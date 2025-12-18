Itt az újabb csapás, beérett a „kemény" brüsszeli munka: nem elég a 230 milliárd az oroszoknak, kizsigerelnék az európai bankokat
Az Orosz Nemzeti Bank kártérítést követel az európai bankoktól egy orosz választottbíróságon a vagyonuk jogellenes zárolása és felhasználása miatt, amelynek összege a jogellenesen birtokolt vagyon és az elmaradt haszon - idézi a jegybank közleményét az orosz Interfax hírügynökség.
Az orosz szabályozó hatóság szerint
az Európai Unió hatóságainak az Orosz Nemzeti Bank beleegyezése nélküli, illegálisan lefoglalt/felhasznált, az EU pénzügyi intézményeiben elhelyezett eszközeinek folyamatos lefoglalására/felhasználására irányuló kísérleteket folytat, többek között az eszközeinek végleges lefoglalásával.
A jegybank emlékeztetett arra, hogy korábban pert indított az Euroclear ellen a moszkvai választottbíróságon.
Oroszország beperelte Európát 230 milliárd dollárra, nagyon gyors lesz az ítélet – elvehetik az EU pénzét Kínától Dubajig
Mint a Világgazdaság is beszmolt róla, Oroszország beperelte Európát. Az orosz jegybank Moszkvában pert indított az Euroclear ellen, és mintegy 230 milliárd dollár (hozzávetőleg 83 ezermilliárd forint) kártérítést követel. A kereset az első konkrét lépés abban a jogi rémálomban, melyet a Kreml jósolt az EU-nak arra az esetre, ha Brüsszel felhasználná a befagyasztott orosz állami vagyont Ukrajna támogatására.
Az Európai Unió jelenleg nagyjából 210 milliárd eurónyi (megközelítőleg 82 ezermilliárd forint) orosz jegybanki eszközt tart befagyasztva, döntően az ukrajnai háború 2022-es kitörése óta.
Az uniós tervek szerint ezeknek az eszközöknek a hozamát, illetve egy részét 2026–2027-ben Ukrajna katonai és polgári kiadásait finanszírozó hitel fedezeteként használnák fel.
A Reuters beszámolója szerint az orosz jegybank december 12-én nyújtotta be a keresetet a moszkvai kereskedelmi bíróságon.
A beadvány 18,2 ezermilliárd rubelről szól, ami a befagyasztott orosz szuverén eszközök teljes értékének felel meg.
Jogi szakértők szerint a bíróság gyors döntést hozhat az ügyben, és nagy eséllyel az Euroclear számára kedvezőtlen ítélet születik. Az Euroclear a belga székhelyű elszámolóház, melynél a befagyasztott orosz vagyon döntő része található. A cég a sajtómegkeresésekre egyelőre nem reagált.
Oroszország nemzetközi jogi győzelemre is hajtana
Egy orosz bírósági ítélet külföldön is jogi lépésekhez vezethetne. Az orosz fél megkísérelheti az ítélet végrehajtását más joghatóságokban is, különösen olyan országokban, melyeket Oroszország baráti államoknak tekint. Jogi elemzők szerint ide tartozhat Kína, Hongkong, az Egyesült Arab Emírségek, és Kazahsztán. Vagyis olyan pénzügyi központok és régiók, ahol az Euroclearnek vagy kapcsolódó intézményeknek azonosítható vagyona lehet.
Moszkva már korábban is többször figyelmeztette az Európai Uniót, hogy a befagyasztott állami tartalékok felhasználását lopásnak tekinti, ami aláássa a központi bankokba és az euróba vetett bizalmat.
Orosz részről megtorlást is kilátásba helyeztek, beleértve az oroszországi európai magánbefektetések lefoglalását.
Kirill Dmitrijev, az orosz elnök befektetési megbízottja szerint komoly kérdés, hogy milyen befektető tartaná továbbra is biztonságosnak az európai pénzügyi infrastruktúrát, ha azt látja, hogy az állami döntések felülírhatják a tulajdonjogot.
Ursula von der Leyen „szörnyeteget teremtett, ami megette" – Zelenszkij reszketve figyel, jöhet a zuhanás a semmibe
Pénz nélkül nincs háború, az uniós csúcs kezdetén a vezetők esküdöznek, hogy a végén meglesz, Zelenszkij a helyszínen figyel reszketve. Ursula von der Leyen számára már az előzetes tárgyalások is a visszavonulás történetét jelentették, a csúcs küszöbén újabb pofon érte, egy EU-diplomata megfogalmazása szerint szörnyeteget teremtett, ami megette. Ugyanaz a visszavonulási koreográfia, mint az ukrajnai háborúé: az utóvédharcok Brüsszelben is megkezdődtek. Bővebben>>>