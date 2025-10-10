Újabb szupertraffipaxokat helyeztek ki a forgalmas főútra: előre szólt a polgármester, mindenki figyeljen

Kosztin Mihály polgármester a Facebookon jelentette be, hogy a két berendezést a 48-as számú főút belterületi szakaszán helyezték el a lakosság és az áthaladók biztonságának növelése érdekében.

Trafibox: újabbakat üzemeltek be Vámospércsen / Fotó: Nagy Lajos

A kivitelezés a napokban befejeződött, így a rendőrséggel történő együttműködési megállapodás után a sebességmérő eszközök hamarosan működésbe lépnek – írj a Haon.hu. A cél egyértelmű: a baleset-megelőzés és a közlekedésbiztonság javítása a forgalmas útszakaszon. A polgármester hangsúlyozta, hogy

a sebességkorlátozás nem változik, vagyis továbbra is 50 km/h a megengedett legnagyobb sebesség Vámospércs belterületén.

Debrecenben már több helyszínen működnek hasonló eszközök:

Budai Nagy Antal utca,

Debrecen-Józsa, Sillye Gábor utca,

Mák utca,

Szabó Kálmán utca,

Tócópart utca,

Töhötöm utca és Maros utca kereszteződése,

Vezér utca.

Debrecen mellett Berettyóújfaluban, és most már Vámospércsen is található trafibox.

Ezek a berendezések jelentősen hozzájárulnak a forgalom lassításához és a balesetek megelőzéséhez a forgalmas városi szakaszokon. Vámospércs ezzel csatlakozott azokhoz a hajdú-bihari településekhez, amelyek a biztonságos közlekedés érdekében tesznek határozott lépéseket a sebességtúllépések visszaszorítására.

Kosztin Mihály arra kéri a közlekedőket, hogy tartsák be a KRESZ-szabályokat, hiszen a trafiboxok célja nem a büntetés, hanem a biztonságosabb közlekedés megteremtése mindenki számára.

Jönnek a szupertraffipaxok – mindent látnak

Hamarosan élesednek az első TraffiCapture-Lite (TC-Lite) készülékek, amelyek több tulajdonságukban eltérnek az eddigi sebességmérőktől. A TC-Lite már túl van a rendőrségi protokollteszteken, jelenleg a rendszeresítési eljárásnál és a típushitelesítésnél tart az Engedélyezési Hivatalban.

A szupertraffipax fontos tulajdonságai