Valami nagyon nagy meglepetés készül a Békemeneten: mindenkinek szóltak, hogy tartsák kézben a telefonjaikat

Lényegében megtelt a Kossuth tér a Parlament épülete előtt – hangzott el a Hír TV élő adásában.

Békemenet 2025: nagy meglepetés készül / Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Czeglédi Zsolt

Az állami ünnepség terv szerint 13 órakor kezdődött volna, de némi késéssel rajtolt el, hogy bevárják a menet végét. A műsorvezető Rákay Philip, aki végül negyed 2-kor köszöntötte a tömeget. Megsaccolni nehéz, hányan lehetnek a Békementben, de volt olyan pillanat, amikor a vonulás eleje már felgyűlt a Kossuth téren, de a vége még a Vígszínháznál járt.

Helyszíni beszámolók szerint az emberek az Alkotmány utca-Vadász utca sarkán is állnak és a mellékutcák is tömöttek.

A Hír TV vendégei többször úgy nyilatkoztak, hogy ez minden idők legnagyobb Békemenete. Orbán Viktor beszéde várhatóan egy órán belül megkezdődik, ezt a Világgazdaság élőben tudósítja. Erről előzetesen kevés részlet ismert, de a miniszterelnök politikai igazgatója azt mondta, a beszéd történelmi lesz.

A miniszterelnök idén is beszédet tart október 23-án. Orbán Viktor a Kossuth Lajos téren mondja el gondolatait.

Az adás egy pontján az hangzott el, hogy a téren lévők tartsák majd kézben a telefonjaikat és nézzenek az ég felé, ugyanis

valamilyen nagy meglepetés készül.

Ennek részleteiről azonban több nem hangzott el, így pontosan nem lehet tudni, mire kell számítani. Azonban hozzátartozik, hogy előzetesen tilalmat vezettek be a Kossuth tér fölötti légtér használatában, így feltételezhető, hogy valamilyen légiparádé, esetleg katonai légijárművek átrepülése várható.

Rákay Philip végül 13:30 előtt jelentette be, hogy a Gripen vadászgépek díszszázada fog áthúzni körülbelül 150 méteres magasságban a tér fölött az október 23-i hősök tiszteletére. Ez néhány pillanatra rá meg is történt, a vadászrepülőgépek nemzeti színű füstcsíkokat húztak maguk után.