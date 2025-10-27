Deviza
Orbán Viktor
Pápa
Vatikán

Itt az első hivatalos fotó Orbán Viktorról és XIV. Leó pápáról

A felvétel szerint a magyar kormányfő megérkezett a Szentatyához.
Andor Attila
2025.10.27, 12:24
Frissítve: 2025.10.27, 12:26

Arra kértem a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit - írta a miniszterelnök a közösségi médiában.

Nem egyedül ment Orbán 


Orbán Viktort az unokája is elkísérte a Szentatyához. A magyar delegációnak először XIV. Leó pápával tárgyal, majd Orbán Viktor Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel is egyeztet. A világ lassan hozzászokik a háborúkhoz. Az elmúlt két évtizedben egyre-másra ütik fel a fejüket a katonai konfliktusok szerte a világban, a Kaukázustól a Közel-keleten át egészen a szomszédunkban három éve pusztító orosz-ukrán háborúig. Ömlenek ránk a pusztításról és háborús halottakról szóló hírek és képek. Először megrendülünk, aztán csak szomorkodunk, végül lassan megszokjuk — fogalmazott a miniszterelnök Facebookon egy korábbi bejegyzésében.

A látogatás során a magyar miniszterelnököt magánaudencián fogadja XIV. Leó pápa, majd Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel tárgyal.

A kormányfő Rómában munkamegbeszélést folytat Giorgia Melonival, az Olasz Köztársaság miniszterelnökével, valamint találkozik Fra’ John Timothy Dunlappal, a Szuverén Máltai Lovagrend nagymesterével.

XIV. Leó megválasztása óta a magyar miniszterelnök most először találkozik a katolikus egyház új fejével, akivel várhatóan, hasonlóan a korábbi audienciákhoz, az orosz-ukrán háborúról, a békefolyamatról és a keresztény értékekről tárgyalnak majd.

Orbán Viktor a vatikáni látogatás után délután Giorgia Meloni olasz kormányfővel is találkozik.

 A kétoldalú tárgyaláson nagy valószínűséggel szó esik majd Ukrajna helyzetéről és a békekötések segítéséről, valamint az orosz olajra kivetett szankciókról – írta a Magyar Nemzet. Hasonlót feltéleznek az olasz lapok is: az Il Sole 24 Ore olasz lap alapján szerint Meloni egyfajta összekötő szerepet tölt be Orbán Viktor és az Európai Unió között.

