Visszatért nyerő formájához a forint, de törékeny még a megszerzett előny
Megfordult a trend csütörtök délre a forint piacán. A hazai fizetőeszköz a reggel indult gyengülést követően kapaszkodót talált, és a nap második felére már kisebb előnnyel fordulhatott rá a meghatározó devizákkal szemben.
Az euró jegyzése 390 forint felett is járt délelőtt, a nap eleji 388,8-es szintről egészen 390,4-ig gyengítve a forintot. A magyar pénz innen fordult 10 óra körül, délben pedig már ismét 388,7-nél járt a kurzus, ami már 0,1 százalékos forinterőről árulkodik.
A dollárral jelenleg döntetlenre áll a hazai pénz csatája, ám ehhez az kellett, hogy a 332,9-es napközi csúcs után 331,6-ig szaladjon le a keresztárfolyam.
A régiós devizákkal összevetve felemás teljesítmény látható. A cseh korona 0,1 százalékkal olcsóbb, a lengyel zloty viszont 0,2 százalékkal drágult.
Az Erste délelőtti kommentárja szerint a piac még emészti a jegybanki kommunikációban történt változást. Egyébként kedvező képet festenek a gazdaság utolsó hónapjáról: érdemi javulást mutat a GKI felmérése az üzleti és fogyasztói bizalom tekintetében egyaránt. A hét utolsó napján a hazai bérdinamikára vonatkozóan kaphatunk képet október hónapra nézve.
A bankház elemzői kiemelik, csütörtökön a kamatdöntéseké a főszerep: először a BoE jön, ahol a várakozások szerint 25 bázisponttal csökkenhet az irányadó ráta, majd az EKB tarthatja a kamatokat, és publikálja a legfrissebb előrejelzéseket. A tengerentúlról pedig a novemberi inflációs adat kerül a fókuszba.
A pesti tőzsdén megmaradt a jó hanguat a pozitív kezdést követően. A BUX 0,4 százalékkal erősödik, stabilan 109 ezer pont felett jár az index. A nagypapírok közül a legjobban teljesítő Richter 1,3 százalékkal emelkedik, az OTP 0,6 százalékkal, a Magyar Telekom 0,3 százalékkal került feljebb. A Mol alulteljesítő, 0,6 százalékos eséssel.