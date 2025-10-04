Deviza
EUR/HUF388.35 0% USD/HUF330.69 0% GBP/HUF445.63 0% CHF/HUF415.63 0% PLN/HUF91.29 -0.01% RON/HUF76.32 0% CZK/HUF16.01 0% EUR/HUF388.35 0% USD/HUF330.69 0% GBP/HUF445.63 0% CHF/HUF415.63 0% PLN/HUF91.29 -0.01% RON/HUF76.32 0% CZK/HUF16.01 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
figyelmeztetés
hurrikánszezon
Schiphol repülőtéren

Amszterdamban vihar miatt zárták le a repülőteret

A ciklon fennakadásokat okozott a közúti közlekedésben is. Az Amy ciklon miatt 150 járatot töröltek a Schipol nemzetközi repülőtéren.
VG
2025.10.04, 12:29
Frissítve: 2025.10.04, 12:45

Az Amy nevű ciklon miatt mintegy 150 járatot, 80 érkezőt és 70 indulót töröltek szombaton az egyik legnagyobb európai repülőtéren, az amszterdami Schiphol légikikötőben. A vihar fennakadásokat okozott a közúti közlekedésben az egész országban.

Schiphol
A KLM törölte a legtöbb járatot a Schiphol nemzetközi repülőtéren a vihar miatt / Fotó: Hans Lucas via AFP

A Schiphol üzemeltetője arra kérte az utazókat, hogy a járataikat minden esetben ellenőrizzék a légitársaságoknál. A KLM holland légitársaság mellett az AirFrance törölte a legtöbb járatot, és felhívta a figyelmet, hogy az intézkedések vélhetően vasárnapi járatokat is érinteni fognak.

A holland Királyi Meteorológiai Intézet (KNMI) sárga riasztást adott ki a ciklon miatt, amely az NL Times internetes portál tudósítása szerint az Humberto hurrikánról vált le, és péntek este csapott le Írországra és az Egyesült Királyságra. Skócia nyugati részén a széllökések elérték az óránkénti 160 kilométeres sebességet. A KLM járattörlései emiatt elsősorban a nyugati irányba tartókat érintették.

Az Amy komoly fennakadásokat okozott a közúti közlekedésben is, mert víz öntötte el a legfontosabb főutakat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.