Deviza
EUR/HUF383,88 -0,12% USD/HUF327,65 -0,2% GBP/HUF443,07 +0,44% CHF/HUF413,56 -0,04% PLN/HUF91,15 -0,14% RON/HUF75,43 -0,23% CZK/HUF15,87 -0,26% EUR/HUF383,88 -0,12% USD/HUF327,65 -0,2% GBP/HUF443,07 +0,44% CHF/HUF413,56 -0,04% PLN/HUF91,15 -0,14% RON/HUF75,43 -0,23% CZK/HUF15,87 -0,26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX113 182,33 +1,94% MTELEKOM1 810 +1% MOL2 990 +1,7% OTP36 100 +2,85% RICHTER9 900 +0,35% OPUS550 +0,18% ANY7 040 -0,85% AUTOWALLIS150,5 +0,33% WABERERS5 480 +4,18% BUMIX10 102,63 +0,8% CETOP4 040,99 +2,21% CETOP NTR2 531,5 +2,2% BUX113 182,33 +1,94% MTELEKOM1 810 +1% MOL2 990 +1,7% OTP36 100 +2,85% RICHTER9 900 +0,35% OPUS550 +0,18% ANY7 040 -0,85% AUTOWALLIS150,5 +0,33% WABERERS5 480 +4,18% BUMIX10 102,63 +0,8% CETOP4 040,99 +2,21% CETOP NTR2 531,5 +2,2%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Partnerség
Rába Jármûipari Holding Nyrt.
tatra
4iG

A Rába a Tatra Trucks gyártási és fejlesztési központjává válhat, száguldanak a részvények, kilőtt a 4iG is

A győri holding is profitál a Tatra Trucks és a 4iG SDT kizárólagos megállapodásából. Egyebek között az exkluzív képviseletre, közös gyártásra, fejlesztésre és az értékesítésre is kiterjed a két cég megállapodása, mely kiemelt szerepet juttathat a várhatóan idén januárban a 4iG SDT többségi tulajdonába kerülő Rába Holdingnak is.
VG
2026.01.05, 13:46
Frissítve: 2026.01.05, 14:15

Kizárólagos megállapodást írt alá egymással a 4iG csoporthoz tartozó 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) és a cseh Tatra Trucks (Tatra). A szerződés új fejezetet nyit a vállalatok együttműködésében, és megalapozza egy hosszú távú stratégiai partnerség kialakítását – közölte a 4iG. 

Tatra
A Tatra kamionjai a Dakar-ralin is száguldoznak / Fotó: AFP

Átfogó megállapodást kötött a Tatra Trucks és a 4iG SDT

A kereskedelmi megállapodás értelmében a 4iG SDT kizárólagos jogot szerez Magyarországon a Tatra Trucks képviseletére, illetve az általa gyártott katonai és speciális járműveinek értékesítésére. 

Az együttműködés célja, hogy a Tatra nagy teherbírású, terepjáró képességeiről ismert járműplatformjai strukturált kereskedelmi és szakmai keretek között jelenjenek meg a magyar piacon, elsősorban honvédelmi, biztonsági és egyéb speciális állami felhasználásokat megcélozva.

4IG részvény
4IG részvény17:20:00
Árfolyam: 4 320 HUF 0 / +3,6 %
Forgalom: 752 828 850 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A partnerség ugyanakkor túlmutat a magyarországi piaci bevezetésen: 

a felek vizsgálják a további hazai ipari együttműködési lehetőségeket is, beleértve a teljes gyártási, összeszerelési folyamatot és életciklus-támogatási megoldásokat, valamint a járművek karbantartását. 

Ebben a folyamatban kiemelt szerepet kaphat a várhatóan 2026. január elején a 4iG SDT többségi tulajdonába kerülő Rába Járműipari Holding (Rába), amely jelentős hazai védelmi ipari kapacitásokkal rendelkezik. 

Itt jön képbe a Rába Holding

A megállapodás a jövőben alapot biztosíthat ahhoz is, hogy a 4iG SDT részt vegyen – az alkatrészek és az alrendszerek gyártásán túl – a teljes Tatra-járművek gyártásában is, valamint új, közös fejlesztési és piaci projektek előkészítésében – akár Magyarországon kívüli piacokon is. 

A felek hosszú távú célja, hogy a 129 éves múltra visszatekintő Rába a Tatra közép-európai régiót kiszolgáló, Európában második legnagyobb gyártási és fejlesztési központjává váljon.

A Tatra, a Czechoslovak Group többségi tulajdonában (65 százalék) áll. Utóbbi vállalat Közép- és Kelet-Európa egyik legjelentősebb és legdinamikusabban fejlődő védelmi ipari és ipari-technológiai magánvállalata. 

RABA részvény
RABA részvény17:20:00
Árfolyam: 3 470 HUF 0 / +16,05 %
Forgalom: 115 824 930 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

 

A CSG csoport több mint tíz országban van jelen gyártó- és fejlesztőkapacitásokkal, valamint meghatározó szereplő a szárazföldi rendszerek, a lőszergyártás, a járműipar és a speciális védelmi megoldások területén. A partnerség révén a 4iG SDT egy nemzetközi szinten is elismert, jelentős védelmi ipari háttérrel rendelkező technológiai csoporttal működik együtt.

A kizárólagos együttműködési megállapodás illeszkedik a 4iG SDT, illetve a 4iG csoport azon hosszú távú stratégiájához, amely nemzetközi technológiai partnerekkel együttműködve kíván a hazai piacon modern, NATO-kompatibilis védelmi megoldásokat elérhetővé tenni, 

miközben erősíti Magyarország szerepét a regionális védelmi ipari értékláncban is. 

A földi mobilitási képességek integrálására irányuló megállapodás a 4iG SDT szárazföldi üzletágának kiemelt projektje, mely biztosítja egy komplex, szárazföldi-légi-űripari kompetenciákra épülő védelmi ipari portfólió kialakítását.

A hírre a 4iG részvényei 4,3 százalékkal, 4350 forintra, míg a Rábáé 13,7 százalékkal, 3400 forintra lőttek ki.

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu