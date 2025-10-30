Deviza
Százhalombattai tűz: Orbán Viktor szerint gőzerővel halad a nyomozás – „nem zárható ki semmilyen forgatókönyv”

A százhalombattai tűz ügyében még semmi sem biztos – Orbán Viktor sem zárja ki a külső támadás lehetőségét. A miniszterelnök Lengyelország külügyminiszterének korábbi, az ukránoknak tett kijelentésére is utalt, melyben a Barátság vezeték felrobbantását javasolta. „Reméljük, nem erről van szó” – mondta a kormányfő, és hozzátette, hogy semmit nem zárnak ki a százhalombattai tűz keletkezésével kapcsolatban.
VG
2025.10.30, 09:01
Frissítve: 2025.10.30, 09:10

Továbbra is vizsgálják a százhalombattai olajfinomítóban történt hatalmas tűz okait – erről írt Orbán Viktor csütörtök reggeli Facebook-bejegyzésében. A miniszterelnök elmondta: a nyomozás teljes erővel folyik, de egyelőre nem tudni, hogy baleset, technikai meghibásodás vagy esetleg külső beavatkozás miatt alakult ki a százhalombattai tűz.

Fotó: Szabó Bernadett / Reuters

„Tegnap este meghallgattam a belügyminiszter jelentését a százhalombattai olajfinomítóban történt incidensről. A nyomozás gőzerővel zajlik. Még nem tudjuk, hogy baleset, üzemzavar vagy külső támadás áll a háttérben” – fogalmazott a kormányfő. Orbán Viktor emlékeztetett: a százhalombattai létesítmény Magyarország egyik legfontosabb stratégiai ipari üzeme. „A százhalombattai finomító Magyarország öt legfontosabb stratégiai ipari üzemének egyike” – tette hozzá, utalva arra, hogy a finomító szerepe kulcsfontosságú az ország energiaellátásában.

A miniszterelnök ugyanakkor arra is kitért, hogy a közelmúltban a lengyel külügyminiszter az ukránoknak tett nyilatkozatában azt javasolta: robbantsák fel a Barátság kőolajvezetéket. 

„Reméljük, nem erről van szó” – mondta Orbán, utalva arra, hogy nem zárható ki semmilyen forgatókönyv. A százhalombattai tűz közvetlen gazdasági hatásai már most érezhetők: a benzinárak emelkedésnek indultak. A kormányfő ezért utasította Nagy Márton gazdasági minisztert, hogy tárgyaljon a Mol vezetésével. „Tegye világossá, hogy a vállalat a kieső profitját nem pótolhatja a vásárlók rovására, üzemanyagár-emeléssel” – hangsúlyozta Orbán Viktor.

A kormányfő szavai alapján a magyar kormány kiemelt figyelemmel kíséri az ügyet, és nem zár ki semmilyen lehetséges okot a százhalombattai tűz keletkezésével kapcsolatban. A hatóságok közlése szerint a nyomozás továbbra is tart, az eredményeket a következő napokban ismertethetik.

Gyors volt a Mol: ismét termel a finomító a százhalombattai tűz után

Újra, egyelőre csökkentett kapacitással, de termel üzemanyagot a Mol százhalombattai finomítója. A társaság keddi tájékoztatása szerint a tűzesetben nem érintett üzemegységek újraindítása az ütemterv szerint halad. „Magyarország ellátása biztosított: van elegendő üzemanyagunk” – olvasható a közleményben. A tűz október 20-án keletkezett a Dunai Finomító (Dufi) AV-3 üzemében. Senki nem sérült meg. A kárfelmérés továbbra is zajlik. A tényfeltárásban statikusok, gépészek, műszerészek, villamos- és vegyészmérnökök mérik fel, hogy mely berendezések menthetők, mit kell elbontani, és mely részeket kell újraépíteni. A kárfelmérés után részletes bontási és helyreállítási terv készül.

 

