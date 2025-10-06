Hamarosan üt az óra – ismét jön a sötét időszak

Sokak sajnálatára idén sem ússzuk meg az óraállítást, a téli időszámítást. Az órák nagy része már magától átáll – a telefonoké biztosan – a téli időszámításra, így tehát nem kell számolgatni, hogy valójában mikorra is kell állítani az ébresztőórát, hogy a megszokott időben riasszon.

Idén is lesz óraállítás / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az Európai Unióban néhány éve felmerült, hogy egy időszámításra tér át a blokk, de erről változatlanul nem született döntés. Az órák átállításának kellemetlensége mellett az időszámítás megváltoztatása élettanilag is rossz: megzavarja a bioritmust, elsősorban a kisgyerekek sínylik meg a váltást.

Az óraátállítást még a 70-es években vezették be, azért, hogy a nappalok, azaz egy nap világos része jobban igazodjon az átlag munkavállaló időbeosztásához, azaz a kora reggeli órákban már világos legyen. Emellett egy kisebb város éves energiafogyasztását is meg lehetett spórolni vele – ez volt az indoklás. Ma ez már nem igaz, a világítás korszerűsödésének köszönhetően, a LED-izzók térhódításával az energiaigény lecsökkent, illetve ma már jellemzően nem egy időben dolgoznak az emberek, a beosztások változatosabbak, színesebbek lettek.

A hónap végén tehát egy órával vissza kell majd állítani az órákat, egészen pontosan

október 26-án, a hónap utolsó vasárnapján, hajnalban az órákat 3 órakor 2 órára állítjuk vissza, így egy órával többet alhatunk.

Ezzel a nyárit felváltja a téli időszámítás.

Testünk működését a belső biológiai óra, az úgynevezett cirkadián ritmus szabályozza, ami könnyen felborulhat már egyetlen óra eltolódása esetén is – írja a Feol. Ennek következményeként akár komoly tünetek is jelentkezhetnek: