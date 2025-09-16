Trump újból megüzente, hogy vele nem lehet ujjat húzni: akkora összegre perelte az egyik legnagyobb múltú lapot, hogy a fal adja a másikat

Donald Trump 15 milliárd dolláros kártérítésre perelte be a The New York Timest, a lap négy újságíróját és a Penguin Random House kiadót. Az amerikai elnök hétfői keresete alapján a sajtó rágalmazta, becsületsértést követett el és súlyosan rontotta a hírnevét – tudta meg a Reuters egy floridai bírósági beadványból.
Az elnök a keresetben több írásra is hivatkozik, köztük egy, a 2024-es elnökválasztás előtt megjelent szerkesztőségi véleménycikkre, amely szerint Trump alkalmatlan az elnöki posztra, valamint a Penguin egy 2024-ben a kiadott „Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success” (Szerencsés vesztes: Hogyan herdálta el Donald Trump apja vagyonát és teremtette meg a siker illúzióját) című könyvére.
A floridai kerületi bíróságra benyújtott dokumentum szerint „az alperesek rosszindulatúan adták ki a könyvet és a cikkeket, annak ellenére, hogy tudták, tele vannak visszataszító torzításokkal és koholmányokkal Trump elnökről”.
Trump ügyvédei szerint a publikációk súlyosan károsították a politikus üzleti és személyes hírnevét, és hatalmas gazdasági kárt okoztak a márkaértékében, továbbá jelentősen rontották jövőbeli anyagi kilátásait. Példaként a Trump Media and Technology Group (TMTG) részvényeinek értékcsökkenését említették, amely szerintük az alperesek rágalmazásának egyik következménye.
„Ma megtiszteltetés számomra, hogy 15 milliárd dolláros rágalmazási és becsületsértési pert indíthatok a New York Times ellen” – írta Trump hétfőn a közösségi platformján, a Truth Socialon.
A bejegyzésében azzal vádolta az újságot, hogy hazudott róla, a családjáról, az üzleteiről, valamint republikánus ideológiákról és mozgalmakról, például az America First (Amerika első) és a Make America Great Again (MAGA, Tegyük naggyá újra Amerikát) programokról.
Trump már az első elnöksége idején támadta a sajtót, amiből kiderült, hogy a kritikus sajtó a nép ellensége. 2017-ben még a Twitteren így fogalmazott: „A hamis híreket közlő média (a kudarcos New York Times, a CNN és az NBC) nem az én ellenségem, hanem az amerikai népé. BETEG DOLOG".
Nem meglepő ehát, hogy a meglehetősen megosztó politikus már máskor is beleállt a médiába. Csak idén például 10 milliárd dollárra perelte a The Wall Street Journalt és tulajdonosait a lap egy 2003-as Epstein-születésnapi üdvözlettel kapcsolatos cikke miatt, majd pedig a CBS anyavállalata, a Paramount, beleegyezett egy peren kívüli egyezségbe, miután Trump beperelte őket a 60 Minutes műsor miatt, amely szerinte félrevezetően szerkesztett egy interjút Kamala Harris volt alelnökkel.
