Figyeljen, aki az agglomerációban lakik — elárasztják traffipaxokkal az utakat

Számos új traffiboxot helyeztek ki Budapest délnyugati agglomerációjában, így csökkentenék a közúti balesetek számát – erről tájékoztatott Vántsa Botond, Pest Vármegye 10. választókerületének elnöke a Facebook-oldalán. A sofőröknek ezentúl a forgalomlassító és figyelemfelhívó traffiboxokra is figyelniük kell.

Az agglomerációs közlekedés felügyeletének fontos eszköze a traffibox / Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

Az új traffiboxok a következő pontokon lesznek kihelyezve:

Halásztelek: Csatár utca (Kisgyár utca), 5101 j. út (II. Rákóczi Ferenc út)

Csatár utca (Kisgyár utca), 5101 j. út (II. Rákóczi Ferenc út) Szigetszentmiklós: Csépi út (Tündérkert Óvoda sarka), Üdülő sor, Boglya utca (Tüske köz melletti park), Tököli út (537. hrsz. előtt), Ádám Jenő sétány, Rév sor (117 előtti zöld terület)

Csépi út (Tündérkert Óvoda sarka), Üdülő sor, Boglya utca (Tüske köz melletti park), Tököli út (537. hrsz. előtt), Ádám Jenő sétány, Rév sor (117 előtti zöld terület) Szigethalom: Béke utca, Mátyás utca, Szabadkai utca 205.

Béke utca, Mátyás utca, Szabadkai utca 205. Dunaharaszti: Mindszenthy utca, Jendrassyk utca, Andrássy utca, Millenniumi utca, Határ út.

Az utóbbi években növekedett a forgalom

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a magas fővárosi ingatlanárak a vevők egy részét az agglomeráció irányába terelték. A budapesti fékeződéssel párhuzamosan a vidéki lakások havi árnövekedése egyre nagyobb tempót mutat.

A traffibox figyel

Három év alatt 200 fölé emelkedett az ország útjai mellé telepített trafiboxok száma. Több polgármester közölte: mivel elégedettek a sebességmérőket magukban foglaló dobozok teljesítményével, újabbakat és újabbakat terveznek. Az önkormányzatok és egyéb hasonló hatáskörrel rendelkező szervezetek által telepített sebességmérő traffiboxok száma már meghaladta a hatóság által telepítettekét: összehasonlításképp, a VÉDA-rendszer indulásakor mindössze 365 sávot figyelő traffipax működött — közölte a Vezess.