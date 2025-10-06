Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
null
Magyar Nemzeti Bank
Varga Mihály
kibercsalás

Milliárdokkal csapolják meg a kiberbűnözők a magyar vállalkozásokat – lecsap az MNB és a kamara

Varga Mihály elmondta, hogy a kibercsalások a vállalati szektort is jelentősen érintik. A kibercsalások több mint ezeregyszáz utalást érintettek itthon.
VG
2025.10.06., 16:28

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara is csatlakozik a jegybank kibercsalások elleni öt csapásához, célzott kampánnyal hívja fel a vállalkozások figyelmét az online visszaélésekre – jelentette ki Varga Mihály, miután egyeztetett Nagy Elekkel, az MKIK elnökével. 

kiberbűnözés
A kamara is csatlakozik a jegybank kibercsalások elleni fellépéséhez / Fotó: Science Photo Library / AFP

A jegybankelnök hozzátette: a Magyar Nemzeti Bank és a kamara áprilisban kötött megállapodása elősegíti, hogy az együttműködés egyre több területen hozzon kézzelfogható eredményeket.

Varga Mihály elmondta, hogy a kibercsalások a vállalati szektort is jelentősen érintik, a legfrissebb adatok szerint 

2025 második negyedévében 1129 vállalati átutalásos visszaélés történt 2,4 milliárd forint összértékben. 

A Magyar Nemzeti Bank üdvözli, hogy a kamara is részt kíván venni kibercsalások megelőzésében és gyakorlati tanáccsal látja el a vállalkozásokat – tette hozzá a jegybankelnök. 

Varga Mihály emlékeztetett: a nyáron bejelentett öt csapás program keretében a jegybank öt intézkedéssel lép fel a csalók ellen. „Központi Visszaélésszűrő Rendszert indítottunk, ami a mesterséges intelligencia segítségével a másodperc törtrésze alatt ellenőrzi a tranzakciókat. 

 

Fokozottan ellenőrizzük, hogy a bankok betartják-e a visszaélések ellen megfogalmazott ajánlásokat, emellett célzott vizsgálatokat indítunk az egyedi banki visszaélés-megelőző intézkedések megvalósításáról. 

A jegybank törvénymódosítást kezdeményez az ügyfelek védelme érdekében, hogy mindenki azonos mértékben legyen érdekelt a szükséges lépések megtételében, valamint tájékoztató kampányt indult a visszaélési kockázatokról és a megelőzési lehetőségekről” – részletezte a jegybankelnök.

