Itt a lehetőség, új lámpák gyulladnak ki, százával jelentkeznek a magyar kistelepülések a pénzért

Több mint ötszáz vidéki kistelepülés jelezte eddig igényét a lámpatestek cseréjét ösztönző támogatásra. A mostanáig befutott kérelmek összértéke meghaladta a 9 milliárd forintot – áll az Energiaügyi Minisztérium Facebook-bejegyzésében.

Korszerű LED-re cserélhetik a közvilágítást a kistelepülések / Fotó: Karnok Csaba

A kormány az 5000 alatti lélekszámú településeket segíti a helyi közvilágítás korszerűsítésében, autonóm szabályozhatóságának kiépítésében. A Jedlik Ányos Energetikai Program és a Magyar Falu Program közös felhívására szeptember végéig várják még a jelentkezőket.

A vissza nem térítendő támogatás a beruházás költségeit 100 százalékban fedezheti, akár teljes egészében előlegként igényelhető. A kérelmek átlagos összege 18 millió forint,

ha ez így marad, a befogadható pályázatok száma akár az ezret is megközelítheti.

A korszerű közvilágítás javítja a közterületek biztonságát, a lakosok komfortérzetét és életminőségét. Az önkormányzatok energiafogyasztásuk csökkentésével kevesebb rezsit fizethetnek, több forrásuk marad egyéb feladataik ellátására. A helyi hatások országos szintre összeadódva erősítik Magyarország energiafüggetlenségét, a hazai fogyasztók ellátásának biztonságát.