Nagyot varázsolt profitágon a Zwack Unicum, óriásit szólt az új íz, szakít az Orange Bitter

A Zwack Unicum bruttó árbevétele a 2025–2026-os üzleti év december végén lezárt első három negyedében az előző év azonos időszakához mérten 1 százalékkal, 34,47 milliárd forintra, míg a nettó értékesítés – a jövedéki adó, valamint visszaváltási díj nélküli árbevétel – 0,9 százalékkal, 21,24 milliárd forintra nőtt – derül ki az italgyártó csütörtökön publikált gyorsjelentéséből.

Az Unicum most sem okozott csalódást a Zwacknak / Fotó: csikiphoto / Shutterstock

Jól sikerült az Unicum Orange Bitter bevezetése a Zwacknál

A belföldi termékértékesítés nettó árbevétele 2,4 százalékkal, 18,25 milliárd forintra, a saját termékek nettó árbevétele a hazai piacon 3,6 százalékkal, 13,9 milliárd forintra, míg ezen belül a prémiumtermékek árbevétele 6,3 százalékkal emelkedett. A minőségi termékek árbevétele viszont 5 százalékkal csökkent.

A prémiumkategóriában az Unicum márka árbevétele nőtt. A 2024 őszén megvalósult gasztronómiai bevezetést követően áprilisban a kiskereskedelmi forgalomban is megjelent az Unicum legújabb ízvariánsa, az Unicum Orange Bitter, amely jelentős mértékben hozzájárult az Unicum márkacsalád kedvező eredményeihez.

A minőségi termékkategóriában a Hubertus márka árbevétele enyhe növekedést mutatott, ugyanakkor a Kalinka vodka értékesítésének számottevő visszaesése az egész kategóriát mínuszba fordította.

A forgalmazott termékek nettó árbevétele 1,4 százalékkal alacsonyabb a bázisnál, melyen belül a Diageo-portfólió árbevétele 3,3 százalékkal csökkent, míg az egyéb forgalmazott termékek árbevétele 13,3 százalékkal nőtt. Ez utóbbi kategóriában főként az ásványvíznek és a proseccónak köszönhető a növekedés.

Az április–decemberi bolti piackutatási adatok szerint a magyar adózott, égetett szeszes italok kiskereskedelmi piaca volumenben 6,1 százalékkal, míg bruttó értékben 10,5 százalékkal nőtt.

Ugyanebben az időszakban a Zwack kiskereskedelmi termékértékesítése volumenben 2,2 százalékkal csökkent, míg bruttó értékben 0,4 százalékkal haladta meg a bázist.

A Zwack volumenadatai és a piackutatási adatok közötti eltérést jelentős részben a kiskereskedelmi hálózatok folyamatos készletcsökkentési gyakorlata magyarázza.