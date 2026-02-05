Csekély a tér a Magyar Telekom előtt – az osztalék lehet a távközlési részvény vonzereje

Miután az OTP árfolyamkilátásait több elemzőház is átértékelte az év elején, megérkezett az idei első célármódosítás a Magyar Telekom részvényeire is. A legkisebb hazai blue chip papírra a nagybankkal ellentétben visszafogott várakozás érkezett csütörtök reggel.

Az osztalék miatt lehet vonzó a Magyar Telekom / Fotó: Tobias Tropper / Shutterstock

Az ODDO BHF friss elemzésében hatvan forinttal 2090 forintra csökkentette a távközlési társaság részvényeinek célárát. Az új prognózis alapján alig több mint 3 százalékos tartalék maradhatott még az árfolyam-emelkedés előtt. A csekély hozamlehetőség miatt a befektetési szolgáltató vételről tartásra rontotta ajánlását.

A Refinitiv adatbázisában szereplő célárak átlaga 1965 forint, 3 százalékkal alacsonyabb a jelenlegi szintnél. A társaság részvényeit követő hét bankház közül

három vételt,

négy pedig tartást javasol.

Eladás nem szerepel az ajánlások között.

Bár mindezek alapján a részvény felértékelődéséből származó potenciális nyereség limitált is, az osztalék miatt továbbra is vonzó lehet a telekommunikációs papír.

Az osztalék lehet a Magyar Telekom vonzereje

A hagyományosan a nagyvonalúbb osztalékfizetők közé tartozó Magyar Telekomtól 147 forintos részvényenkénti kifizetést vár az ODDO BHF, ez jelenlegi árfolyamon 7,3 százalékos osztalékhozamot jelent.

Az elemzői konszenzus ennél némileg óvatosabb, 139 forintos kifizetést valószínűsít, ebből 6,9 százalékos osztalékhozam adódik.