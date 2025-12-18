Deviza
Gőzrúdarzenálra csapott le a NAV, elfelejtették befizetni utána az adót

Csaknem harmincmillió forintos kárt okozó illegális bizniszre csapott le a NAV egy budapesti akcióban, ahol tetten érték az elkövetőket. Egy lakásból ezrével került elő E-cigaretta készpénzzel, luxusórával és kábítószerrel együtt. A nyomozás szerint a külföldről érkező termékek után egy fillér adót sem fizettek.
Ballagó Dániel
2025.12.18, 15:20
Frissítve: 2025.12.18, 15:32

Csaknem harmincmillió forint értékű elektromos cigarettát foglalt le az adóhatóság. Egy akcióban négy embert értek tetten a NAV Nyugat-dunántúli Bűnügyi Igazgatóság zalai nyomozói, amint egy budapesti ingatlanban e-cigarettákat pakolnak – közölte a szervezet sajtóreferense, Ihász Tamás szerdán az MTI-vel.

e-cigaretta, Fair InterTabac 2023 nav dohány jti, elektromos cigaretta
E-cigaretta, luxusóra, milliók és drog is előkerült a NAV razziáján / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A sajtóreferens közleménye szerint a dohánytermékek külföldről érkeztek, a lakásban tartott helyszíni ellenőrzéskor került elő

  • több mint ezer e-cigaretta,
  • illetve 3,5 millió forint készpénz
  • és egy luxusóra,
  • továbbá némi marihuána is,

ami miatt a pénzügyi nyomozók értesítették a rendőrséget.

Zárjegy nélkül árulták a külföldről érkező e-cigarettákat, milliós kárt okozva

Két autóban még több mint 2600 ízesített gőzrudat találtak, amelyeken nem volt magyar zárjegy és termékismertető, a tulajdonosok pedig nem tudták megmondani, honnan érkezett. Az akcióban szerzett információk alapján az elkövetőkhöz köthető másik telephelyen további csaknem négyezer darab eldobható elektromos cigaretta került elő.

A költségvetésnek okozott kár megközelíti a 30 millió forintot. Az érintettek ellen jövedékitörvény-sértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás.

