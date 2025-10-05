Deviza
EUR/HUF388.65 +0.12% USD/HUF331.13 +0.13% GBP/HUF449.24 +0.81% CHF/HUF419.11 +0.84% PLN/HUF91.39 +0.12% RON/HUF76.41 +0.12% CZK/HUF16.03 +0.12% EUR/HUF388.65 +0.12% USD/HUF331.13 +0.13% GBP/HUF449.24 +0.81% CHF/HUF419.11 +0.84% PLN/HUF91.39 +0.12% RON/HUF76.41 +0.12% CZK/HUF16.03 +0.12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
útszakasz
Eszék
Budapest
Horvátország
autópálya
utazás
autózás

Új időszámítás kezdődik a Horvátországba utazóknak – átadják az M6-os utolsó szakaszát, erre várt mindenki

Hétfőtől teljes hosszában járható lesz az 5c páneurópai közlekedési folyosó Horvátországban. Októberben ünnepséggel egybekötve átadják ugyanis a Pélmonostortól a magyar határig tartó, öt kilométeres szakaszt, amely az A5-ös autópálya része, és közvetlenül kapcsolódik majd az M6-oshoz. Miután Horvátország megnyitotta az új útszakaszt, Budapest és Eszék között jelentősen lerövidül az utazási idő. Fontos, hogy átmenni a horvát oldalra csak egy napra rá, október 7-étől lehet Magyarországról.
Németh Anita
2025.10.05., 15:49

Hétfőre teljesen elkészül az 5c-s folyosó utolsó szakasza Horvátországban, Pélmonostortól a magyar határig. Ez egy öt kilométer hosszú szakasz, amely a horvátországi A5-ös autópálya része. A gyorsforgalmi út Eszéken és Diakováron keresztül köti össze a magyar határt a bosznia-hercegovinai határral – írja a Nacional.hr. A Magyarországról érkezők számára fontos információ, hogy a forgalom az összekapcsolt M6-os és a horvát A5-ös autópályán jövő héten kedden, tehát csak október 7-én indul meg. 

Dubrovnik, Croatia, Horvátország horvát autópálya
Horvátország új útszakaszt ad át, amivel jelentősen lerövidül az utazás / Fotó: Northfoto

A Magyarországról érkezők számára fontos információ, hogy a forgalom az összekapcsolt M6-os és a horvát A5-ös autópályán jövő héten kedden, tehát csak október 7-én indul meg. 

Horvátország a legújabb útszakasz átadásával befejezi az 5c páneurópai folyosó építését a területén. Az 5c folyosó Budapestet köti össze Eszéken és Bosznia-Hercegovinán keresztül Plocével.

Az öt kilométer hosszú szakaszon nyolc műtárgy található: a Karasica viadukt, a Gajic felüljáró, a Rasce felüljáró, a Karasica 2. híd, a Travnik 1. híd, a Travnik 2. híd és két csatorna feletti híd. Ezek közül a leghosszabb a Karasica viadukt, 318 méter – számolt be korábban lapunk.

Az M6-os autópálya már teljes hosszában kész van, a lippói lehajtó és a határ közötti szakasz megnyitása van vissza, ha a horvátok nyitnak, akkor a magyar szakaszt is üzembe helyezik. Az átadás után a magyar M6-os autópálya közvetlenül kapcsolódik majd a horvát A5-ös úthoz. 

Ez jócskán lerövidíti az utazási időt Budapest és Eszék között, és közelebb hozza a kelet-szlavóniai várost a magyar fővároshoz. Ez az utolsó, befejező szakasz a horvát A5-ös autópályán, amely közvetlenül csatlakozik a magyarországi M6-oshoz, és így Horvátországot összeköti Bosznia-Hercegovinával.

Lényeges tudnivaló, hogy a horvát szakaszon Pélmonostorig nem kell útdíjat fizetni, utána viszont már igen, Eszékig személyautóval hozzávetőlegesen 670 forintért autózhatunk majd.



 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
Németország

Pokoli hőség és bombariadó – vége az Oktoberfestnek, a nehezítés ellenére is meglett a 6,5 millió látogató

A német sörfesztivált idén rendezték meg 190. alkalommal.
3 perc
Eszék

Új időszámítás kezdődik a Horvátországba utazóknak – átadják az M6-os utolsó szakaszát, erre várt mindenki

Hétfőtől teljes hosszában járható lesz az 5c.
8 perc
Lisszabon

Nem csak a budapesti gasztropiac tarol: megnéztük a lisszaboni Time Out Marketet – ez a legnagyobb különbség

A fogyasztói élményben közel azonos a magyar és a portugál egység.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu