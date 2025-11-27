Putyin váratlanul megnevezte a konkrét feltételét: ha ezt megteszi Zelenszkij, az oroszok leteszik a fegyvert – így lehet béke Ukrajnában

„Az orosz erők teljesen bekerítették Krasznoarmejszket (ukrán nevén Pokrovszkot) és Dimitrovot (Mirnohrad) a donyecki régióban. Ha Ukrajna egységei elhagyják az általuk elfoglalt területeket, akkor véget érnek a harci cselekmények. Ha nem távoznak, fegyveres erővel fogjuk elérni ezt” – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (ODKB) csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón Kirgizisztánban.

Fotó: AFP

Az orosz elnök szerint az orosz Kelet csapatcsoportosítás műveletei Kijev számára a front összeomlásához vezethetnek ezen a frontszakaszon. A politikus egyben pozitívan nyilatkozott Donald Trump amerikai elnök ukrajnai háborút lezárni hivatott javaslatairól. Az orosz államfő szerint a terv alapja lehet jövőbeli megállapodásoknak, ugyanakkor hangsúlyozta: egyelőre semmilyen végleges változat nem született.

„Az Egyesült Államok bizonyos mértékben figyelembe vette az orosz álláspontot, de most le kell ülni és a konkrét kérdésekről kell beszélni” – fogalmazott Putyin a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (ODKB) csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón Kirgizisztánban. Az orosz elnök hozzátette: kész bármikor tárgyalóasztalhoz ülni az amerikai féllel.

A Kreml szerdán megerősítette, hogy a jövő héten Moszkvába érkezik Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja, aki várhatóan személyesen is találkozik Putyinnal. Az amerikai elnök kedden hatalmas előrelépésről beszélt saját béketervével kapcsolatban. Putyin jelezte: Oroszország nyitott arra is, hogy Európa biztonságával kapcsolatos aggodalmakról tárgyaljon a nyugati partnerekkel.

Oroszország még nem kapta meg a béketerv új változatát

Donald Trump a megválasztása óta többször hangoztatta, hogy szeretne véget veti az ukrajnai háborúnak. A tárgyalások az elmúlt hetekben lendületet vettek, de kulcskérdések (terület, NATO, garanciák) még nyitottak. Az eredeti 28 pontos terv november 20. körül szivárgott ki.

A kulcselemek között szerepelt Ukrajna területi engedményei (pl. Krím, Luhanszk, Donyeck orosz elismerése, frontvonalak befagyasztása), az ukrán hadsereg számának csökkentése, valamint az ukrán NATO-tagság kizárása. November 23-án Genfben zárt tárgyalásokat folytattak amerikai, ukrán és európai képviselők részvételével.