Cseh választások: Babis kizárta az EU-ból való kilépést és támogatja a NATO tagságot, viszont kérdőjeles az ukrán fegyverszállítás

A milliárdos Andrej Babis néhány órával eddigi legjobb választási győzelme után máris hozzálátott egy új cseh kormány megalakításához – visszatérése a hatalomba várhatóan tovább erősíti az Európai Unióban egyre befolyásosabb radikális vezetők táborát - írja a Bloomberg.
Miután a prágai várban találkozott Petr Pavel elnökkel, Babis bejelentette, hogy előrehalad a kormányalakítási terveivel, mégpedig egy radikális párt támogatásával, amely azt szorgalmazza, hogy Csehország hagyja el az EU-t, valamint egy populista pártéval, amely az uniós klímapolitika ellen kampányolt.
A 71 éves üzletember, aki 2017 és 2021 között volt Csehország miniszterelnöke, világossá tette, hogy ellenzi az úgynevezett „Czexitet”, és továbbra is elkötelezett a NATO mellett. Ugyanakkor Donald Trump által inspirált „Csehország az első” kampánya figyelmeztetés volt Brüsszel számára: hamarosan újabb vezető csatlakozik azokhoz, akik megérdőjelezik Brüsszel politikáját a migrációtól a katonai segélyekig Ukrajna számára.
Megvalósítjuk a programunkat, mert megérdemlik ezt az emberek. A jelenlegi kormány megfeledkezett róluk – négy éven át csak a háborúról és Ukrajnáról beszélt
– mondta Babis első választás utáni sajtótájékoztatóján.
Az EU egységét próbára tevő időszakban Babis visszatérése épp akkor történik, amikor
feszegeti az európai projekt kereteit.
„Európa szenved” – mondta a milliárdos szombat este, miközben mosolyogva állt pártja központjában, ahol a Ricchi e Poveri egyik 1980-as évekbeli olasz popslágere szólt a tömegnek.
A pillanatot kihasználva ismét bírálta az EU túlzott szabályozását és az egekbe szökő energiaárakat.
Szövetségesei is mutatják, merre tart majd politikája. Babis
Babist nehéz beskatulyázni: pragmatikus, és olykor Trump-féle üzleties megközelítést követ. Ám visszatérése a miniszterelnöki posztra éles váltást jelent Petr Fiala kormányához képest, amely fegyverszállításokat szorgalmazott Kijevnek.
A tét a Cseh Köztársaság egyik legfőbb hozzájárulása Ukrajna katonai támogatásához – az a kezdeményezés, amely világszerte vásárolt lőszert Kijev számára. Babis a kampányban élesen bírálta a projektet, azt állítva, hogy az elsősorban a fegyvergyártók zsebeit tömi.
Ez érintheti a Csehország legnagyobb fegyvergyártójának számító Czechoslovak Group-ot is, amely Michal Strnad, az ország második leggazdagabb embere tulajdona. Babis most sem zárta ki, hogy leállítja a lőszerprogramot. A választások után újságírói kérdésre elmondta, hogy egyeztetni fog Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és „átláthatóan” kezeli majd az ügyet. Hozzátette: nem fogja akadályozni a magáncégek fegyverszállításait.
Nem akadályozzuk, hogy cseh cégek fegyvert exportáljanak Ukrajnába – ez egyáltalán nem probléma
– mondta. „De ha az emberek nem engedhetik meg maguknak a rákkezelést, és a tanárok, egyedülálló anyák alig tudják kifizetni a számláikat, akkor ezt a pénzt bizony a cseh állampolgároknak adjuk.”
Rugalmasságát azonban próbára tehetik prágai politikai partnerei. Jelenleg tárgyal a Szabadság és Közvetlen Demokrácia nevű párttal, amely élesen elutasítja a migrációt, valamint a Motoristák nevű új formációval, amelyet az euroszkeptikus volt elnök, Václav Klaus támogat.
Egyelőre Babis kisebbségi kormányzást tervez, a kisebb pártok támogatásával. A három erő összesen 108 mandátumot szerzett a 200 fős parlamentben.
Belföldön fő célpontja Fiala koalíciójának négyéves megszorító politikája volt. Babis megígérte a juttatások visszaállítását, így
Közgazdászok figyelmeztettek, hogy ez a politika pénzügyi nyomás alá helyezheti az országot – ugyanakkor a Cseh Köztársaság szigorú költségvetési fegyelme várhatóan lehetővé teszi, hogy a hiány az EU által előírt GDP-arányos 3 százalék alatt maradjon.
A költekezési ígéretek beváltották a reményeket:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.