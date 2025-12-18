Deviza
Felemás évet zárt az egyik legnagyobb légitársaság: drasztikus leépítésekkel valósítaná meg ambiciózus terveit

Hátrányba került legnagyobb riválisaival szemben a német légitársaság. A Lufthansa vezérigazgatója létszámleépítéssel és a régi repülőgépek lecserélésével tenné eredményesebbé a cégcsoportot.
VG
2025.12.18, 12:03
Frissítve: 2025.12.18, 12:09

Ambiciózus tervekkel vág neki 2026-nak a Lufthansa. A német légitársaság-csoport a jövő évben szeretné megvalósítani nagyfokú átalakítási tervét, ugyanakkor a befektetők továbbra is szkeptikusak, mivel Carsten Spohr vezérigazgató irányításával egy újabb felemás évet tudhat maga mögött a vállalat.

Lufthansa német légitársaság Airbus repülőgép légi közlekedés
Jelentős átalakítások kezdődhetnek 2026-ban a Lufthansa légitársaság-csoportnál / Fotó: Bjoern Wylezich / Shutterstock

A Reuters cikke szerint, amióta Spohr 2014-ben átvette a Lufthansa vezetését, a csoport részvényeinek értéke körülbelül harmadával csökkent. Bár a vállalat árfolyama 2017-ben megugrott, a koronavírus-járvány az egész légi közlekedési iparághoz hasonlóan a német légitársaság növekedési pályájára is súlyos csapást mért. A Covid okozta sokkból azonban azóta is nehezen tudnak talpra állni, ami miatt a csoport kissé lemaradt a többi európai légitársaságtól.

Azóta, hogy a jelenleg 59 éves expilóta Carsten Spohr átvette a vezetést a cégnél, a befektetők összesen 18 százalékot vesztettek a pénzükből, beleértve az osztalékokat is. Ez éves szinten 1,7 százalékos csökkenés. Habár a Lufthansa-részvények az elmúlt hónapokban mérsékelték a különbséget a versenytársakkal szemben, még mindig alulteljesítenek, mivel a német cégcsoport elmarad a versenytársai pénzügyi és működési teljesítményétől. A Lufthansa részvényei az elmúlt hat hónapban 26 százalékkal emelkedtek, miközben a British Airways tulajdonosa, az IAG 35 százalékkal, az Air France-KLM pedig 44,6 százalékkal tudott bővülni.

 

A légitársaság-csoport működési árrése a 2023-as 7,6 százalékról tavaly 4,4 százalékra zsugorodott, és az elemzők 4,8 százalékot jósolnak 2025-re. Ez alacsonyabb, mint az IAG-re és az Air France-KLM-re vonatkozó jóslat.

Hatalmas leépítést tervez a Lufthansa

Spohr drasztikus változtatásokkal kormányozná ki a Lufthansát a viharból. Többek között mintegy 4000 adminisztratív álláshely megszüntetését tervezi öt év alatt. Ezenkívül szeretné kivonni a forgalomból a régi repülőgépeket, mert szerinte ezzel 2028 és 2030 között akár 8-10 százalékos működési árrést is elérhetne a cégcsoport. Ezekkel a tervekkel a vezérigazgató jó néhány befektetőt meg is tudott győzni.

Szintén fontos célkitűzés, hogy a Lufthansa egyszerűsítse komplex struktúráját, amely hat központot és kilenc utasszállító légitársaságot foglal magában, az olasz nemzeti légitársaság ITA Airwaystől a fapados Eurowingsig.

A légitársaság-csoport azonban nincs könnyű helyzetben, hiszen az iparágban a verseny erős, a transzatlanti utazások száma pedig visszaesést mutat. A Lufthansa terveit emellett megzavarhatják a Boeing repülőgép-szállításainak problémái, valamint a kemény szakszervezeti tárgyalások is.

