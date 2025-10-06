Hamarosan élőben jelentkezik be Lázár János a Facebookon hétfőn.

Lázár János bejelentést tesz: átadják az új autópályát, amire mindenki várt / Fotó: Bús Csaba / MTI

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy hétfőre teljesen elkészül az 5c-s folyosó utolsó szakasza Horvátországban, Pélmonostortól a magyar határig. Ez egy öt kilométer hosszú szakasz, amely a horvátországi A5-ös autópálya része.

A gyorsforgalmi út Eszéken és Diakováron keresztül köti össze a magyar határt a bosznia-hercegovinai határral.

A Magyarországról érkezőknek fontos információ, hogy a forgalom az összekapcsolt M6-os és a horvát A5-ös autópályán október 7-én indul meg.

Az építési és közlekedési miniszter és Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök hétfőn átadja a magyar M6-os és a horvát A5-ös autópályákat összekapcsoló szakaszt.

Ezzel együtt a teljes páneurópai közlekedési folyosó kiépítése is halad, amely Budapestet köti össze a horvát tengerparti kikötővel, Plocéval, és a projektek 2030-ig várhatóan befejeződnek a boszniai szakaszok elkészülésével.

Lényeges tudnivaló, hogy a horvát szakaszon Pélmonostorig nem kell útdíjat fizetni, utána viszont már igen, Eszékig személyautóval hozzávetőlegesen 670 forintért autózhatunk majd.

Bár az új összeköttetés révén Budapest és Bosznia-Hercegovina között körülbelül 300 kilométeren lehet majd megszakítás nélkül autópályán közlekedni, ez egyelőre nem jelent érdemi könnyítést a Dalmáciába utazóknak. A sztráda boszniai szakaszának 325 kilométeréből ugyanis eddig csak 138 kilométer készült el, a fennmaradó részek várhatóan csak 2030-ra fejeződnek be.

Eszék közelebb jön

Az átadás után a magyar M6-os autópálya közvetlenül kapcsolódik majd a horvát A5-ös úthoz. Ez jelentősen lerövidíti az utazási időt Budapest és Eszék között, és közelebb hozza a kelet-szlavóniai várost a magyar fővároshoz. Ez az utolsó, befejező szakasz a horvát A5-ös autópályán, amely közvetlenül csatlakozik a magyarországi M6-oshoz, és így Horvátországot összeköti Bosznia-Hercegovinával.

A beruházás befejezésével a Budapest és Eszék közötti út autópályán kevesebb mint két óra lesz,

és a magyar főváros utazás szempontjából közelebb kerül kelet-szlavóniai városhoz, mint Zágráb.