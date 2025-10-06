Cseh választások: Babis kizárta az EU-ból való kilépést és támogatja a NATO tagságot, viszont kérdőjeles az ukrán fegyverszállítás

A milliárdos Andrej Babis néhány órával eddigi legjobb választási győzelme után máris hozzálátott egy új cseh kormány megalakításához – visszatérése a hatalomba várhatóan tovább erősíti az Európai Unióban egyre befolyásosabb radikális vezetők táborát - írja a Bloomberg.

Andrej Babis leendő cseh miniszterelnök - ne az adófizetők pénzéből szállítsanak fegyvert Ukrajnának / Fotó: Anadolu via AFP

Miután a prágai várban találkozott Petr Pavel elnökkel, Babis bejelentette, hogy előrehalad a kormányalakítási terveivel, mégpedig egy radikális párt támogatásával, amely azt szorgalmazza, hogy Csehország hagyja el az EU-t, valamint egy populista pártéval, amely az uniós klímapolitika ellen kampányolt.

Babis kizárta a Czexitet és elkötelezett a NATO mellett

A 71 éves üzletember, aki 2017 és 2021 között volt Csehország miniszterelnöke, világossá tette, hogy ellenzi az úgynevezett „Czexitet”, és továbbra is elkötelezett a NATO mellett. Ugyanakkor Donald Trump által inspirált „Csehország az első” kampánya figyelmeztetés volt Brüsszel számára: hamarosan újabb vezető csatlakozik azokhoz, akik megérdőjelezik Brüsszel politikáját a migrációtól a katonai segélyekig Ukrajna számára.

Megvalósítjuk a programunkat, mert megérdemlik ezt az emberek. A jelenlegi kormány megfeledkezett róluk – négy éven át csak a háborúról és Ukrajnáról beszélt

– mondta Babis első választás utáni sajtótájékoztatóján.

Európa szenved

Az EU egységét próbára tevő időszakban Babis visszatérése épp akkor történik, amikor

Trump kereskedelmi háborúja,

Oroszország ukrajnai inváziója és

a növekvő bevándorlásellenesség

feszegeti az európai projekt kereteit.

„Európa szenved” – mondta a milliárdos szombat este, miközben mosolyogva állt pártja központjában, ahol a Ricchi e Poveri egyik 1980-as évekbeli olasz popslágere szólt a tömegnek.

A pillanatot kihasználva ismét bírálta az EU túlzott szabályozását és az egekbe szökő energiaárakat.

Szövetségesei is mutatják, merre tart majd politikája. Babis

a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor és

a szlovák kormányfő, Robert Fico szövetségese,

segített létrehozni az Európai Parlamentben a Patrióták Európáért nevű frakciót,

amelyhez Marine Le Pen francia Nemzeti Tömörülése és

Matteo Salvini olasz Ligája is tartozik.

Az EU harmadik legnagyobb frakciója elsősorban a nemzeti szuverenitást képviseli

gyakran ellenséges a migrációval,

az uniós környezetvédelmi politikával és az

Ukrajnának nyújtott támogatással szemben.

Babist nehéz beskatulyázni: pragmatikus, és olykor Trump-féle üzleties megközelítést követ. Ám visszatérése a miniszterelnöki posztra éles váltást jelent Petr Fiala kormányához képest, amely fegyverszállításokat szorgalmazott Kijevnek.