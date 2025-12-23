Magyar vezető az Agrofert Hungária cégcsoport élén: értéket őriznek és fejlesztenek
Változás történt az Agrofert Hungária cégcsoport vezetésében is: dr. Drucskó Zoltán, az IKR Agrár Kft. operatív ügyvezető igazgatója a jövőben a country menedzser pozíciót is betöltve képviseli a tulajdonos cseh Agrofert cégcsoportot.
Dr. Drucskó Zoltán december 1-jétől country menedzserként vezeti az Agrofert Hungária cégcsoportot; a posztot Bartha Tündétől vette át, aki a napokban kezdte meg a munkát a cseh kormányhivatal vezetőjeként és a miniszterelnök kabinetfőnökeként. „A kinevezés nagy megtiszteltetés és hatalmas felelősség is egyben, a belém vetett bizalmat az is mutatja, hogy magyar állampolgár még nem került ilyen pozícióba a cégcsoportnál” – mondta az új vezető, aki az elődje által elkezdett folyamatokat szeretné továbbvinni.
Egyik elsődleges feladatának a vállalatcsoport tagjai közötti szinergiák fejlesztését és erősítését tartja. „Bár mindegyik cég önálló identitás, saját üzleti tervvel és vezetéssel, a szinergiák kihasználása terén még számos lehetőségünk van. A corporate branding terén is van tennivalónk, hiszen nagyon sokan nem is tudják, mekkora cégcsoport vagyunk itt, Magyarországon. Employer branding keretében pedig szeretnénk megszólítani azokat a fiatal szakembereket, diákokat is, akiket kinevelve biztosíthatjuk a cégcsoportban a humánerőforrás-utánpótlást” – mondta.
Nem csak pénzügyi befektető, szakmai partner is
Az új country menedzser szerint az 1200 hektáron gazdálkodó gyöngyöspatai cég felvásárlása nemcsak üzleti, hanem stratégiai értelemben is nagy lépés az IKR számára.
„Ez már a hatodik olyan leányvállalatunk, amely szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozik. Fontos számunkra, hogy ne csak a szárító- és tárolókapacitásainkat, hanem a növénytermesztési tevékenységünket is bővítsük” – hangsúlyozta Dr. Drucskó Zoltán. A gyöngyöspatai társaság december 1-jével került százszázalékos IKR-tulajdonba, miután a szövetkezeti formából kft.-vé alakult át.
„Bár több gazdasági szereplő is érdeklődött a szövetkezetünk iránt, a tulajdonosát meggyőzte az IKR vezetősége által felvázolt jövőkép – a kutatás-fejlesztési program, a precíziós farmgazdaság terve –, s nem utolsósorban az IKR szakmai hitele. Ez nemcsak üzleti, hanem érzelmi kérdés is volt számomra; fontos volt, hogy úgy léphessek hátra 74 évesen, hogy jó kezekben tudjam egy élet munkáját” – mondta Ambrus Sándor, a szövetkezet korábbi elnöke.
A cég beolvadásának híre gyorsan elterjedt a térségben, több gazdálkodó is jelezte, hogy szívesen működne együtt a vállalattal. „A gazdák látják, hogy az IKR nemcsak pénzügyi befektetőként, hanem szakmai tulajdonosként lép fel. Ez bizalmat kelt, hiszen tudják, hogy milyen értéket őrzünk és fejlesztünk tovább” – mondta dr. Drucskó Zoltán.
Infrastruktúra és jövőbe mutató kísérletek
A gyöngyöspatai szövetkezethez tartozó mintegy 1200 hektár nemcsak méretében, hanem elhelyezkedésében is jelentős érték. „A terület adottságai jók, a táblák logisztikailag kedvezők, az összes termőterület a cég központi telephelyétől hat kilométeren belül elérhető. Jól gépesített, hatékonyan működő társaságról van szó, a telephely saját tárolókkal és szárítóval rendelkezik, a betakarított terményeket a jövőben teljes egészében saját raktárainkban helyezhetjük el” – tette hozzá az ügyvezető.
A telephely infrastruktúrája a mindennapi működést is erősíti: Bábolna-szárító, saját trafóállomás, 60 tonnás hídmérleg, mérlegház, labor, 8000 tonnás síktároló és 4000 tonna silótároló áll rendelkezésre, emellett saját irodaépület, műhely és üzemanyagkút is található a területen. Az üzem jelentős tárolókapacitása tranzitraktárként tud működni, később felvásárlási központként üzemelhet, s a telephely lehetőséget ad az inputanyagok kereskedelmére is, építve a környékbeli gazdákra.
A szövetkezet vetésforgójában a napraforgó-termesztés is szerepel, ami újabb lehetőségeket nyit az IKR számára. „A kiskunfélegyházi étolajgyárunk, az NT Kft. potenciális felvevőpiacot jelent a gyöngyöspatai terménynek, valamint a k+f-projektünk nagyüzemi kísérleteibe is bevonjuk a területet 2026-tól” – emelte ki dr. Drucskó Zoltán.
Az utóbbi – egy konzorcium tagjaként – többek között egy olyan, egy speciális gombafajt tartalmazó mikrogranulátum kifejlesztését jelenti, amely jelentősen javítja a talajéletet és a gyökérzet tápanyagfelvevő képességét. Laborkísérletek, kis- és nagyparcellás kísérletek is folynak a témában – többek között az egyetem mosonmagyaróvári tangazdaságában –, és most már Gyöngyöspata is ideális helyszín ehhez. (X)