Orbán Viktor máris eredményt hirdetett, mennyien voltak a Békemeneten és a Tisza vonulásán – fotókon hasonlította össze a tömeget

Az egyik a Békemenetet mutatja, a másik a Tisza rendezvényét. Orbán Viktor már tudja a választ, mennyien voltak a Békemeneten és mennyien a Tiszáén.
Hecker Flórián
2025.10.23, 17:12
Frissítve: 2025.10.23, 17:35

Friss bejegyezéssel jelentkezett Orbán Viktor a közösségi oldalán, ebben a miniszterelnök azt mutatta meg, mennyien voltak a Békemeneten és a Tisza Nemzeti menetén. Ehhez két fotót hasonlított össze, az egyik a Békemeneten, a másik a Tisza Nemzeti menetén készült.

Mennyien voltak a Békementen
Mennyien voltak a Békemeneten: Orbán Viktor eredményt hirdetett/ Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt

A kormánypárti rendezvény körülbelül 15 órakor ért véget, az ellenzéki még tart. Előbbi a Kossuth téren zajlott, utóbbi pedig a Hősök terén. Mindkettő apropója az október 23-i nemzeti ünnep.

Mennyien voltak a Békemeneten: Orbán Viktor eredményt hirdetett

A miniszterelnök beszédéről a Világgazdaság is tudósított. Egyebek mellett azt monda, hogy "ma megmutatjuk a világnak, hogy Magyarország nem felejt, nem engedi el hősei kezét, és bármikor képes újakat teremteni".

Elmondta, hogy Európa politikai erői ilyen mozgalmat szeretnének maguknak Litvániától Portugáliáig. Ezek az országok a fél karjukat odaadnák egy normális életért. Magyarországnak erre nincs szüksége, mert a Békemenet résztvevőinek köszönhetően mi sikeresen megvédtük magunkat többek között Brüsszeltől és a migrációtól is.

Orbán Viktor szerint Brüsszel úgy döntött, hogy háborúba megy. A hajlandók koalíciója arra utal, hogy hajlandók embereket feláldozni más háborújában. A miniszterelnök kijelentette, hogy az orosz–ukrán háború nem a magyarok háborúja, ezért hazánk a béke pártján áll. Szerinte ha Donald Trump lett volna hatalmon, ki sem tört volna a háború, és ha nem gáncsolnák ebben, már rég lezárta volt.

A miniszterelnök kihangsúlyozta, hogy ameddig a háború tart, addig nem lehet gazdasági fellendülés Európában. A beszédről ebben a cikkben írtunk részletesen.

Visszatérve Orbán Viktor legújabb bejegyzésére, a miniszterelnök azt írta, hogy a Békemeneten 

kétszer annyian voltunk, mint a Tisza háborús menetén. Köszönjük!

 

A nagy politikai tömegrendezvényeknek mindig velejárója, hogy az egyik vagy másik eseményen részt vettek számát különböző módszerekkel megbecsülik. Borítékolni lehet, hogy a következő napokban számos ilyen megállapítás születik majd, ahogy azt is, hogy ezek között nemigen lesz teljes egyetértés.

