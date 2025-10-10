Deviza
traffibox
traffipax
sebesség
Vámospércs

Újabb szupertraffipaxokat helyeztek ki a forgalmas főútra: előre szólt a polgármester, mindenki figyeljen

Befejeződött két új trafibox telepítése a Hajdú-Bihar vármegyei Vámospércsen.
Andor Attila
2025.10.10, 13:40
Frissítve: 2025.10.10, 13:55

Kosztin Mihály polgármester a Facebookon jelentette be, hogy a két berendezést a 48-as számú főút belterületi szakaszán helyezték el a lakosság és az áthaladók biztonságának növelése érdekében.

Traffibox
Trafibox: újabbakat üzemeltek be Vámospércsen / Fotó: Nagy Lajos

A kivitelezés a napokban befejeződött, így a rendőrséggel történő együttműködési megállapodás után a sebességmérő eszközök hamarosan működésbe lépnek – írj a Haon.hu. A cél egyértelmű: a baleset-megelőzés és a közlekedésbiztonság javítása a forgalmas útszakaszon. A polgármester hangsúlyozta, hogy 

a sebességkorlátozás nem változik, vagyis továbbra is 50 km/h a megengedett legnagyobb sebesség Vámospércs belterületén.

Debrecenben már több helyszínen működnek hasonló eszközök:

  • Budai Nagy Antal utca,
  • Debrecen-Józsa, Sillye Gábor utca,
  • Mák utca,
  • Szabó Kálmán utca,
  • Tócópart utca,
  • Töhötöm utca és Maros utca kereszteződése,
  • Vezér utca.
    Debrecen mellett Berettyóújfaluban, és most már Vámospércsen is található trafibox.

Ezek a berendezések jelentősen hozzájárulnak a forgalom lassításához és a balesetek megelőzéséhez a forgalmas városi szakaszokon. Vámospércs ezzel csatlakozott azokhoz a hajdú-bihari településekhez, amelyek a biztonságos közlekedés érdekében tesznek határozott lépéseket a sebességtúllépések visszaszorítására.

Kosztin Mihály arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a KRESZ-szabályokat, hiszen a trafiboxok célja nem a büntetés, hanem a biztonságosabb közlekedés megteremtése mindenki számára.

 

Jönnek a szupertraffipaxok – mindent látnak 

Hamarosan élesednek az első TraffiCapture-Lite (TC-Lite) készülékek, amelyek több tulajdonságukban eltérnek az eddigi sebességmérőktől. A TC-Lite már túl van a rendőrségi protokollteszteken, jelenleg a rendszeresítési eljárásnál és a típushitelesítésnél tart az Engedélyezési Hivatalban. 

A szupertraffipax fontos tulajdonságai

  • Folyamatos üzemeltetés a trafiboxokban – hónapokig, akár egy évig bent maradhat.
  • Büntető üzemmód – azonnal rögzíti a gyorshajtót, nincs kibúvó a bírság alól.
  • Kedvezőbb ár – az új készülék az S1-es műszereknél nagyjából harmadannyiba kerül.
  • Csak trafiboxban használható – nincs képernyője, állványon vagy rendőrautóban nem alkalmazható.
  • Kompatibilitás – mindhárom típusú trafiboxba beszerelhető.
  • Pontosság – 150 méterről mér, 50-60 méterről készít fényképet a gyorshajtóról.
  • Folyamatos adatkapcsolat – a mért adatokat azonnal felküldi a VÉDA-rendszerbe.
     

