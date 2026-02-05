Szegedi BYD-gyár: óriási félreértés történt a termeléssel kapcsolatban egyetlen szó miatt – ez van a háttérben

Annak ellenére, hogy múlt héten Botka László, Szeged polgármestere bejelentette, valójában továbbra sem indult be a próbagyártás a BYD-gyárban – tudta meg a Világgazdaság több forrásból. Ahogy beszámoltunk róla, a városvezető múlt csütörtökön beszélt a kínaiak beruházásáról egy eseményen, ahol azt állította, hogy januárban már elindult az üzemben a próbagyártás. Emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a szegedi BYD-gyár már 960 munkavállalót alkalmaz.

Szegedi BYD-gyár: óriási félreértés történt, továbbra sem indult el a termelés / Fotó: Joó István / Facebook

Botka László bejelentését követően a Világgazdaság megkereste a BYD-t, hogy erősítsék meg a hírt, azonban azt a választ kaptuk, hogy harmadik fél információját nem kommentálják. Ugyanakkor a figyelmünkbe ajánlották Stella Li, a BYD ügyvezető alelnöke novemberben elmondott szavait. A cégvezető a kínai Csengcsouban nyilatkozott a sajtónak, ahol a Bloomberg tudósítása szerint azt mondta:

A gyártás előkészületei, beleértve a Dolphin Surf modellek előszériás példányainak összeszerelő soron történő gyártáspróbáit, 2026 első negyedévében kezdődnek meg a szegedi üzemben.

Magyarul egy félreértés történhetett, ugyanis Stella Li sem beszélt a próbagyártás megindításáról, hanem csak gyártáspróbáról. A kettő közötti különbség, hogy míg a próbagyártás során már valós termelés, akár napi pár autó is legördülhet a gyártószalagokról, sőt, komplett gyártósorok működnek, addig a gyártáspróba során a gépek, berendezések tesztelése történik.

A Világgazdaságnak ez utóbbi tényét a gyár működését belülről ismerő forrás is megerősítette.

Ugyanakkor mindez nem jelenti azt, hogy a közeljövőben nem indulhat el a próbagyártás, illetve a sorozatgyártás, ahogy a BYD-vezető is jelezte novemberben, a cég tervei szerint a második negyedévben már sorozatban gyárthatnak.

Fokozatosan futtatják fel a gyártást

A kínai cég eredetileg 2025 végére vállalata a gyártás elindítását, október elején is ezt a nyilatkozta a vállalat kommunikációs vezetője. „Továbbra is az a tervünk, hogy az év végén elinduljon a gyártás, majd a felfutás után minél hamarabb kiszolgáljuk Európát” – ezt mondta lapunknak Erhardt Péter, a BYD Hungary PR-menedzsere, miután a Szegeder újságírója több képet is közölt a beruházás állásáról, amelyek alapján a szerző fenntartását jelezte a gyár felépülésével kapcsolatban. Erhardt Péter azonban hangsúlyozta, igyekeznek minél több komponenst maguknak gyártani, de ez nem jelenti azt, hogy mindent a nulláról kezdenek. A KD-üzemegységek alkatrész-logisztikai raktárak lesznek, ahol azoknak az alkomponenseknek az összeszerelése zajlik majd, amelyek aztán a végösszeszerelőben beépülnek az autóba.

A présüzem és a fényezőcsarnok csak egy későbbi fázisban csatlakoznak.

A présüzem nagyon speciális üzemegység, sokkal bonyolultabb és komplexebb, mint az összeszerelő csarnok megépítése, tehát időigényesebb is. Ezek alapján a leghamarabb az összeszerelő csarnok készülhetett el, ahol jelenleg is zajlik a gépek tesztelése.