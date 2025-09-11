Ukrajna már beérné azzal, ha fennmaradhatna önálló államként

Létrejöhet egy keleti NATO?

Oroszországi források felvetették a lehetőségét egy „keleti NATO” létrehozásának, amely az SCO köré épülne, és Kína, valamint Oroszország alkotnák a gerincét. Erről konkrétan Andrej Lanykov professzor – aki az egyik szöuli egyetemen tanít – nyilatkozott a Kreml-közeli sajtónak. Ez a „keleti NATO” a Csendes-óceán és partvidéke térségét tartaná ellenőrzése alatt. Kiszélesítené a kínai hadiflotta tevékenységének földrajzi kiterjedését, ami jelenleg főként a part menti néhány száz kilométeres sávra és a Dél-kínai-tengerrészre (amit a vietnámiak Keleti-tengernek neveznek), tehát nagyrészt katonai szakkifejezéssel „brownwater” (barna vízi) aktivitásra épül.

Szemléletváltás a hadiflották fejlesztésében / Fotó: Handout / Russian Defence Ministry / AFP

Szemléletváltás a hadiflották fejlesztésében

Közben nagy tempóban folyik a vita mind az oroszországi, mind a kínai hadiflotta fejlesztésében a szemléletváltásról, ami katonai belső körökben erősen megosztó. Korábban mind Peking, mind Moszkva az amerikai hadiflotta tükörképét igyekezett felépíteni. Ma az új irányzat: elfelejteni a nagy, nehézkes és roppant drága, sok milliárd dolláros úszó erődöket, a repülőgép-hordozókat. Mind Pekingben, mind Moszkvában utat tör a felismerés, hogy a repülőgép-hordozók aránytalanul drágák, és nagyon nehéz őket megvédeni. Ugyanakkor ellenérdekek is működnek.

Oroszország erejét felőrli az ukrajnai (nyugati) szembenállás, Moszkva láthatóan rábízza Pekingre a nagy hadihajók, esetleg újabb repülőgép-hordozók építését és kisebb (korvett- és fregattnagyságú, -osztályú), de ballisztikus és cirkálórakéták, hajók elleni rakétafegyverek indítására alkalmas hadihajókat, és hatalmas, több tízezer tonna vízkiszorítású, atommeghajtású, ballisztikus, interkontinentális, atomtöltetű rakétákkal felszerelt tengeralattjárókat épít.

Emellett Oroszországnak van egy saját, belső, az édesvízi folyókat, nagyobb csatornákat magában foglaló hadihajó-mozgatási rendszere. Ezen keresztül kisebb, korvettosztályú, általában 2000 tonnánál kisebb hajókat tud a Kaszpi-tengerről a Fekete-tengerre, a Balti-tengerre átirányítani, és vissza. Ez magyarázza, hogy a Fekete-tengeren az utóbbi időkben alig hallani felszíni hadihajó-mozgásokról. Az 1936-os montreux-i egyezmény erősen korlátozza a nem fekete-tengeri hatalmak hadihajóinak mozgását, a Fekete-tengeren való tartózkodásuk időtartamát. Törökország ennek a legfőbb ellenőre, hiszen a nagyobb tengeri hajók csak a Boszporuszon keresztül érhetik el a Fekete-tengert.