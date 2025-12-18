Deviza
Hamvaiból születhet újjá a magyarországi acélgyártás – már meg is van, mikor indul a termelés

Korábban bezárt gyár területén indít beruházást egy teljesen magyar tulajdonú vállalat.
Járdi Roland
2025.12.18, 13:32
Frissítve: 2025.12.18, 13:58

Az egykori Alföldi Kohászati és Gépipari Zrt. (AKG) telephelyén, Orosházán 6-7 milliárd forintból tervez beruházni a magyar tulajdonú Emicast Zrt. – írja a Magyar Építők, miután Erdős Norbert, a térség országgyűlési képviselője osztott meg információkat a tervezett beruházásról.

magyarországi acélgyártás
Hamvaiból születhet újjá a magyarországi acélgyártás – már meg is van, mikor indul a termelés / Fotó: DedMityay / Shutterstock

Magyarországi acélgyártás: visszatérhetnek a szakemberek

A politikus azt közölte, hogy a termelés a tervek szerint 2026-ban indul, a következő években pedig 70-80 munkahely jöhet létre. 

A projekt nemcsak ipari, hanem emberi szempontból is fontos: korábbi AKG-s szakemberek térhetnek vissza Orosházára, újra itt dolgozhatnak, itt építhetnek jövőt.

Raffai János, Orosháza polgármestere december elején a városházán, gazdasági fórumon mutatta be a vezérigazgatót, Wolf Gábort, aki elmondta, az Emicast Zrt. a kalocsai központú Emika Zrt. újonnan alapított társvállalata. 2025 májusában döntött úgy a tulajdonosi kör, hogy az orosházi AKG-telephelyet megvásárolják, a telephely és a géppark fejlesztése, beszerzése után 2026 őszére terveznek sorozatgyártást.

A Beol tudósítása szerint az igazgató közölte, a beruházásnak több része van:

  • a telephelyen az épületek felújítása,
  • a gépbeszerzések (amelyek folyamatban vannak, többségüket Finnországból importálják),
  • továbbá napelempark és tárolókapacitás biztosítása.

Ez utóbbi a versenyképesség kulcsa az öntödei beruházásnál – emelte ki a vezérigazgató. A vállalkozás célja, hogy a technológiai felújítás, energetikai beruházás után 80 főre emelje a munkavállalói létszámot, és megkezdődhessen a termelés 2026 második fél évében. Munkásokat azonban már jövő év elején felvennének, a képzések a tervek szerint 2026 februárjában indulhatnak, a résztvevőkkel előszerződést kötnek.

Valami megmozdult Orosházán

Nem ez az első pozitív hír a békés vármegyei városból. Október elején írtunk róla, hogy a 2022-ben leállított orosházi Guardian-üzem körül rajzanak a befektetők, és hamarosan új gazdára lelhet a volt síküveggyár, miután az iparterület egy kormányzati programba is bekerülhet. Bár a termelés két éve szünetel, az ingatlan és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra a szakértők szerint készen áll egy új befektető érkezésére.

A térség számára kiemelkedően fontos minden ilyen beruházás, Békés vármegye sokáig az ország egyik legelszigeteltebb és leggyengébb gazdasági tevékenységgel bíró területi egysége volt. Mára azonban a helyzete kezd megváltozni, főleg azóta, hogy megépült az M44-es autót, amely az M5-ös autópályát és Békéscsabát köti össze. Ezt jelzi, hogy több befektető is megjelent az elmúlt pár évben, például a Vulcan Shield Global vagy az Airbus, amelyek több ezer munkahelyet teremtettek a térségben.

 


 

