Jókora pofonba szaladt a dollár, kilőtt a forint: meglepő számok jöttek Amerikából

Az amerikai maginfláció a vártnál jobban lassult novemberben, ez pedig nagyon fáj a dollárnak. Az amerikai CPI inflációs adat ugyan nem a Fed által preferált mérce, de a piac rendre szorosan követi az alakulását.
Mészáros Gergő
2025.12.18, 15:31
Frissítve: 2025.12.18, 16:23

Nagyot lassult a maginfláció Amerikában novemberben: a volatilis elemektől megfosztott mag-CPI mindössze 2,6 százalékos éves áremelkedésről adott számot a friss statisztikák szerint, ami jelentős visszaesés a két hónappal ezelőtt mért 3 százalékhoz képest. Ilyen alacsony éves áremelkedést 2021 eleje óta nem láttunk Amerikában, és ez a dollár árfolyamán is meglátszik, melynek DXY indexe 0,4 százalékot zuhant percek leforgása alatt. A teljes kosarat lefedő CPI 2,7 százalékot mutatott éves alapon. 

Hungarian,Forint,And,1,Us,Dollar,Banknotes,Are,Scattered,On, infláció,
Megütötte a dollárt a friss inflációs adat / Fotó: Varga József Zoltán / Shutterstock

Megütötte a dollárt a friss inflációs adat

A friss amerikai CPI-adatot azért is figyelték most közelről a befektetők, mert az októberi hónapra vonatkozó adatokat a történelmi hosszúságúra nyúlt amerikai kormányzati leállás nyomán nem publikálták, így a piac egy kisebb fekete lyukon keresztül szemlélte az amerikai gazdaságot. „Havi” alapon egyébként 0,2 százalékkal emelkedtek az árak, a lassuló növekmény oka elsősorban a szállásárak, valamint a ruházati cikkek árdinamikája. 

A friss adatról fontos kiemelni, hogy az elsősorban a befektetők hangulatára van kihatással, a Fed kamatpolitikájára nincs: az amerikai jegybank ugyanis a PCE-adatokat tekinti a gazdaságról alkotott legpontosabb képnek, kamatpolitikája alakításában is azt követi, nem a CPI-t. Ez a kamatpálya alakulására feltett tétek nagyságában is látszik, a piac egyetlen százalékponttal tartja most esélyesebbnek a kamatvágást az első jövő évi ülésen, mint tegnap, és mindössze 26 százalékot adnak ennek a befektetők.

A devizapiac azonban nyomban reagált: a DXY index megbotlott, az elmúlt napokban az MNB potenciális lazuló kamatpályájának köszönhetően erőteljes eladói nyomás alá kerülő forint közel 1 százalékot ralizott a dollár ellenében, visszatérve a 330-as szint környékére.

A forint az euróval szemben is meg tudta fogni a napi trendnek számító gyengülését a számok láttán, a 390-es szakadék széléről visszafordult az árfolyam, és 387,5-ig korrigált, mielőtt ismét gyengülésbe kezdett.

