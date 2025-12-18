Szédületes vagyonokat keresett az idén, aki ide tette a pénzét - most azonban lehet, hogy itt az ideje kiszállni

Az ezüst árának idei, 126 százalékos megugrása – amely majdnem kétszerese az arany növekedési ütemének – arra késztetett néhány elemzőt, hogy elgondolkodjon azon, nem ment-e túl messzire az árfolyamrali.

Szédületes ralin van túl az idén az ezüst – ideje a korrekciónak? / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Sameer Samana, a Wells Fargo Investment Institute munkatársa és Brett Donnelly, a Spectra Markets független kutatócég elemzője a Marketwatchnak nyilatkozva egyaránt úgy vélik, hogy további emelkedés egyre nehezebben érhető el, és az ezüstnek érdemes lenne kifújnia magát a rekordokat döntő rali után.

Az ezüst 2025-ös szárnyalása mögött álló fő hajtóerők mára jól ismertek.

A többi nemesfémhez hasonlóan profitált az úgynevezett „elértéktelenedési (debasement) kereskedésből”:

az alacsonyabb kamatlábakból,

a tartósan magas inflációból,

a geopolitikai bizonytalanságból,

a dollár gyengüléséből,

a jegybanki keresletből,

valamint az erős ipari keresletből, különösen a napenergia- és az elektromosjármű-szektorban.

(A debasement trade lényegében egy fogadás arra, hogy a pénz romlik, a reáleszközök viszont nyernek. A befektetők ilyenkor jellemzően long, határidős vételi pozíciót vesznek fel például aranyban, ezüstben, nyersanyagokban, ingatlanban, részvényekben, különösen az erős árazási erővel bíró cégekben vagy éppen bitcoinban.)

Az ezüstralinak semmi köze nem volt ahhoz, ami a való világban történt?

Az idei év során több alkalommal is fizikai ezüsthiány alakult ki, ami hozzájárult a meredekebb árfolyam-emelkedéshez. Mindezek ellenére Donnelly szerint a nyereségek meghaladják az alapvető fundamentumok által indokoltat.

A rali nagyrészt impulzív módon zajlik, és szinte semmi köze ahhoz, ami a való világban történik

– véli az elemző. Rámutat arra is, hogy miközben az ezüst az elmúlt hónapokban tovább emelkedett, az amerikai költségvetési hiány érdemben nem változott, és más eszközök – például a bitcoin és a részvények elvesztették lendületüket.

Donnelly nem hajlik arra, hogy shortolást (a várható árfolyamcsökkenésre való határidős fogadást) javasoljon az ezüstre, de üzenete lényegre törő: „Érdemes megjegyezni, hogy az egyetlen év alatt elért 100 százalékos ralik után az előretekintő hozamok általában rosszak.”