Csehország
cseh korona
választás
Andrej Babis
euró

Cseh választások: az eurót nem lepte meg, a prágai tőzsde viszont örül Babis győzelmének

A prágai tőzsde lendületet vett Andrej Babis pártjának győzelmét követően hétfő reggel. A cseh korona a régiós devizákkal együtt mozog a cseh választásokat követően.
K. T.
2025.10.06, 10:35
Frissítve: 2025.10.06, 11:22

Nagyobb kilengések nélkül vették tudomásul a piacok Andrej Babis vezette Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) pártjának szombati választási győzelmét a cseh választásokon.

cseh korona, cseh választások, Andrej Babis
Kissé erősödött az euróval szemben a cseh korona a cseh választások eredményét követően / Fotó: Maksym Kapliuk / shutterstock

A jobbközépen álló populista politikai erő a voksok közel 35 százalékával futott be az első helyen a cseh választásokon, 80 képviselői helyet szerezve a törvényhozás 200 fős alsóházában, így várhatóan koalíciós, vagy kisebbségi kormányzásra készülhet Csehországban.

A tőzsde örül a cseh választások eredményének

A cseh tőzsde blue chip indexe, a PX 0,3 százalékkal erősödött a hétfői kereskedés első órájában. A helyi nagypapírok közül 

  • a CEZ közműcég részvényei 1,8 százalékkal drágultak, 
  • a Moneta Money Bank 0,7 százalékkal erősödött, 
  • az Erste Bank kurzusa 0,4 százalékkal került feljebb, 
  • a Komercni  Banka kurzusa viszont 0,1 százalékkal csúszott vissza.

A devizapiacon sem váltott ki heves mozgásokat a választási eredmény. A cseh korona 0,1 százalékkal erősödött reggel az euróval szemben, a váltási árfolyam 24,24-ig csökkent a devizapiaci kereskedők első reakcióinak következtében.

Ezt követően azonban megjelent a szeptemberi inflációs adat, ami a vártnál kisebb mértékű, 2,3 százalékos pénzromlásról árulkodik Csehországban. A friss makrogazdasági adatra megfordult a kedvező irány, és gyengülni kezdett a cseh korona, amely negyed 12-ig 0,1 százalékot veszített az euróhoz képest.

A vártnál kedvezőbb inflációs szám növeli a cseh jegybank mozgásterét a kamatcsökkentésre, ami alapvetően gyengíti a helyi pénzt.

Az erős dollárhoz képest 0,8 százalékot veszített értékéből a cseh fizetőeszköz, ez 20,82 koronás váltási árfolyamot jelent.

A cseh pénz ezzel lényegében együtt mozog a forinttal, amely az euróhoz képest kissé javítani tudott, a dollárral szemben viszont 0,7 százalékos leértékelődést mutat hétfő délelőtt. A cseh korona minimális, 0,02 százalékos előnyt tud ma felmutatni a magyar fizetőeszközzel szemben.

Kormányváltás jön, a fiskális politika viszont maradhat - a cseh korona számára kedvező a forgatókönyv

Az ING kommentárja szerint a szombati cseh országgyűlési választások eredményei nagyjából megegyeztek a választások előtti közvélemény-kutatások eredményeivel, és az ország most kormányváltás előtt áll.

A Babis vezette ANO ugyan meglepetésre növelni tudta támogatottságát, egyedül mégsem lesz képes a kormányzásra.

A holland pénzügyi szolgáltatónál úgy vélik, a piacok pozitív hírnek tekinthetik, hogy azok a pártok, amelyek nyíltan az EU/NATO-ból való kilépést szorgalmazták, végül nem jutottak be a parlamentbe, vagy elmaradtak a várakozásoktól, ami leveszi ezt a kérdést a napirendről.

Ahogy a választások előtt is említettük, a piac fiskális aggodalmait túlzottnak tartjuk. Nehéz megmondani, hogy a piacok megkönnyebbülnek-e ettől az eredménytől, vagy éppen ellenkezőleg, rövid távon megerősíti-e az aggodalmakat – de továbbra is úgy véljük, hogy a középtávú politika megmutatja, hogy nincs látható fordulat a fiskális politikában

 – írják.

Az ING ezért továbbra is optimista a cseh korona és – az elmúlt hetek eladási hulláma után – a hosszú lejáratú cseh állampapírok tekintetében. Továbbra is úgy vélik, hogy a cseh választások inkább a monetáris politikáról és a Cseh Nemzeti Bank reakciójáról szólnak, mint a fiskális politikáról, ami pozitív hatással van a devizapiacra.

Cseh választás 2025: jön a bosszú, ha a patrióták nyernek? Ez vár a koronára és a gazdaságra, ha Babis tényleg visszatér
2025. 10. 04. A 2020-as években kormányzó baloldali cseh koalíció időszakában egyértelmű a kép, ha a magyar és a cseh fizetőeszköz teljesítményét hasonlítjuk össze. A forint árfolyama a cseh korona ellenében határozottan erősödött, de vajon ebből olvassuk-e ki, miért valószínű, hogy a szombaton záruló cseh választásokat Orbán Viktor szövetségese, Andrej Babis jobboldali ANO pártja nyeri? Elemzés, mi vár a cseh gazdaságra, ha a patrióták kerülnek hatalomra.

 

