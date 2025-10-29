Kenyai légi katasztrófa: Szijjártó Péter gyors vizsgálatot ígér – a magyar konzul már a baleset helyszínén van

Továbbra is tart a kenyai repülőgép-szerencsétlenség körülményeinek vizsgálata – jelentette be szerdán Budapesten Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a kormányülést követően. A tragédiában magyar állampolgárok is életüket vesztették.

Szijjártó Péter tájékoztatása szerint a kormány minden eszközt mozgósít, hogy az előző napi kenyai repülőgép-szerencsétlenség magyar áldozatait mielőbb azonosítsák és hazaszállítsák / Fotó: Anadolu via AFP

A tárcavezető elmondta: a kenyai polgári légi közlekedési hatóság vezeti a vizsgálatot, és ígéretet tettek arra, hogy az eljárás a lehető leggyorsabban lezárul.

Amint a vizsgálat eredményei rendelkezésre állnak, azokat haladéktalanul közölni fogják velünk

– mondta Szijjártó.

Magyar áldozatok a kenyai repülőgép-szerencsétlenségben

A külügyminiszter szerint a magyar konzul már a baleset helyszínén tartózkodik, és felkereste azt a kórházat, ahová a holttesteket szállították. Az azonosítási folyamatot DNS-vizsgálatokkal végzik, és a magyar fél minden segítséget megad a folyamat felgyorsításához.

A konzul felvette a kapcsolatot a helyi rendőrséggel is annak érdekében, hogy a vizsgálat és a hazaszállítás mielőbb megtörténhessen. Mindent megteszünk azért, hogy az áldozatok hozzátartozói minél előbb el tudják kezdeni a temetés intézését

– közölte Szijjártó Péter.

A miniszter hozzátette: a kormány folyamatos kapcsolatban van a kenyai hatóságokkal, és minden új információról tájékoztatják majd az érintett családokat.