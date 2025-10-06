Cseh választások: az eurót nem lepte meg, a prágai tőzsde viszont örül Babis győzelmének

Nagyobb kilengések nélkül vették tudomásul a piacok Andrej Babis vezette Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) pártjának szombati választási győzelmét a cseh választásokon.
A jobbközépen álló populista politikai erő a voksok közel 35 százalékával futott be az első helyen a cseh választásokon, 80 képviselői helyet szerezve a törvényhozás 200 fős alsóházában, így várhatóan koalíciós, vagy kisebbségi kormányzásra készülhet Csehországban.
A cseh tőzsde blue chip indexe, a PX 0,3 százalékkal erősödött a hétfői kereskedés első órájában. A helyi nagypapírok közül
A devizapiacon sem váltott ki heves mozgásokat a választási eredmény. A cseh korona 0,1 százalékkal erősödött reggel az euróval szemben, a váltási árfolyam 24,24-ig csökkent a devizapiaci kereskedők első reakcióinak következtében.
Ezt követően azonban megjelent a szeptemberi inflációs adat, ami a vártnál kisebb mértékű, 2,3 százalékos pénzromlásról árulkodik Csehországban. A friss makrogazdasági adatra megfordult a kedvező irány, és gyengülni kezdett a cseh korona, amely negyed 12-ig 0,1 százalékot veszített az euróhoz képest.
A vártnál kedvezőbb inflációs szám növeli a cseh jegybank mozgásterét a kamatcsökkentésre, ami alapvetően gyengíti a helyi pénzt.
Az erős dollárhoz képest 0,8 százalékot veszített értékéből a cseh fizetőeszköz, ez 20,82 koronás váltási árfolyamot jelent.
A cseh pénz ezzel lényegében együtt mozog a forinttal, amely az euróhoz képest kissé javítani tudott, a dollárral szemben viszont 0,7 százalékos leértékelődést mutat hétfő délelőtt. A cseh korona minimális, 0,02 százalékos előnyt tud ma felmutatni a magyar fizetőeszközzel szemben.
Az ING kommentárja szerint a szombati cseh országgyűlési választások eredményei nagyjából megegyeztek a választások előtti közvélemény-kutatások eredményeivel, és az ország most kormányváltás előtt áll.
A Babis vezette ANO ugyan meglepetésre növelni tudta támogatottságát, egyedül mégsem lesz képes a kormányzásra.
A holland pénzügyi szolgáltatónál úgy vélik, a piacok pozitív hírnek tekinthetik, hogy azok a pártok, amelyek nyíltan az EU/NATO-ból való kilépést szorgalmazták, végül nem jutottak be a parlamentbe, vagy elmaradtak a várakozásoktól, ami leveszi ezt a kérdést a napirendről.
Ahogy a választások előtt is említettük, a piac fiskális aggodalmait túlzottnak tartjuk. Nehéz megmondani, hogy a piacok megkönnyebbülnek-e ettől az eredménytől, vagy éppen ellenkezőleg, rövid távon megerősíti-e az aggodalmakat – de továbbra is úgy véljük, hogy a középtávú politika megmutatja, hogy nincs látható fordulat a fiskális politikában
– írják.
Az ING ezért továbbra is optimista a cseh korona és – az elmúlt hetek eladási hulláma után – a hosszú lejáratú cseh állampapírok tekintetében. Továbbra is úgy vélik, hogy a cseh választások inkább a monetáris politikáról és a Cseh Nemzeti Bank reakciójáról szólnak, mint a fiskális politikáról, ami pozitív hatással van a devizapiacra.
