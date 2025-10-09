Deviza
EUR/HUF390.93 -0.12% USD/HUF338.29 +0.51% GBP/HUF449.64 -0.31% CHF/HUF419.29 -0.13% PLN/HUF91.84 -0.17% RON/HUF76.74 -0.17% CZK/HUF16.05 -0.1% EUR/HUF390.93 -0.12% USD/HUF338.29 +0.51% GBP/HUF449.64 -0.31% CHF/HUF419.29 -0.13% PLN/HUF91.84 -0.17% RON/HUF76.74 -0.17% CZK/HUF16.05 -0.1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,386.48 -0.42% MTELEKOM1,772 -1.56% MOL2,754 -0.36% OTP29,670 -1.1% RICHTER10,410 +1.17% OPUS539 +1.32% ANY7,240 -1.63% AUTOWALLIS155 -2.21% WABERERS4,900 -0.2% BUMIX9,535.13 +0.23% CETOP3,500.95 -0.44% CETOP NTR2,188.67 -0.44% BUX101,386.48 -0.42% MTELEKOM1,772 -1.56% MOL2,754 -0.36% OTP29,670 -1.1% RICHTER10,410 +1.17% OPUS539 +1.32% ANY7,240 -1.63% AUTOWALLIS155 -2.21% WABERERS4,900 -0.2% BUMIX9,535.13 +0.23% CETOP3,500.95 -0.44% CETOP NTR2,188.67 -0.44%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
állampolgárság
Németország
migráns

Németország bezárja kapuit, nem osztogatják tovább az állampolgárságot a migránsoknak

A német parlament visszavonta a gyorsított állampolgársági programot, amely lehetővé tette, hogy a „kivételesen jól integráltnak” ítélt emberek öt helyett három év alatt szerezhessék meg a német állampolgárságot.
Andor Attila
2025.10.09, 17:16
Frissítve: 2025.10.09, 18:38

A program célja eredetileg az volt, hogy ösztönözze a magasan képzett szakembereket arra, hogy a súlyos munkaerőhiánnyal küzdő Németországban telepedjenek le – írta meg a The Guardianra hivatkozva a Telex.

Muslim woman with headscarf, mother in traditional dress and headscarf with her children.
Megszüntették Németországban a gyorsított állampolgárságot / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A gyorsított állampolgárság visszavonása egyébként Friedrich Merz kampányígérete volt. 

A német útlevélnek a sikeres integrációs folyamat elismeréseként kell szolgálnia, és nem ösztönözheti az illegális bevándorlást 

– mondta Alexander Dobrindt belügyminiszter a parlamentben.

A most módosított, állampolgárságról szóló törvény még az előző kancellár, Olaf Scholz szociáldemokrata-liberális-zöld kormányának egyik legfontosabb eredménye volt.

Ugyan a konzervatívok korábban más rendelkezések – így a kettős állampolgárság – visszavonására is ígéretet tettek, most úgy néz ki, a törvény fennmaradó része változatlan marad.

Erre hivatkozva védték be a most is koalíciós partner szociáldemokraták (SPD) a friss intézkedést, hozzátéve: a gyorsított eljárást amúgy is ritkán alkalmazták a gyakorlatban. A The Guardian azt írja, a 2024-es rekordszámú, 300 ezer honosítás közül csak néhány száz történt gyorsított eljárással. Az eljárásban a jelölteknek bizonyítaniuk kellett eredményeiket, például nagyon jó német nyelvtudást, önkéntes munkát, szakmai vagy tudományos sikereket.

A kontextushoz fontos megemlíteni, hogy az utóbbi időben drámaian romlott a bevándorlással kapcsolatos közhangulat Németországban, ami a szélsőjobb malmára hajtja a vizet – olyannyira, hogy a szélsőjobboldali Alternatíva Németországért (AfD) néhány közvélemény-kutatásban már az első helyre került.

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu