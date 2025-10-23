Orbán Viktor máris eredményt hirdetett, mennyien voltak a Békemeneten és a Tisza vonulásán – fotókon hasonlította össze a tömeget

Friss bejegyezéssel jelentkezett Orbán Viktor a közösségi oldalán, ebben a miniszterelnök azt mutatta meg, mennyien voltak a Békemeneten és a Tisza Nemzeti menetén. Ehhez két fotót hasonlított össze, az egyik a Békemeneten, a másik a Tisza Nemzeti menetén készült.

Mennyien voltak a Békemeneten: Orbán Viktor eredményt hirdetett/ Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt

A kormánypárti rendezvény körülbelül 15 órakor ért véget, az ellenzéki még tart. Előbbi a Kossuth téren zajlott, utóbbi pedig a Hősök terén. Mindkettő apropója az október 23-i nemzeti ünnep.

Mennyien voltak a Békemeneten: Orbán Viktor eredményt hirdetett

A miniszterelnök beszédéről a Világgazdaság is tudósított. Egyebek mellett azt monda, hogy "ma megmutatjuk a világnak, hogy Magyarország nem felejt, nem engedi el hősei kezét, és bármikor képes újakat teremteni".

Elmondta, hogy Európa politikai erői ilyen mozgalmat szeretnének maguknak Litvániától Portugáliáig. Ezek az országok a fél karjukat odaadnák egy normális életért. Magyarországnak erre nincs szüksége, mert a Békemenet résztvevőinek köszönhetően mi sikeresen megvédtük magunkat többek között Brüsszeltől és a migrációtól is.

Orbán Viktor szerint Brüsszel úgy döntött, hogy háborúba megy. A hajlandók koalíciója arra utal, hogy hajlandók embereket feláldozni más háborújában. A miniszterelnök kijelentette, hogy az orosz–ukrán háború nem a magyarok háborúja, ezért hazánk a béke pártján áll. Szerinte ha Donald Trump lett volna hatalmon, ki sem tört volna a háború, és ha nem gáncsolnák ebben, már rég lezárta volt.

A miniszterelnök kihangsúlyozta, hogy ameddig a háború tart, addig nem lehet gazdasági fellendülés Európában. A beszédről ebben a cikkben írtunk részletesen.

Békemenet 2025: ez volt Orbán Viktor várva várt beszéde október 23-án – elmondta a magyaroknak, miért nincs még vége a háborúnak

A miniszterelnök idén is beszédet tartott október 23-án. Orbán Viktor a Kossuth Lajos téren arról beszélt, hogy 1956-ban a szabadság és a szolgaság közül kellett választani, ma pedig a háború és a béke között kell.

Visszatérve Orbán Viktor legújabb bejegyzésére, a miniszterelnök azt írta, hogy a Békemeneten