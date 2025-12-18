Gőzrúdarzenálra csapott le a NAV, elfelejtették befizetni utána az adót

Csaknem harmincmillió forint értékű elektromos cigarettát foglalt le az adóhatóság. Egy akcióban négy embert értek tetten a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság zalai nyomozói, amint egy budapesti ingatlanban e-cigarettákat pakolnak – közölte a szervezet sajtóreferense, Ihász Tamás szerdán az MTI-vel.

E-cigaretta, luxusóra, milliók és drog is előkerült a NAV razziáján / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A sajtóreferens közleménye szerint a dohánytermékek külföldről érkeztek, a lakásban tartott helyszíni ellenőrzéskor került elő

több mint ezer e-cigaretta,

illetve 3,5 millió forint készpénz

és egy luxusóra,

továbbá némi marihuána is,

ami miatt a pénzügyi nyomozók értesítették a rendőrséget.

Zárjegy nélkül árulták a külföldről érkező e-cigarettákat, milliós kárt okozva

Két autóban még több mint 2600 ízesített gőzrudat találtak, amelyeken nem volt magyar zárjegy és termékismertető, a tulajdonosok pedig nem tudták megmondani, honnan érkezett. Az akcióban szerzett információk alapján az elkövetőkhöz köthető másik telephelyen további csaknem négyezer darab eldobható elektromos cigaretta került elő.