel az alapanyaggal működik a leghatékonyabban.
Csak nőni fog az amerikai katonai jelenlét
Ezt a korábbi szoros együttműködést akarja Trump ismét kikényszeríteni. A posztjában közölte: az amerikai katonai jelenlét „csak nagyobb lesz, és olyan csapást mér rájuk, amilyent még nem láttak”.
A katonák pedig egészen „addig maradnak, amíg vissza nem adnak az Amerikai Egyesült Államoknak minden olajat, földet és egyéb eszközt, amelyet korábban elloptak tőlünk” – ismertette az elnök bejegyzését a brit Sky News hírtelevízió internetes oldala.
„Az illegitim Maduro-rezsim az ezekről a mezőkről származó olajat használja, hogy finanszírozza a működését, a kábítószer-terrorizmust, az emberkereskedelmet, a gyilkosságot és az emberrablást” – folytatta az elnök, aki utasítást adott egy szankcionált tanker lefoglalására és teljes körű blokádot a többire.
Hatalmas üzlet volt a venezuelai olaj
Trump arra utalt, hogy korábban az Egyesült Államok rengeteg venezuelai olajat importált. Az országban működő amerikai cégek termelték ki, majd dolgozták fel a hazai finomítókban, amelyek az idők során ezért is álltak át erre a fajtára.
Ez hatalmas üzlet volt a számukra.
Venezuela azonban 1976-ban államosította az olajtartalékokat,
azokat az olajmezőket, amelyeket korábban az Exxon, a Conoco Phillips és a Chevron működtetett, és ebből a bevételből finanszírozta a jelentősen megemelt jóléti kiadásokat – emlékeztetett az ecoRi News brit portál.
Akkortól kezdve az olajbevételek 79 százaléka ment az államkasszába, 21 százaléka pedig a Petróleos de Venezuela S.A. állami olajvállalatnak, bár ez az arány az évek során a rossz gazdálkodás és a korrupció miatt jelentősen csökkent.
Hugo Chávez 1999-es megválasztása után Venezuela kiépítette kapcsolatait Kínával, és ma már olajtermelésének nagy részét oda exportálja.
A CIA-nak ráadásul a venezuelai rezsimváltásban is van gyakorlata,
1948-ban segített megdönteni a megválasztott kormányt, és hatalomra juttatta Pérez Jiménezt. A diktátor uralmát 1958-ban váltotta fel a többé-kevésbé demokratikusan megválasztott Romulo Bettencourt, akinek a kormányzása alatt az Egyesült Államok által kiképzett és finanszírozott különleges erőkkel verték le az ellenzéket.
Donald Trump vissza akar szerezni mindent
Trump mindent vissza akar szerezni: az olajat, a bevételt, a befolyást. Úgy tűnik, most már egyértelmű, hogy az egész az olajról és a befolyási övezetekről szól, Trump elszántan törekszik az amerikai ellenőrzés érvényesítésére a nyugati féltekén.
A végső célja három részből áll:
- Maduro rezsimjének eltávolítása és egy Washingtonnal baráti viszonyt ápoló, engedelmes kormány támogatása;
- az olaj feletti ellenőrzés megszerzése;
- valamint a kábítószer- és embercsempészet megakadályozása az Egyesült Államokba.
És ezt ebben a posztban az amerikai elnök világosan tudatta is.
Később pedig megerősítette újságíróknak is a TASZSZ orosz hírügynökség tudósítása szerint. „Emlékezzenek, elvették az összes energiajogunkat. Nem is olyan régen elvették az összes olajunkat, és mi vissza akarjuk kapni, de elvették. Illegálisan elvették” – mondta újságíróknak az Andrews támaszponton.