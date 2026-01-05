Deviza
Nagyon megszaladt tavaly a világ leggazdagabb családjainak, rengeteg pénzt kerestek

Rendkívüli mértékben gazdagodtak tavaly a világ leggazdagabb családjai: összességében még soha nem rendelkeztek akkora vagyonnal, mint amiről a legfrissebb ranglista tanúskodik. A rangsor élén nem változott a helyzet az előző évhez képest, viszont több új család is bekerült a földkerekség legvagyonosabbjai közé.
Világgazdaság
2026.01.05, 13:52
Frissítve: 2026.01.05, 13:57

A világ leggazdagabb dinasztiáinak vagyoni helyzete az elmúlt évben egy pénzügyi közhelyet erősít: a sok pénz még többet fial. A 25 leggazdagabb család összesen 358,7 milliárd dollárral lett tavaly gazdagabb az egy évvel korábbihoz képest, és összesen 2,9 ezermilliárd dolláros vagyonnal rendelkeznek – írta meg az Origo a Bloomberg legújabb rangsora alapján.

Walmart, világ leggazdagabb dinasztiái
A Walmartot birtokló Walton család vezeti a világ leggazdagabb dinasztiáinak rangsorát / Fotó: Unsplash

Szédületes ütemben nőtt a világ leggazdagabb dinasztiáinak vagyona

Vagyongyarapodásuk az általuk birtokolt cégek részvényeinek árfolyamában bekövetkezett emelkedésnek, vagy éppen a fémek és az állateledelek iránti kereslet növekedésének köszönhető, de minden bizonnyal szerepet játszott benne az évtizedek alatt felhalmozott befolyás és tapasztalat is.

A rangsor élén álló famíliának kiugróan jól sikerült a 2025-ös esztendő, ugyanis nettó vagyonuk először haladta meg az 500 milliárd dollárt. 

A 25-ös listára való felkerüléshez szükséges minimális összeg szintén minden eddiginél magasabbnak bizonyult: 46,4 milliárd dollár kellett hozzá, 9,7 milliárd dollárral több mint az előző évben.

A világ leggazdagabb családjai a következők:

  1. Walton család (kiskereskedelem) – 513,4 milliárd dollár
  2. Al Nahyan család (ipar) – 335,9 milliárd dollár
  3. Al-Saud család (ipar) – 213,6 milliárd dollár
  4. Al Thani (ipar) – 199,5 milliárd dollár
  5. Dumas család (luxusipar) – 184,5 milliárd dollár
  6. Koch család (ipar) – 150,5 milliárd dollár
  7. Mars család (édesipar és állateledel-gyártás) – 143,4 milliárd dollár
  8. Ambani család (ipar) – 105,6 milliárd dollár
  9. Wertheimer család (luxusipar) – 85,6 milliárd dollár
  10. Thomson család (média) – 82,1 milliárd dollár

Tavaly több újabb család is csatlakozott a világ leggazdagabbjai közé, róluk itt olvashat bővebben.

