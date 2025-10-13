Deviza
ukrajnai háború
hírszerzés
katonai fenyegetés
Oroszország
német kormány
NATO

Riadót fújt a német hírszerzés: Oroszország katonai csapásra készülhet Európában – jelenleg is a NATO-t szabotálják

A BND-igazgató szerint Európa csupán „jeges békében” él, amely bármikor forró háborúvá válhat, miközben Moszkva a NATO gyengítésére és az európai demokráciák megingatására törekszik. Németország nem a jövőben, hanem már most orosz fenyegetés alatt áll – figyelmeztetett Martin Jager, a német hírszerzés vezetője.
VG/MTI
2025.10.13, 16:15
Frissítve: 2025.10.13, 16:39

Martin Jager, a német hírszerzés vezetője hétfőn Berlinben, a Bundestag bizottsági meghallgatásán kijelentette: Németország már jelenleg is orosz fenyegetés alatt áll, ezért „nem szabad abban a hamis biztonságérzetben élni”, hogy egy esetleges katonai lépés csak legkorábban 2029-ben történhet meg.

Public hearing of the presidents of the intelligence services német hírszerzés
Németország nem a jövőben, hanem már most orosz fenyegetés alatt áll – figyelmeztetett Martin Jager, a német hírszerzés vezetője / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Német Szövetségi Hírszerző Szolgálat (BND) vezetője szerint a béke és háború közötti határvonalak „egyértelműen elmosódtak”, Európa pedig már csak egy „jeges békében” létezik, amely bármikor forró konfliktusba torkollhat. „Fel kell készülnünk a helyzet további romlására is” – figyelmeztetett Jager, aki szerint Oroszország a NATO egységét próbálja megbontani, miközben az európai demokráciák destabilizálására és a lakosság megfélemlítésére törekszik.

Német hírszerzés: Oroszország a gazdasági és a katonai fronton is támad

A Kreml stratégiájának célja szerinte, hogy a félelem légkörével bénítsa meg Európát, és gazdasági függőséggel kényszerítse térdre a kontinenst. „A félelem és merevség miatt megbénult Európát az önfeladásba akarják hajszolni” – mondta.

Boris Pistorius német védelmi miniszter az elmúlt hetekben többször is hasonló hangnemben nyilatkozott, amikor arra figyelmeztetett: 

Oroszország akár már 2029-ben katonai csapást mérhet valamelyik NATO-tagállamra. 

A német hadsereg emiatt felgyorsította a védelmi kiadások növelését és az elrettentő képességek fejlesztését.

A BND-vezető szavai azt a fordulatot jelzik, hogy Berlin egyre kevésbé bízik a béke fennmaradásában, és nyíltan felkészül a hosszú távú konfrontációra Moszkvával. A német politikai elit most abban látja a fő feladatot, hogy erősítse a védelmi ipart, a nemzetbiztonsági együttműködést és a társadalmi ellenálló képességet a hibrid fenyegetésekkel szemben.

A német titkosszolgálat váratlanul sokkolta Európát: Putyin kiszagolta a gyengeséget, Oroszország megtámadhatja a NATO-t

A német Szövetségi Hírszerző Szolgálat (BND) leköszönő vezetője, Bruno Kahl szerint a BND bizonyítékokkal rendelkezik arról, hogy Oroszország támadást tervez a NATO területén. Ugyanakkor Breuer nem részletezte az állítólagos bizonyítékokat.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12151 cikk

 

 

