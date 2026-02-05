„Áruló”, „fasiszta”, „zsarnok”: nyilvánosan mocskolta Elon Musk az egyik európai kormányfőt
Újabb európai ország tiltaná be a közösségi médiát a kiskorúak számára. Spanyolország miniszterelnöke bírálta Elon Muskot, az X közösségi oldal tulajdonosát is, amit a milliárdos nem vett jó néven. Az üzletember személyeskedő támadásokkal reagált – derült ki a The Guardian cikkéből.
A kormány több intézkedést készít elő, köztük a közösségi média betiltását a 16 év alattiak számára – közölte Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök kedden. Azt ígérte, hogy megvédi a gyerekeket a „digitális vadnyugattól”, és felelősségre vonja a technológiai cégeket a gyűlöletkeltő és káros tartalmakért.
A miniszterelnök szerint a fellépés sürgős, mivel a közösségi média egy „csődöt mondott állam”, ahol a törvényeket figyelmen kívül hagyják, a bűncselekményeket pedig eltűrik.
A kormányfő bírálta Elon Muskot is amiatt, hogy szerinte az X-et dezinformáció felerősítésére használta a spanyol kormány múlt heti döntésével kapcsolatban, amely 500 ezer illegálisan tartózkodó munkavállaló és menedékkérő jogi helyzetének rendezéséről szólt. Sánchez arra is emlékeztetett, hogy Musk maga is bevándorló.
Musk válaszul az X-en azt írta egy kupac kaki emoji kíséretében, hogy
Mocskos Sánchez zsarnok és a spanyol nép árulója.
Majd másfél órával későbbi posztjában már azt jelentette ki, hogy
Sánchez az igazi fasiszta totalitárius.
Az ügyben a spanyol kormányfő mögött társadalmi támogatottság áll. Egy tavaly augusztusban közzétett Ipsos-felmérés szerint a spanyolok mintegy 82 százaléka úgy véli, hogy a 14 év alatti gyermekek számára be kellene tiltani a közösségi médiát. Ez az arány 2024-ben még 73 százalék volt. A spanyol javaslat egy, a kiskorúak digitális védelméről szóló törvény módosításának részeként valósulna meg, amely jelenleg parlamenti vitán van – közölte egy kormányszóvivő.
Összefognak az országok a gyermekvédelemben, megalakították a digitálisan elszántak koalícióját
Sánchez elmondta, hogy Spanyolország öt másik európai országgal együtt csatlakozik a digitálisan elszántak koalíciójának nevezett együttműködéshez, amely a határokon átnyúló szabályozás összehangolását és végrehajtását célozza. A részt vevő országokat nem nevezte meg, de közölte, hogy az első találkozót a következő napokban tartják meg.
Tavaly novembertől Görögország az Európai Unióban elsőként tiltotta be általánosan a közösségi média hozzáférését a 16 év alattiak számára. Nagy-Britannia, Dánia és Franciaország is szigorúbb fellépést fontolgatnak a közösségi médiával szemben. Franciaországban a parlament előtt van az a törvényjavaslat, amely megtiltaná a 15 év alatti gyermekeknek a közösségi média használatát.
Sánchez azt is közölte, hogy az ügyészség megvizsgálja a Grok, valamint a TikTok és az Instagram esetleges jogsértéseit. A Grok Elon Musk mesterséges intelligenciát használó chatbotja. Erről az elmúlt hetekben kiderült, hogy beleegyezés nélküli szexuális képeket generált, köztük kiskorúakról is.
Elon Musk máskor is szabadjára engedte a nyelvét
Nem ez az első eset, hogy Musk fasisztázott. A brit kormány néhány hete kapta meg tőle ezt a jelzőt arra reagálva, hogy London betiltaná az X-et az Egyesült Királyság területén, ha a szolgáltató nem korlátozza a Grok által készített szexualizált képeket. A nyáron egyébként más ország is kilátásba helyezte, hogy betiltja Elon Musk chatbotját. Miután a Grok antiszemita és obszcén megjegyzéseket tett különböző országok politikusaira, Törökország és Lengyelország is fontolóra vette az alkalmazás betiltását. A chatbot korábban Adolf Hitlert dicsőítette.
Közben kedden
a párizsi ügyészség kiberbűnözés elleni egysége razziát tartott Elon Musk X közösségi oldalának francia irodáiban egy olyan nyomozás részeként, amely többek között jogellenes adatkinyerés és gyermekpornográf anyagok birtoklásában való bűnrészesség gyanújára terjed ki.
A francia ügyészség azt vizsgálja, hogy az X megsértette-e a törvényt – számolt be az AFP. A lehetséges jogsértések közt szerepel a gyermekpornográfia jellegű képek birtoklásában vagy szervezett terjesztésében való bűnrészesség, szexuális deep fake-ekkel történő képmásjogsértés, valamint szervezett csoport által elkövetett csalárd adatkinyerés.
Musk a razziát politikai támadásként jellemezte az X-en.
A dán kormányfő betiltaná a 15 éven aluliak számára a közösségi médiát. Szerinte a mobilozás károsan hat a gyermekek lelki egészségére. Dánia az iskolákban és az iskolán kívüli klubokban is betiltaná a mobiltelefonok használatát.