Deviza
EUR/HUF389.71 +0.12% USD/HUF330.91 +0.2% GBP/HUF448.43 +0.18% CHF/HUF417.36 +0.17% PLN/HUF91.47 +0.11% RON/HUF76.88 +0.11% CZK/HUF16.04 +0.16% EUR/HUF389.71 +0.12% USD/HUF330.91 +0.2% GBP/HUF448.43 +0.18% CHF/HUF417.36 +0.17% PLN/HUF91.47 +0.11% RON/HUF76.88 +0.11% CZK/HUF16.04 +0.16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
személycsere
helyettes
Ibolya Tibor
legfőbb ügyész
Sulyok Tamás

Megjelent Sulyok Tamás váratlan határozata a Magyar Közlönyben: felmentette a legfőbb ügyész helyettest – ez állhat a háttérben

A személyi változás némiképp a semmiből jött, ugyanakkor adja magát a magyarázat. Az elmúlt időszakban meghatározó mozgások történtek a legfőbb ügyészségen.
2025.09.19, 06:30
Frissítve: 2025.09.19, 06:40

Felmentette tisztségéből dr. Ibolya Tibor Bélát a köztársasági elnök – hirdették ki a Magyar Közlönyben. A döntés szeptember 22-től hatályos. Ő eddig a legfőbb ügyész helyetteseként látta el feladatát 2012-től kezdve, de 1994 óta tagja az ügyészségnek.

személycsere
Sulyok Tamás személycseréről döntött / Fotó: Máthé Zoltán

Nyáron iktatták be az új legfőbb ügyészt

Nagy Gábor Bálint június óta legfőbb ügyész,  Sulyok Tamás a beiktatáskor kiemelte, a közbiztonság, amiért az ügyészség mindennap fáradozik, minden magyar család, minden magyar ember életének létszükséglete. 

Polt Péter leköszönő legfőbb ügyész beszédében a hivatástudat fontosságát hangsúlyozta ahhoz, hogy az ügyészek jól és megfelelő színvonalon végezzék a munkájukat. Felidézte az elmúlt két és fél évtized során a szervezet által megtett jelentős utat. 

Nagy Gábor Bálint székfoglaló ünnepi beszédében a szervezet szakmai eredményeit méltatta. "Az elmúlt években a megvádolt terheltek mintegy 99 százalékát érintően a bíróság is arra a következtetésre jutott, hogy bűncselekményt valósítottak meg. A bíróság által megjelenített külső szakmai kontroll a feljelentések elutasítása, illetve az eljárások megszüntetése tekintetében is az ügyészségi döntések törvényességét igazolta.

A sértettek által kezdeményezett rendes pótmagánvádas eljárások eredményessége mindössze néhány százalék.

Az úgynevezett kiegészítő pótmagánvádas eljárás keretében pedig egyetlen esetben sem jutott arra a nyomozási bíró, hogy az ügyészségi állásponttal szemben vádindítvány benyújtásának lenne helye" – fogalmazott akkor.

A változásokat az generálta, hogy májusban Polt Pétert, a legfőbb ügyészt jelölte a Fidesz az Alkotmánybíróság tagjának. A jelölés ellenzéki bírálatokat váltott ki, mivel sokan a kormánypárt alkotmánybírósági befolyásszerzését látták benne. Polt visszautasította a pártlojalitással kapcsolatos vádakat, a nyáron pedig az országgyűlés megválasztotta az Alkotmánybíróság elnökévé.

Ibolya Tibor Béla mostani felmentése tehát ezekkel a folyamatokkal lehet összefüggésben.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu