Figyeljen, aki az agglomerációban lakik — elárasztják traffipaxokkal az utakat

Számos új traffiboxot helyeztek ki Budapest délnyugati agglomerációjában, így csökkentenék a közúti balesetek számát – erről tájékoztatott Vántsa Botond, Pest Vármegye 10. választókerületének elnöke a Facebook-oldalán. A sofőröknek ezentúl a forgalomlassító és figyelemfelhívó traffiboxokra is figyelniük kell.
Az új traffiboxok a következő pontokon lesznek kihelyezve:
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a magas fővárosi ingatlanárak a vevők egy részét az agglomeráció irányába terelték. A budapesti fékeződéssel párhuzamosan a vidéki lakások havi árnövekedése egyre nagyobb tempót mutat.
Három év alatt 200 fölé emelkedett az ország útjai mellé telepített trafiboxok száma. Több polgármester közölte: mivel elégedettek a sebességmérőket magukban foglaló dobozok teljesítményével, újabbakat és újabbakat terveznek. Az önkormányzatok és egyéb hasonló hatáskörrel rendelkező szervezetek által telepített sebességmérő traffiboxok száma már meghaladta a hatóság által telepítettekét: összehasonlításképp, a VÉDA-rendszer indulásakor mindössze 365 sávot figyelő traffipax működött — közölte a Vezess.
