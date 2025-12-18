Megjósolta a Magyar Nemzeti Bank, mi vár Magyarországra 2026-ban: infláció, államadósság, GDP – ilyen lesz a gazdaság jövőre

Érdemben változott az inflációs kép az elmúlt hónapokban, amit az árréstopok kivezetése és a jelentős kormányzati transzferek sem befolyásolnak – erről beszélt Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) közgazdasági előrejelzésekért és elemzésekért felelős igazgatója a decemberi inflációs jelentést bemutató sajtótájékoztatón. Kedden már Varga Mihály jegybankelnök ismertette a jelentés sarokszámait, amelyek alapján jövőre 2,4 százalékos gazdasági növekedéssel és 3,2 százalékos inflációval kalkulált az MNB. Az utóbbi esetében ez markáns elmozdulás, ugyanis szeptemberben 3,8 százalékos drágulás várt.

Megjósolta a Magyar Nemzeti Bank, mi vár Magyarországra 2026-ban az infláció, az államadósság és a GDP tekintetében / Fotó: Shutterstock (illusztráció)

Magyar Nemzeti Bank: hónapok óta esnek a globális élelmiszerárak

A MNB elnöke kifejezetten optimista hangot ütött meg, bár novemberben még mindig 3,8 százalék volt az infláció és 4 százalék fölött volt maginfláció. A forint elmúlt hónapokban látott erősödése is hozzájárult ahhoz, szeptemberhez képest alacsonyabb inflációs pályát vázolt fel még úgy is, hogy várhatóan jövő év második felében kivezeti az árréstopokat a kormány. Az élelmiszerekre, drogériákra kivetett árrésstop, illetve a banki és telekommunikációs szolgáltatók önkéntes árkorlátozása önmagában 1,5 százalékponttal csökkentik az inflációt, tehát nélkülük 5 százalék fölött lenne a drágulás üteme. Ennek ellenére mégsem számít ekkora árrobbanással a jegybank.

Ha a kormány úgy dönt, hogy megszünteti az árrésstopokat, nem hiszem, hogy másfél százalékponttal nő az infláció Magyarországon

– mondta Varga. Ezt azzal magyarázta, hogy a gazdaság hosszú távon el kezd alkalmazkodni a hatósági intézkedésekhez.

Balatoni András ezt annyival egészítette ki, hogy van egy érdemi változás szeptemberhez képest, ami miatt valóban kisebb lehet az árrésstopok kivezetésének hatása:

augusztusban véget ért a globális élelmiszer-áremelkedés másfél éves ciklusa, sőt szeptembertől nemcsak hogy véget szakadt, hanem érdemben elkezdtek csökkenni a globális élelmiszerárak. Így például a tej, gabona, cukor, valamint a vágósertés ára is két számjegyű mértékben.

Tehát azok a költségtényezők, amelyek élelmiszer-inflációt eredményeztek Magyarországon, megfordultak. Emellett az energiaárak is csökkentek, a Brent ára 5 százalékkal, a TTF gázár pedig 10-15 százalékkal alacsonyabb az előző inflációs jelentéshez képest.