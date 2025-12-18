A pornóoldal bármelyik előfizetőjének adatait megszerezhették, meg is érkezett az első zsarolás

Hackerek hozzáfértek a világ egyik legnépszerűbb pornográfiai oldala, a Pornhub prémiumfelhasználóinak keresési előzményeihez, videómegtekintési szokásaihoz, e-mail-címeihez, valamint tartózkodásihely-adataihoz. A feltörést a nyugati országokhoz köthető ShinyHunters nevű csoport hajtotta végre – írja a BleepingComputer. A lap szerint az eltulajdonított adatok között szerepeltek a videók URL-jei, címei, a hozzájuk kapcsolódó kulcsszavak, valamint az események időpontjai is.

A ShinyHunters kiberbűnözői csoport több mint 200 millió adatot szerzett meg a Pornhubtól, és bitcoinban követelt váltságdíjat / Fotó: Hans Lucas via AFP

A hackercsoport 201 millió adatrekordot nyert ki a rendkívül nagy forgalmú oldaltól. A Pornhubot világszerte napi több mint 100 milliószor keresik fel a saját közlése szerint. A lap úgy tudja, hogy a kanadai vállalatot már meg is zsarolta a ShinyHunters az adatlopás után. A Reuters hírügynökség pedig kapcsolatba tudott lépni az egyik hekkerrel. A kiberbűnöző azt állította, hogy

bitcoinban követeltek ellentételezést azért, hogy ne hozzák nyilvánosságra az adatokat, és töröljék őket.

A Pornhub saját honlapján közzétett közleményében azt írta, hogy a prémiumfelhasználókat egy, a kiadó számára adatelemzési szolgáltatásokat nyújtó cég, a Mixpanel elleni támadás érintette. A vállalat szerint csak a felhasználók „egy szűk köre” volt érintett, és hangsúlyozták, hogy 2021-ben megszüntették az együttműködést a Mixpanellel, ami arra utal, hogy az adatok nem frissek – vette észre a The Guardian. A Pornhub szerint egy „jogosulatlan fél” hozzáfért egy „korlátozott mennyiségű analitikai eseményhez” bizonyos felhasználók esetében.

„Fontos hangsúlyozni, hogy ez nem a Pornhub Premium rendszereinek feltörése volt. A jelszavak, fizetési adatok és pénzügyi információk biztonságban maradtak, és nem kerültek nyilvánosságra” – közölte a szolgáltató.

A Mixpanel közleményében jelezte, hogy tud az állítólagos adatlopásról, ugyanakkor azt állította, nem talált bizonyítékot arra, hogy az összefüggésben állna a vállalatot múlt hónapban ért kibertámadással.

A Sophos kiberbiztonsági cég a The Guardiannek elmondta, hogy eddig nem talált bizonyítékot arra, hogy a Pornhub adatai megjelentek volna a hackercsoportok gyakran zsaroláshoz használt szivárogtató oldalain, valamint a ShinyHuntershez köthető online csevegőplatformokon.