Putyin váratlanul megnevezte a konkrét feltételét: ha ezt megteszi Zelenszkij, az oroszok leteszik a fegyvert – így lehet béke Ukrajnában

Vlagyimir Putyin szerint az amerikai béketerv egy lehetséges alapot kínálhat az ukrajnai konfliktus végleges rendezésére, de végleges változat még nem született, Oroszország azt még nem kapta meg. Putyin egyben kijelentette: az orosz erők teljesen bekerítették Krasznoarmejszket (Pokrovszk) és Dimitrovot (Mirnohrad) a donyecki régióban, az ukrán erők távozása esetén azonnal véget érnek a harcok.
VG
2025.11.27, 16:36
Frissítve: 2025.11.27, 16:57

„Az orosz erők teljesen bekerítették Krasznoarmejszket (ukrán nevén Pokrovszkot) és Dimitrovot (Mirnohrad) a donyecki régióban. Ha Ukrajna egységei elhagyják az általuk elfoglalt területeket, akkor véget érnek a harci cselekmények. Ha nem távoznak, fegyveres erővel fogjuk elérni ezt” – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (ODKB) csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón Kirgizisztánban.

Putyin váratlanul megszólalt az amerikai béketervről: Akár a háború végét is elhozhatja a javaslat
Fotó: AFP

Az orosz elnök szerint az orosz Kelet csapatcsoportosítás műveletei Kijev számára a front összeomlásához vezethetnek ezen a frontszakaszon. A politikus egyben pozitívan nyilatkozott Donald Trump amerikai elnök ukrajnai háborút lezárni hivatott javaslatairól. Az orosz államfő szerint a terv alapja lehet jövőbeli megállapodásoknak, ugyanakkor hangsúlyozta: egyelőre semmilyen végleges változat nem született.

„Az Egyesült Államok bizonyos mértékben figyelembe vette az orosz álláspontot, de most le kell ülni és a konkrét kérdésekről kell beszélni” – fogalmazott Putyin a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (ODKB) csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón Kirgizisztánban. Az orosz elnök hozzátette: kész bármikor tárgyalóasztalhoz ülni az amerikai féllel.

A Kreml szerdán megerősítette, hogy a jövő héten Moszkvába érkezik Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja, aki várhatóan személyesen is találkozik Putyinnal. Az amerikai elnök kedden hatalmas előrelépésről beszélt saját béketervével kapcsolatban. Putyin jelezte: Oroszország nyitott arra is, hogy Európa biztonságával kapcsolatos aggodalmakról tárgyaljon a nyugati partnerekkel.

Oroszország még nem kapta meg a béketerv új változatát

Donald Trump a megválasztása óta többször hangoztatta, hogy szeretne véget veti az ukrajnai háborúnak. A tárgyalások az elmúlt hetekben lendületet vettek, de kulcskérdések (terület, NATO, garanciák) még nyitottak. Az eredeti 28 pontos terv november 20. körül szivárgott ki.

A kulcselemek között szerepelt Ukrajna területi engedményei (pl. Krím, Luhanszk, Donyeck orosz elismerése, frontvonalak befagyasztása), az ukrán hadsereg számának csökkentése, valamint az ukrán NATO-tagság kizárása. November 23-án Genfben zárt tárgyalásokat folytattak amerikai, ukrán és európai képviselők részvételével.

A tervet átdolgozták ukrán érdekek figyelembevételével, így 19-re rövidült. Azonban friss hírek szerint a tervet tovább finomították 22 pontra, ahol Trump szerint sok pont már megoldódott. Oroszország még nem kapta meg hivatalosan ezt a verziót. Fontos megemlíteni, hogy Steve Witkoff amerikai különmegbízott jövő héten Moszkvába utazik, míg az USA hadseregért felelős államtitkára, Daniel Driscoll Kijevben fog egyeztetni.

Orosz–ukrán háború: az idő Moszkvának dolgozik, az ukránok egyre inkább belefáradnak a háborúba, egyre több fiatal dezertál

A futószalagon érkező béketervekben még az európai és ukrán vezetők sem tudnak megegyezni, nemhogy Brüsszel és Washington. Egységes nyugati álláspont híján az orosz–ukrán háború elhúzódása Moszkva érdekeit szolgálja. Az ukránok belefáradtak a háborúba, a német statisztikák szerint egyre több ukrán fiatal menekül el a harcok elől.

