Küszöbön a szupertraffipaxok bevetése - munkába áll a gyorshajtók réme

Pár hét múlva élesednek az első TraffiCapture-Lite (TC-Lite) készülékek, amelyek több tulajdonságukban eltérnek az eddigi sebességmérőktől.
A TC-Lite már túl van a rendőrségi protokollteszteken, jelenleg a rendszeresítési eljárásnál és a típushitelesítésnél tart az Engedélyezési Hivatalban. Valószínűleg
az első példányai egy hónapon belül megkezdhetik a járművek figyelését és a gyorshajtók rögzítését
– írja a Sonline.
A szupertraffipax fontos tulajdonságai
Tóth István, a Közlekedéstudományi Egyesület (KE) Somogy Vármegyei Szervezetének elnöke közölte: fontos a fejlesztés, a száguldozók ellen határozottan fel kell lépni. Időnként olyan adatokat lehet olvasni, hogy a gyorshajtással kapcsolatban érdemben, jó irányban nincs pozitív változás, s ha ez a helyzet, akkor szigorítani kell.
– Félelmetes, amikor egy másik autó nagyon gyorsan jön a szabályosan közlekedő járművezetővel szemben, a lakott területen is gyakran ez a helyzet – fogalmazott. A rendőrök ugyan rendszeresen mérik a közlekedők sebességét, de nyilvánvaló, hogy nem lehetnek mindig mindenhol. Talán
az a jobb módszer, ha az autósok számára kiszámíthatatlan, hogy hol van a mérőberendezés.
A KE vármegyei elnöke egyetért a szupetraffipaxok létesítésével. Úgy vélte, hogy hatékonyabbak lehetnek, mint az eddigi berendezések. Tóth István azt mondta: a fejlesztéssel nem szabad leállni, feltétlenül folytatni kell a modern készülékek telepítését.
Az akció az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) „közlekedésbiztonsági napok” elnevezésű programjához csatlakozik, amely az elmúlt években is hatékonyan támogatta a biztonságos közlekedést – írja a Veol.
A rendőrök elsősorban a menet közbeni mobiltelefon-használatot ellenőrzik, de figyelik mindazokat a magatartásformákat is, amelyek elvonhatják a vezető figyelmét,
és ezzel veszélyeztethetik a közlekedésbiztonságot. A hatóság kéri a járművezetőket, hogy tartsák be a szabályokat, és figyeljenek egymásra az utakon, hiszen a figyelmes vezetés mindenki biztonságát szolgálja.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.