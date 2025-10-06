Cseh választások: az eurót nem lepte meg, a prágai tőzsde viszont örül Babis győzelmének

Nagyobb kilengések nélkül vették tudomásul a piacok Andrej Babis vezette Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) pártjának szombati választási győzelmét a cseh választásokon.

Kissé erősödött az euróval szemben a cseh korona a cseh választások eredményét követően / Fotó: Maksym Kapliuk / shutterstock

A jobbközépen álló populista politikai erő a voksok közel 35 százalékával futott be az első helyen a cseh választásokon, 80 képviselői helyet szerezve a törvényhozás 200 fős alsóházában, így várhatóan koalíciós, vagy kisebbségi kormányzásra készülhet Csehországban.

A tőzsde örül a cseh választások eredményének

A cseh tőzsde blue chip indexe, a PX 0,3 százalékkal erősödött a hétfői kereskedés első órájában. A helyi nagypapírok közül

a CEZ közműcég részvényei 1,8 százalékkal drágultak,

a Moneta Money Bank 0,7 százalékkal erősödött,

az Erste Bank kurzusa 0,4 százalékkal került feljebb,

a Komercni Banka kurzusa viszont 0,1 százalékkal csúszott vissza.

A devizapiacon sem váltott ki heves mozgásokat a választási eredmény. A cseh korona 0,1 százalékkal erősödött reggel az euróval szemben, a váltási árfolyam 24,24-ig csökkent a devizapiaci kereskedők első reakcióinak következtében.

Ezt követően azonban megjelent a szeptemberi inflációs adat, ami a vártnál kisebb mértékű, 2,3 százalékos pénzromlásról árulkodik Csehországban. A friss makrogazdasági adatra megfordult a kedvező irány, és gyengülni kezdett a cseh korona, amely negyed 12-ig 0,1 százalékot veszített az euróhoz képest.

A vártnál kedvezőbb inflációs szám növeli a cseh jegybank mozgásterét a kamatcsökkentésre, ami alapvetően gyengíti a helyi pénzt.

Az erős dollárhoz képest 0,8 százalékot veszített értékéből a cseh fizetőeszköz, ez 20,82 koronás váltási árfolyamot jelent.

A cseh pénz ezzel lényegében együtt mozog a forinttal, amely az euróhoz képest kissé javítani tudott, a dollárral szemben viszont 0,7 százalékos leértékelődést mutat hétfő délelőtt. A cseh korona minimális, 0,02 százalékos előnyt tud ma felmutatni a magyar fizetőeszközzel szemben.

Kormányváltás jön, a fiskális politika viszont maradhat - a cseh korona számára kedvező a forgatókönyv

Az ING kommentárja szerint a szombati cseh országgyűlési választások eredményei nagyjából megegyeztek a választások előtti közvélemény-kutatások eredményeivel, és az ország most kormányváltás előtt áll.

A Babis vezette ANO ugyan meglepetésre növelni tudta támogatottságát, egyedül mégsem lesz képes a kormányzásra.

A holland pénzügyi szolgáltatónál úgy vélik, a piacok pozitív hírnek tekinthetik, hogy azok a pártok, amelyek nyíltan az EU/NATO-ból való kilépést szorgalmazták, végül nem jutottak be a parlamentbe, vagy elmaradtak a várakozásoktól, ami leveszi ezt a kérdést a napirendről.

Ahogy a választások előtt is említettük, a piac fiskális aggodalmait túlzottnak tartjuk. Nehéz megmondani, hogy a piacok megkönnyebbülnek-e ettől az eredménytől, vagy éppen ellenkezőleg, rövid távon megerősíti-e az aggodalmakat – de továbbra is úgy véljük, hogy a középtávú politika megmutatja, hogy nincs látható fordulat a fiskális politikában

– írják.