Gőzrúdarzenálra csapott le a NAV, elfelejtették befizetni utána az adót
Csaknem harmincmillió forint értékű elektromos cigarettát foglalt le az adóhatóság. Egy akcióban négy embert értek tetten a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság zalai nyomozói, amint egy budapesti ingatlanban e-cigarettákat pakolnak – közölte a szervezet sajtóreferense, Ihász Tamás szerdán az MTI-vel.
A sajtóreferens közleménye szerint a dohánytermékek külföldről érkeztek, a lakásban tartott helyszíni ellenőrzéskor került elő
- több mint ezer e-cigaretta,
- illetve 3,5 millió forint készpénz
- és egy luxusóra,
- továbbá némi marihuána is,
ami miatt a pénzügyi nyomozók értesítették a rendőrséget.
Zárjegy nélkül árulták a külföldről érkező e-cigarettákat, milliós kárt okozva
Két autóban még több mint 2600 ízesített gőzrudat találtak, amelyeken nem volt magyar zárjegy és termékismertető, a tulajdonosok pedig nem tudták megmondani, honnan érkezett. Az akcióban szerzett információk alapján az elkövetőkhöz köthető másik telephelyen további csaknem négyezer darab eldobható elektromos cigaretta került elő.
A költségvetésnek okozott kár megközelíti a 30 millió forintot. Az érintettek ellen jövedékitörvény-sértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás.