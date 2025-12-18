Ilyen nincs, bejelentkezett a szankciók európai élharcosa: újabb befagyasztás jöhet, most a magánszemélyek bankszámlái kerülnének zár alá - ez nem csak az oroszokat érinti

Az Egyesült Királyság tovább bővítette az Oroszországgal szembeni szankciókat: London újabb orosz olajipari szereplőket vett fel a korlátozások alá eső vállalatok listájára. A brit külügyminisztérium frissített szankciós jegyzéke szerint ezúttal a Tatnyefty, a Rosznyeftyegaz és a Rosznyefty is célkeresztbe került, ami újabb jelzés arra, hogy a brit kormány továbbra is kiemelten kezeli az orosz energiaszektor pénzügyi és gazdasági elszigetelését.

Ilyen nincs, bejelentkezett a szankciók európai élharcosa: újabb befagyasztás jöhet, most a magánszemélyek bankszámlái kerülnének zár alá / Fotó: Anadolu via AFP

A döntés nem kizárólag orosz cégeket érint: a mostani körben 24 jogi és magánszemély került fel a listára, köztük Üzbegisztánban, Kirgizisztánban és az Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett vállalatok is. Ez arra utal, hogy a brit hatóságok fokozott figyelmet fordítanak azokra a nemzetközi hálózatokra, melyek közvetve vagy közvetlenül kapcsolatban állhatnak az orosz energiahordozók kereskedelmével és finanszírozásával.

A szankciók értelmében az érintett cégek brit bankoknál vezetett számláit befagyasztják, amennyiben ilyeneket azonosítanak. Emellett az intézkedések személyi korlátozásokat is tartalmaznak:

a listán szereplő magánszemélyeknek megtiltják a belépést az Egyesült Királyság területére.

A brit kormány célja ezzel az, hogy tovább szűkítse az orosz energiaszektor mozgásterét, és csökkentse azokat a pénzügyi csatornákat, melyeken keresztül bevételekhez juthat.

A brit döntés tovább szigorítja az orosz olaj- és gázipar mozgásterét, mely az ukrajnai háború kitörése óta folyamatos nyomás alatt áll. Az ilyen intézkedések hatása jellemzően nem egyik napról a másikra jelentkezik, London ugyanakkor világossá tette: nem kész enyhíteni a gazdasági korlátozásokon, és fenntartja a szankciós politikát Oroszországgal szemben.

London lebukott: saját szankcióik ellenére orosz gázt használt a kormány

Miközben az Európai Unió és szövetségesei az orosz–ukrán háború kitörése óta folyamatosan szigorítják az Oroszországgal szembeni szankciókat, és igyekeznek leválni az orosz energiahordozókról, kellemetlen ellentmondásra derült fény az Egyesült Királyságban. Mint kiderült, a brit állam több kulcsfontosságú intézményének gázellátása közvetve orosz eredetű földgázhoz is köthető.

A brit kormányzati negyed, a Downing Street, a Whitehall számos épülete, a Bank of England irodái, az NHS egyes kórházai

és több oktatási intézmény olyan szerződések alapján kapnak gázt, amelyeket a francia tulajdonú TotalEnergies leányvállalata teljesít.

A TotalEnergies ugyanakkor részesedéssel rendelkezik az orosz Jamal LNG-projektben, amely cseppfolyósított földgázt állít elő és exportál, többek között európai piacokra is.