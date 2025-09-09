Deviza
Figyeljen, aki az agglomerációban lakik — elárasztják traffipaxokkal az utakat

Új helyszínen szaporodtak meg a sebességmérő eszközök. Budapest agglomerációjában szinte minden sarokra jut majd egy traffibox.
2025.09.09, 16:45

Számos új traffiboxot helyeztek ki Budapest délnyugati agglomerációjában, így csökkentenék a közúti balesetek számát – erről tájékoztatott Vántsa Botond, Pest Vármegye 10. választókerületének elnöke a Facebook-oldalán. A sofőröknek ezentúl a forgalomlassító és figyelemfelhívó traffiboxokra is figyelniük kell.

Az agglomerációs közlekedés felügyeletének fontos eszköze a traffibox / Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

Az új traffiboxok a következő pontokon lesznek kihelyezve: 

  • Halásztelek: Csatár utca (Kisgyár utca), 5101 j. út (II. Rákóczi Ferenc út)
  • Szigetszentmiklós: Csépi út (Tündérkert Óvoda sarka), Üdülő sor, Boglya utca (Tüske köz melletti park), Tököli út (537. hrsz. előtt), Ádám Jenő sétány, Rév sor (117 előtti zöld terület)
  • Szigethalom: Béke utca, Mátyás utca, Szabadkai utca 205.
  • Dunaharaszti: Mindszenthy utca, Jendrassyk utca, Andrássy utca, Millenniumi utca, Határ út.

 

Az utóbbi években növekedett a forgalom

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a magas fővárosi ingatlanárak a vevők egy részét az agglomeráció irányába terelték. A budapesti fékeződéssel párhuzamosan a vidéki lakások havi árnövekedése egyre nagyobb tempót mutat.

A traffibox figyel

Három év alatt 200 fölé emelkedett az ország útjai mellé telepített trafiboxok száma. Több polgármester közölte: mivel elégedettek a sebességmérőket magukban foglaló dobozok teljesítményével, újabbakat és újabbakat terveznek. Az önkormányzatok és egyéb hasonló hatáskörrel rendelkező szervezetek által telepített sebességmérő traffiboxok száma már meghaladta a hatóság által telepítettekét: összehasonlításképp, a VÉDA-rendszer indulásakor mindössze 365 sávot figyelő traffipax működött — közölte a Vezess.

