Küszöbön a szupertraffipaxok bevetése - munkába áll a gyorshajtók réme

Már csak pár hét, és munkába állhatnak a mindent látó új szupertraffipaxok.
Andor Attila
2025.09.17, 10:57
Frissítve: 2025.09.17, 11:31

Pár hét múlva élesednek az első TraffiCapture-Lite (TC-Lite) készülékek, amelyek több tulajdonságukban eltérnek az eddigi sebességmérőktől.

gyorashajtás
Traffibox: figyelik a gyorshajtást  / Fotó: Máthé Daniella / Kisalföld

A TC-Lite már túl van a rendőrségi protokollteszteken, jelenleg a rendszeresítési eljárásnál és a típushitelesítésnél tart az Engedélyezési Hivatalban. Valószínűleg

 az első példányai egy hónapon belül megkezdhetik a járművek figyelését és a gyorshajtók rögzítését

– írja a Sonline. 

A szupertraffipax fontos tulajdonságai 

  • Folyamatos üzemeltetés a trafiboxokban – hónapokig, akár egy évig bent maradhat.
  • Büntető üzemmód – azonnal rögzíti a gyorshajtót, nincs kibúvó a bírság alól.
  • Kedvezőbb ár – az új készülék az S1-es műszereknél nagyjából harmadannyiba kerül.
  • Csak trafiboxban használható – nincs képernyője, állványon vagy rendőrautóban nem alkalmazható.
  • Kompatibilitás – mindhárom típusú trafiboxba beszerelhető.
  • Pontosság – 150 méterről mér, 50-60 méterről készít fényképet a gyorshajtóról.
  • Folyamatos adatkapcsolat – a mért adatokat azonnal felküldi a VÉDA-rendszerbe.
     

Szakértő: nagy szükség van rájuk

Tóth István, a Közlekedéstudományi Egyesület (KE) Somogy Vármegyei Szervezetének elnöke közölte:  fontos a fejlesztés, a száguldozók  ellen határozottan fel kell lépni. Időnként olyan adatokat lehet olvasni, hogy a gyorshajtással kapcsolatban érdemben, jó irányban nincs pozitív változás, s ha ez a helyzet, akkor szigorítani kell.
– Félelmetes, amikor egy másik autó nagyon gyorsan jön a szabályosan közlekedő járművezetővel szemben, a lakott területen is gyakran ez a helyzet – fogalmazott. A rendőrök ugyan rendszeresen mérik a közlekedők sebességét, de nyilvánvaló, hogy nem lehetnek mindig mindenhol. Talán

 az a jobb módszer, ha az autósok számára kiszámíthatatlan, hogy hol van a mérőberendezés. 

A KE vármegyei elnöke egyetért a szupetraffipaxok létesítésével. Úgy vélte, hogy hatékonyabbak lehetnek, mint az eddigi berendezések. Tóth István azt mondta: a fejlesztéssel nem szabad leállni, feltétlenül folytatni kell a modern készülékek telepítését. 

Országos rendőrségi ellenőrzés indult – a telefonálókra vadásznak

Az akció az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) „közlekedésbiztonsági napok” elnevezésű programjához csatlakozik, amely az elmúlt években is hatékonyan támogatta a biztonságos közlekedést – írja a Veol. 

A rendőrök elsősorban a menet közbeni mobiltelefon-használatot ellenőrzik, de figyelik mindazokat a magatartásformákat is, amelyek elvonhatják a vezető figyelmét,

és ezzel veszélyeztethetik a közlekedésbiztonságot. A hatóság kéri a járművezetőket, hogy tartsák be a szabályokat, és figyeljenek egymásra az utakon, hiszen a figyelmes vezetés mindenki biztonságát szolgálja.

 

