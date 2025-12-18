Ágyúzzák Brüsszelben a feldühödött tömeget, magyarok is vannak közöttük – ennek nagyon csúnya vége lehet, sokkoló képeken a gazdatüntetés!

Legalább nyolcezer traktorral tartanak tüntetést Brüsszelben az uniós tagországok mezőgazdasági termelői az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötése, valamint a közös agrárpolitika költségvetésének csökkentése ellen tiltakozva. A La Libre Belgique című, francia nyelvű belga napilap beszámolója szerint az évek óta folyamatos válsággal küzdő mezőgazdasági ágazat megmozdulásával fel akarja hívni az Európai Bizottság figyelmét a termelők nehézségeire, a mezőgazdasági kezdeményezéseket korlátozó szabályozásra és aggályaira a tervezett megállapodással kapcsolatban.

Több ezer gazda tüntet Brüsszelben az EU–Mercosur-megállapodás ellen / Fotó: Karim Tebache / Hans Lucas

Az Európai Uniónak a dél-amerikai közös piac, a Mercosur – Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay, valamint a 2016 óta felfüggesztett tagsággal bíró Venezuela – országaival tervezett szabadkereskedelmi megállapodása a gazdák szerint számos negatív hatással lenne az európai termelőkre, ahogy a közös uniós agrárpolitika (KAP) költségvetésének tervezett csökkentése is.

A brüsszeli közlekedésért felelős vállalat, a Brussels Mobility bejelentette, hogy a tüntetés miatt több útszakaszt és alagutat is le kellett zárni, a gépkocsi-közlekedés lassú, valamint akadozik a belga főváros tömegközlekedése is.

Magyarok is vannak a gazdatüntetésen

A mintegy negyven európai mezőgazdasági szervezet által szervezett, valamint a Magosz és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara részvételével zajló megmozdulás résztvevői traktotoros felvonulást tartanak. A várakozások szerint a tüntetők száma meghaladhatja a tízezret is. A menetoszlop várhatóan délután kettő óra táján éri el az uniós intézményeknek otthont adó városrészt, ahol a nap folyamán a tagállamok állam- és kormányfői tartanak csúcstalálkozót. Ennek napirendjén szerepel Európa gazdasági biztonságának kérdése, benne az unió kereskedelmi menetrendjének felgyorsítása.