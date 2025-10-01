António Costa, az Európai Tanács elnöke szerdán az X-en közölte , hogy lezárták a vitát Ukrajna további támogatásáról. A vezetők a befagyasztott orosz vagyon felhasználásának lehetőségét is megvitatták, de a döntés októberre tolódott. A háttérben közben egyre élesebb vita zajlik arról, hogyan és mikor indulhatnak meg Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásai – és Orbán Viktor ebben a harcban meglepő helyekről kap támogatást.

Itt az első hivatalos bejelentés: erről állapodtak meg a tagországok az EU-csúcson Dániában / Fotó: Ritzau Scanpix via AFP

Az október eleji koppenhágai EU-csúcs egyik kulcskérdése az volt, miként lehet meggyőzni Magyarországot, hogy ne vétózza meg folyamatosan Kijev EU-tagsági kérelmét. Costa – összhangban Ursula von der Leyen szándékával – egy merész javaslatot is felvetett:

módosítani kellene az uniós szabályokat úgy, hogy a csatlakozási tárgyalások ne egyhangú, hanem minősített többségi döntéssel indulhassanak el.

Ez gyakorlatilag kiiktatná a magyar kormányfő vétójogát Ukrajna ügyében, ám a terv gyorsan megosztotta a tagállamokat. Miközben Orbán Viktor a leghangosabb ellenzője az ukrán tagságnak, több más ország sem lelkesedik a szabálymódosításért.

Diplomáciai források szerint Franciaország, Hollandia és Görögország is szkeptikus Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban. Ezek az országok attól tartanak, hogy ha egyszer engednek a szabályváltoztatásban, a jövőben elveszíthetik saját lehetőségüket arra, hogy blokkolják az általuk problémásnak tartott bővítéseket.

Ahogy egy uniós tisztviselő fogalmazott a Politiconak:

Senki sem akarja feladni a vétójogát, mert mindenkinek van valami, amit fontosnak tart megakadályozni.

Ez a helyzet Orbán Viktor számára kedvező lehetőségeket teremt. A görögök számára a török tagság kérdése vörös posztó, a bolgárok Észak-Macedónia ügyében állnák útját a bővítésnek, a horvátok pedig Szerbia csatlakozását fékeznék. A magyar miniszterelnök tehát több területen is szövetségesekre találhat, még ha ezek az országok nyilvánosan nem is állnak mellé.

A befagyasztott orosz vagyon és Ukrajna támogatása

A koppenhágai csúcson Costa javaslatával együtt egy másik, szintén vitatott ötlet is napirendre került: a befagyasztott orosz vagyon Ukrajna támogatására történő felhasználása. Az Európai Tanács elnöke X-posztjában azt írta:

Megvitattuk az orosz befagyasztott eszközök jobb felhasználásának lehetőségét. A vitát a következő tanácsülésen folytatjuk.

Costa hozzátette: az Európai Unió 2022. február 24. óta „nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is kiáll Ukrajna mellett”, és addig folytatja a támogatást, „amíg igazságos és tartós béke nem születik”.