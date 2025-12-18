Karrier az ország bármely pontjáról: az MBH Banknál mindenki megtalálja a helyét

Ma már több mint kilencezren dolgoznak az MBH Banknál, különböző tapasztalatokkal, eltérő pályákkal és sokféle végzettséggel a hátuk mögött. Ez a sokszínűség a mindennapi innováció mellett a bank helyi értékteremtését is támogatja, hiszen a kollégák szakértelmükkel nap mint nap segítik ügyfeleiket abban, hogy tudatos pénzügyi döntéseket hozzanak meg.

Stabil háttér, valódi lehetőségek

Az MBH Bank célja, hogy munkatársaival közösen hozza létre Magyarország univerzális nagybankját. Ehhez olyan stabil nagyvállalati háttérrel rendelkezik, amelyre hosszú távon is lehet támaszkodni. A bankszektor megbízhatósága, a kiszámítható munkarend és a tervezhető bérezés mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a kollégák biztos keretek között építsék karrierjüket.

A bank országos fiókhálózata ugyancsak egyedülálló lehetőségeket kínál: legyen szó megyeszékhelyről vagy kisebb településről, mindenki megtalálhatja a számára megfelelő pozíciót. Ez teszi lehetővé, hogy a szakemberek akár a saját szülővárosukban építsenek hosszú távú karriert.

Az országos jelenlét arra is lehetőséget ad, hogy munkáltatóként a helyi közösségek erejére támaszkodjon. Támogató és sokszínű vállalati kultúrája segíti a szakmai és szabadidős közösségek fejlődését, miközben a vezetésben kiegyensúlyozott a férfi-nő arány, és a generációs diverzitásprogram a munkavállalók teljes karrierívét lefedi.

A te karriered, a mi utunk!

Minden kolléga saját karrierútját járja, így a bank célja is az, hogy élethelyzetüktől és pozíciójuktól függetlenül mindenki számára biztosítsa a személyes és szakmai fejlődés lehetőségét. A bank nem csupán kíséri a dolgozóit ezen az úton, hanem képzések és workshopok révén aktívan részt vesz abban, hogy kibontakozhassanak.

„Az ország egyik legnagyobb foglalkoztatójaként számunkra fontos, hogy munkahelyként is megismerjenek bennünket, és hogy a potenciális álláskeresők tudják, mely értékek vezetnek bennünket, és miért érdemes hozzánk csatlakozni – mondta Fertig Balázs, a bank Toborzási és Onboarding igazgatója az új employer branding kampány kapcsán. – Látjuk, hogy sok fiatal fejében egy konzervatív, kissé unalmas kép él a bankok világáról. Meg kell mutatnunk, mit jelent ma bankban dolgozni. Emellett az MBH Bankhoz csatlakozni most egyedülálló momentumot jelent: az összeolvadások, rendszermigrációk, részvénykibocsátások mind-mind azt jelentik, hogy a kollégák belülről is részesei lehetnek az európai szinten is egyedülálló, nagyvállalati transzformáció sikerének. Hazai vállalatként a saját utunkat járjuk, mi határozzuk meg az irányainkat, így van terünk az alkotásra, ami fontos szempont a kollégáink számára.”