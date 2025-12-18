Szédületes vagyonokat keresett az idén, aki ide tette a pénzét - most azonban lehet, hogy itt az ideje kiszállni
Az ezüst árának idei, 126 százalékos megugrása – amely majdnem kétszerese az arany növekedési ütemének – arra késztetett néhány elemzőt, hogy elgondolkodjon azon, nem ment-e túl messzire az árfolyamrali.
Sameer Samana, a Wells Fargo Investment Institute munkatársa és Brett Donnelly, a Spectra Markets független kutatócég elemzője a Marketwatchnak nyilatkozva egyaránt úgy vélik, hogy további emelkedés egyre nehezebben érhető el, és az ezüstnek érdemes lenne kifújnia magát a rekordokat döntő rali után.
Az ezüst 2025-ös szárnyalása mögött álló fő hajtóerők mára jól ismertek.
- A többi nemesfémhez hasonlóan profitált az úgynevezett „elértéktelenedési (debasement) kereskedésből”:
- az alacsonyabb kamatlábakból,
- a tartósan magas inflációból,
- a geopolitikai bizonytalanságból,
- a dollár gyengüléséből,
- a jegybanki keresletből,
- valamint az erős ipari keresletből, különösen a napenergia- és az elektromosjármű-szektorban.
(A debasement trade lényegében egy fogadás arra, hogy a pénz romlik, a reáleszközök viszont nyernek. A befektetők ilyenkor jellemzően long, határidős vételi pozíciót vesznek fel például aranyban, ezüstben, nyersanyagokban, ingatlanban, részvényekben, különösen az erős árazási erővel bíró cégekben vagy éppen bitcoinban.)
Az ezüstralinak semmi köze nem volt ahhoz, ami a való világban történt?
Az idei év során több alkalommal is fizikai ezüsthiány alakult ki, ami hozzájárult a meredekebb árfolyam-emelkedéshez. Mindezek ellenére Donnelly szerint a nyereségek meghaladják az alapvető fundamentumok által indokoltat.
A rali nagyrészt impulzív módon zajlik, és szinte semmi köze ahhoz, ami a való világban történik
– véli az elemző. Rámutat arra is, hogy miközben az ezüst az elmúlt hónapokban tovább emelkedett, az amerikai költségvetési hiány érdemben nem változott, és más eszközök – például a bitcoin és a részvények elvesztették lendületüket.
Donnelly nem hajlik arra, hogy shortolást (a várható árfolyamcsökkenésre való határidős fogadást) javasoljon az ezüstre, de üzenete lényegre törő: „Érdemes megjegyezni, hogy az egyetlen év alatt elért 100 százalékos ralik után az előretekintő hozamok általában rosszak.”
A történelmi tapasztalatok szerint az ezüst számára az egymást követő évek általában nehezebbek a hatalmas áremelkedések után. Bár nem sok példa van ilyen mértékű éves emelkedésre, amikor mégis előfordul, „a következő év általában langyos” – írja Donnelly.
Véleménye szerint 2026-ba lépve érdemes elengedni az ezüstöt és a megakapitalizációjú technológiai részvényeket, és inkább az aranynál maradni, ha valaki elértéktelenedési eszközt keres.
Túlvetté vált az ezüst, ideje a korrekciónak
Samana megjegyzései az ezüstről, amelyek a Wells Fargo heti befektetési jelentésében szerepelnek, szintén technikai elemzésre fókuszálnak, bár kissé eltérő hangsúlyokkal. Megfigyelése szerint a relatív erősség index (RSI) – az ármozgás lendületét mérő technikai mutató – 68-as értéken áll, ami közel van a túlvett szinthez, és az ezüst 50 napos mozgóátlaga immár a 200 napos mozgóátlag fölé került. Az ő szemszögéből mindez arra utal, hogy az ezüst „meglehetősen túlvett”, ezért „a befektetőknek érdemes lehet profitot realizálniuk, és egy korrekcióra várniuk”.