Deviza
EUR/HUF388.65 +0.12% USD/HUF332.89 +0.43% GBP/HUF447.23 +0.45% CHF/HUF417.19 +0.33% PLN/HUF91.39 +0.14% RON/HUF76.39 +0.11% CZK/HUF15.99 -0.14% EUR/HUF388.65 +0.12% USD/HUF332.89 +0.43% GBP/HUF447.23 +0.45% CHF/HUF417.19 +0.33% PLN/HUF91.39 +0.14% RON/HUF76.39 +0.11% CZK/HUF15.99 -0.14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX100,307.24 -0.16% MTELEKOM1,838 -0.76% MOL2,770 0% OTP28,960 -0.41% RICHTER10,200 +0.29% OPUS552 -1.63% ANY7,300 -0.27% AUTOWALLIS158.5 -0.32% WABERERS4,860 -1.65% BUMIX9,430.25 +0.3% CETOP3,516.2 +0.49% CETOP NTR2,198.87 +0.03% BUX100,307.24 -0.16% MTELEKOM1,838 -0.76% MOL2,770 0% OTP28,960 -0.41% RICHTER10,200 +0.29% OPUS552 -1.63% ANY7,300 -0.27% AUTOWALLIS158.5 -0.32% WABERERS4,860 -1.65% BUMIX9,430.25 +0.3% CETOP3,516.2 +0.49% CETOP NTR2,198.87 +0.03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Lázár János vasútfejlesztés
autópálya
Horvátország
Lázár János

Lázár János bejelentést tesz: átadják az új autópályát, amire mindenki várt

Az építési és közlekedési miniszter és Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök átadja a magyar M6-os és a horvát A5-ös autópályákat összekapcsoló szakaszt. Lázár János hamarosan jelentkezik a részletekkel,
VG
2025.10.06., 14:04

Hamarosan élőben jelentkezik be Lázár János a Facebookon hétfőn.

LÁZÁR János vasútfejlesztés
Lázár János bejelentést tesz: átadják az új autópályát, amire mindenki várt / Fotó: Bús Csaba / MTI

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy hétfőre teljesen elkészül az 5c-s folyosó utolsó szakasza Horvátországban, Pélmonostortól a magyar határig. Ez egy öt kilométer hosszú szakasz, amely a horvátországi A5-ös autópálya része. 

A gyorsforgalmi út Eszéken és Diakováron keresztül köti össze a magyar határt a bosznia-hercegovinai határral.

A Magyarországról érkezőknek fontos információ, hogy a forgalom az összekapcsolt M6-os és a horvát A5-ös autópályán október 7-én indul meg.

Az építési és közlekedési miniszter és Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök hétfőn átadja a magyar M6-os és a horvát A5-ös autópályákat összekapcsoló szakaszt. 

Ezzel együtt a teljes páneurópai közlekedési folyosó kiépítése is halad, amely Budapestet köti össze a horvát tengerparti kikötővel, Plocéval, és a projektek 2030-ig várhatóan befejeződnek a boszniai szakaszok elkészülésével.

Lényeges tudnivaló, hogy a horvát szakaszon Pélmonostorig nem kell útdíjat fizetni, utána viszont már igen, Eszékig személyautóval hozzávetőlegesen 670 forintért autózhatunk majd. 

Bár az új összeköttetés révén Budapest és Bosznia-Hercegovina között körülbelül 300 kilométeren lehet majd megszakítás nélkül autópályán közlekedni, ez egyelőre nem jelent érdemi könnyítést a Dalmáciába utazóknak. A sztráda boszniai szakaszának 325 kilométeréből ugyanis eddig csak 138 kilométer készült el, a fennmaradó részek várhatóan csak 2030-ra fejeződnek be.

Eszék közelebb jön 

Az átadás után a magyar M6-os autópálya közvetlenül kapcsolódik majd a horvát A5-ös úthoz. Ez jelentősen lerövidíti az utazási időt Budapest és Eszék között, és közelebb hozza a kelet-szlavóniai várost a magyar fővároshoz. Ez az utolsó, befejező szakasz a horvát A5-ös autópályán, amely közvetlenül csatlakozik a magyarországi M6-oshoz, és így Horvátországot összeköti Bosznia-Hercegovinával.

A beruházás befejezésével a Budapest és Eszék közötti út autópályán kevesebb mint két óra lesz, 

és a magyar főváros utazás szempontjából közelebb kerül kelet-szlavóniai városhoz, mint Zágráb. 

Bár az új összeköttetés révén Budapest és Bosznia-Hercegovina között körülbelül 300 kilométeren lehet majd megszakítás nélkül autópályán közlekedni, ez egyelőre nem jelent érdemi könnyítést a Dalmáciába utazóknak. A sztráda boszniai szakaszának 325 kilométeréből ugyanis eddig csak 138 kilométer készült el, a fennmaradó részek várhatóan csak 2030-ra fejeződnek be.

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
részvény

Részvény: óriási hozamra van kilátás egy magyar papírnál – most érdemes beszállni az elemző szerint

Tartás helyett már vétele ajánlott a 35 százalékos ralival kecsegtető hazai részvény.
5 perc
OPEC+

Orosz győzelem született, és ennek az autósok nem feltétlenül fognak örülni

Meglepte a piacot az OPEC+.
11 perc
arany

Sorra dönti a történelmi csúcsokat az arany, ez a rali azonban más, mint a többi

Mostanában alig van olyan nap, hogy a sárga fém ne törne át egy újabb történelmi csúcsot. Ennek hátterében azonban csak részben az inflációs félelmek állnak, az arany szert tett egy új szerepre is: az államkötvények csökkenő súlya mellett kiegyensúlyozza a portfóliókat.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu