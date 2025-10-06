Deviza
EUR/HUF388.5 +0.08% USD/HUF333.22 +0.53% GBP/HUF447.43 +0.49% CHF/HUF417.01 +0.29% PLN/HUF91.34 +0.08% RON/HUF76.35 +0.05% CZK/HUF16 -0.09% EUR/HUF388.5 +0.08% USD/HUF333.22 +0.53% GBP/HUF447.43 +0.49% CHF/HUF417.01 +0.29% PLN/HUF91.34 +0.08% RON/HUF76.35 +0.05% CZK/HUF16 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,471 +0.01% MTELEKOM1,844 -0.43% MOL2,768 -0.07% OTP29,030 -0.17% RICHTER10,240 +0.68% OPUS555 -1.08% ANY7,380 +0.81% AUTOWALLIS160 +0.63% WABERERS4,910 -0.61% BUMIX9,423.89 +0.24% CETOP3,516.2 +0.49% CETOP NTR2,200.04 +0.08% BUX100,471 +0.01% MTELEKOM1,844 -0.43% MOL2,768 -0.07% OTP29,030 -0.17% RICHTER10,240 +0.68% OPUS555 -1.08% ANY7,380 +0.81% AUTOWALLIS160 +0.63% WABERERS4,910 -0.61% BUMIX9,423.89 +0.24% CETOP3,516.2 +0.49% CETOP NTR2,200.04 +0.08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Andrej Babis
fegyverszállítás ukrajnába
Csehország
kormányalakítás

Cseh választások: Babis kizárta az EU-ból való kilépést és támogatja a NATO tagságot, viszont kérdőjeles az ukrán fegyverszállítás

Egyelőre kisebbségben tervez kormányozni az új cseh miniszterelnök. Andrej Babis nem ellenzi, hogy cseh cégek fegyvert exportáljanak Ukrajnába, de ezt ne az adófizetők finanszírozzák.
D. GY.
2025.10.06., 11:27

A milliárdos Andrej Babis néhány órával eddigi legjobb választási győzelme után máris hozzálátott egy új cseh kormány megalakításához – visszatérése a hatalomba várhatóan tovább erősíti az Európai Unióban egyre befolyásosabb radikális vezetők táborát - írja a Bloomberg.

Babis
Andrej Babis leendő cseh miniszterelnök - ne az adófizetők pénzéből szállítsanak fegyvert Ukrajnának / Fotó: Anadolu via AFP

Miután a prágai várban találkozott Petr Pavel elnökkel, Babis bejelentette, hogy előrehalad a kormányalakítási terveivel, mégpedig egy radikális párt támogatásával, amely azt szorgalmazza, hogy Csehország hagyja el az EU-t, valamint egy populista pártéval, amely az uniós klímapolitika ellen kampányolt.

Babis kizárta a Czexitet és elkötelezett a NATO mellett

A 71 éves üzletember, aki 2017 és 2021 között volt Csehország miniszterelnöke, világossá tette, hogy ellenzi az úgynevezett „Czexitet”, és továbbra is elkötelezett a NATO mellett. Ugyanakkor Donald Trump által inspirált „Csehország az első” kampánya figyelmeztetés volt Brüsszel számára: hamarosan újabb vezető csatlakozik azokhoz, akik megérdőjelezik Brüsszel politikáját a migrációtól a katonai segélyekig Ukrajna számára. 

Megvalósítjuk a programunkat, mert megérdemlik ezt az emberek. A jelenlegi kormány megfeledkezett róluk – négy éven át csak a háborúról és Ukrajnáról beszélt

 – mondta Babis első választás utáni sajtótájékoztatóján. 

Európa szenved

Az EU egységét próbára tevő időszakban Babis visszatérése épp akkor történik, amikor 

  • Trump kereskedelmi háborúja, 
  • Oroszország ukrajnai inváziója és 
  • a növekvő bevándorlásellenesség 

feszegeti az európai projekt kereteit.
„Európa szenved” – mondta a milliárdos szombat este, miközben mosolyogva állt pártja központjában, ahol a Ricchi e Poveri egyik 1980-as évekbeli olasz popslágere szólt a tömegnek. 

A pillanatot kihasználva ismét bírálta az EU túlzott szabályozását és az egekbe szökő energiaárakat.

