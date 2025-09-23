Németország fegyverkezik: az európai gyártók kaszálnak, Trump kimarad a buliból

Az Egyesült Államok nagyrészt kimarad a nagy német védelmi költekezésből, Berlin elsősorban az európai ipart tervezi támogatni a várható beszerzésekkel, a fegyverbeszerzés zöme hozzájuk kerül. Nagy pofon ez Donald Trump amerikai elnöknek, aki nyomást gyakorol Európára, hogy továbbra is amerikai fegyvereket vásároljanak.

A fegyverbeszerzés legnagyobb tétele a fregattoknak jut / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Az Egyesült Államok és az Európai Unió kereskedelmi megállapodásának megkötése után az amerikai elnök külön kiemelte, hogy az „hatalmas mennyiségű”, „több százmilliárd dollár értékű” fegyver beszerzését is tartalmazza, de Trump elvárása ezen a téren is ugyanolyan abszurdnak és irreálisnak tűnt, mint az a másik megállapodás Ursula von der Leyennel, hogy az EU a következő három évben 750 milliárd dollár értékben vásárol amerikai energetikai termékeket.

Németország esetében ez hamarosan be is bizonyosodhat: a Politico megszerezte az új fegyverbeszerzési terveket, és ebből kiderül, hogy

a nyolcvanmilliárd euró értékű üzletnek csupán az elenyésző része, 8 százaléka gazdagít majd amerikai gyártókat, a többi az európaiakhoz kerül.

A berlini költekezést az teszi lehetővé, hogy a védelmi és biztonsági kiadások kikerültek a német alkotmányban rögzített hitelfelvételi korlátozások, az úgynevezett adósságfék alól. Meghaladhatják a GDP 1 százalékát, ami körülbelül évi 45 milliárd eurót jelent, bár egyelőre erősen kérdéses, megengedheti-e ezt magának Európa legnagyobb, de gyengélkedő gazdasága.

Valószínűleg nem, Friedrich Merz kancellár a nyár végén bevallotta, hogy a gazdaság sokkal rosszabb helyzetben van, mint gondolták, jelenlegi formájában nem képes finanszírozni a jóléti államot, ezért reformokra van szükség.

Fegyverbeszerzés: kész a lista

A fegyverbeszerzést mindenesetre tervezik, a parlament alsóháza, a Bundestag költségvetési bizottsága elé benyújtott lista 83 milliárd értékű szerződést irányoz elő jövőre, ami 154 jelentősebb tételt jelent 2025 szeptembere és 2026 decembere között.

Rendelnek a Rheinmetalltól új Boxereket is / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A német törvények előírják, hogy minden, 25 millió eurónál nagyobb értékű szerződést be kell nyújtani a törvényhozásnak jóváhagyásra. A tervezet alapján alig pár amerikai megállapodás esik ebbe a kategóriába.