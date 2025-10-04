Amszterdamban vihar miatt zárták le a repülőteret

Az Amy nevű ciklon miatt mintegy 150 járatot, 80 érkezőt és 70 indulót töröltek szombaton az egyik legnagyobb európai repülőtéren, az amszterdami Schiphol légikikötőben. A vihar fennakadásokat okozott a közúti közlekedésben az egész országban.

A KLM törölte a legtöbb járatot a Schiphol nemzetközi repülőtéren a vihar miatt / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Schiphol üzemeltetője arra kérte az utazókat, hogy a járataikat minden esetben ellenőrizzék a légitársaságoknál. A KLM holland légitársaság mellett az AirFrance törölte a legtöbb járatot, és felhívta a figyelmet, hogy az intézkedések vélhetően vasárnapi járatokat is érinteni fognak.

A holland Királyi Meteorológiai Intézet (KNMI) sárga riasztást adott ki a ciklon miatt, amely az NL Times internetes portál tudósítása szerint az Humberto hurrikánról vált le, és péntek este csapott le Írországra és az Egyesült Királyságra. Skócia nyugati részén a széllökések elérték az óránkénti 160 kilométeres sebességet. A KLM járattörlései emiatt elsősorban a nyugati irányba tartókat érintették.

Az Amy komoly fennakadásokat okozott a közúti közlekedésben is, mert víz öntötte el a legfontosabb főutakat.