Szövetségesei is mutatják, merre tart majd politikája. Babis 

  • a magyar miniszterelnök, Orbán Viktor és 
  • a szlovák kormányfő, Robert Fico szövetségese, 
  • segített létrehozni az Európai Parlamentben a Patrióták Európáért nevű frakciót, 
  • amelyhez Marine Le Pen francia Nemzeti Tömörülése és 
  • Matteo Salvini olasz Ligája is tartozik.
    Az EU harmadik legnagyobb frakciója elsősorban 
  • a nemzeti szuverenitást képviseli
  • gyakran ellenséges a migrációval, 
  • az uniós környezetvédelmi politikával és az 
  • Ukrajnának nyújtott támogatással szemben.

Babist nehéz beskatulyázni: pragmatikus, és olykor Trump-féle üzleties megközelítést követ. Ám visszatérése a miniszterelnöki posztra éles váltást jelent Petr Fiala kormányához képest, amely fegyverszállításokat szorgalmazott Kijevnek.

Babis szövetségesei

A tét a Cseh Köztársaság egyik legfőbb hozzájárulása Ukrajna katonai támogatásához – az a kezdeményezés, amely világszerte vásárolt lőszert Kijev számára. Babis a kampányban élesen bírálta a projektet, azt állítva, hogy az elsősorban a fegyvergyártók zsebeit tömi.
Ez érintheti a Csehország legnagyobb fegyvergyártójának számító Czechoslovak Group-ot is, amely Michal Strnad, az ország második leggazdagabb embere tulajdona. Babis most sem zárta ki, hogy leállítja a lőszerprogramot. A választások után újságírói kérdésre elmondta, hogy egyeztetni fog Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és „átláthatóan” kezeli majd az ügyet. Hozzátette: nem fogja akadályozni a magáncégek fegyverszállításait. 

Nem akadályozzuk, hogy cseh cégek fegyvert exportáljanak Ukrajnába – ez egyáltalán nem probléma

 – mondta. „De ha az emberek nem engedhetik meg maguknak a rákkezelést, és a tanárok, egyedülálló anyák alig tudják kifizetni a számláikat, akkor ezt a pénzt bizony a cseh állampolgároknak adjuk.”

Rugalmasságát azonban próbára tehetik prágai politikai partnerei. Jelenleg tárgyal a Szabadság és Közvetlen Demokrácia nevű párttal, amely élesen elutasítja a migrációt, valamint a Motoristák nevű új formációval, amelyet az euroszkeptikus volt elnök, Václav Klaus támogat. 

Egyelőre Babis kisebbségi kormányzást tervez, a kisebb pártok támogatásával. A három erő összesen 108 mandátumot szerzett a 200 fős parlamentben.

Belföldön fő célpontja Fiala koalíciójának négyéves megszorító politikája volt. Babis megígérte a juttatások visszaállítását, így 

  • például havi ezer korona (kb. 16 ezer forint) támogatást a nyugdíjasoknak
  • valamint az adócsökkentést a vállalatok számára. 
  • Tervei szerint az infrastruktúra-fejlesztés ösztönözné a gazdasági növekedést, és 
  • szeretné, ha a legnagyobb cseh áramszolgáltató, a CEZ teljesen állami tulajdonba kerülne.

Közgazdászok figyelmeztettek, hogy ez a politika pénzügyi nyomás alá helyezheti az országot – ugyanakkor a Cseh Köztársaság szigorú költségvetési fegyelme várhatóan lehetővé teszi, hogy a hiány az EU által előírt GDP-arányos 3 százalék alatt maradjon.
A költekezési ígéretek beváltották a reményeket: 

  • Babis pártja a szavazatok 35 százalékát szerezte meg – ez a második legjobb eredmény győztes párttól a kommunizmus bukása óta. 
  • Fiala koalíciója 23 százalékkal messze lemaradt.
Kapcsolódó

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
9 perc
fegyverszállítás ukrajnába

Cseh választások: Babis kizárta az EU-ból való kilépést és támogatja a NATO tagságot, viszont kérdőjeles az ukrán fegyverszállítás

Egyelőre kisebbségben tervez kormányozni az új cseh miniszterelnök. Andrej Babis nem ellenzi, hogy cseh cégek fegyvert exportáljanak Ukrajnába, de ezt ne az adófizetők finanszírozzák.
2 perc
Nyugat-Európa

Tetőfokára hág a drónőrület Európában, Merz az oroszokat vádolja és lecsapna

A nyugat-európai repülőterek egymás után állnak le a drónészlelések miatt, a Berlin pedig Oroszországot sejti a háttérben.
3 perc
MVM Doem

Történelmi fellépés: húsz év után visszatér Magyarországra Eric Clapton

A legendás lassúkezű művész, minden idők egyik legnagyobb hatású gitárosa visszatér Budapestre. Eric Clapton évtizedek óta nem lépett fel magyar fővárosban.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu